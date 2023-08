Zehn „sensationelle“ Minuten reichen: Kammerberg bezwingt Aufsteiger Obermenzing

Schraubt sich zum Kopfball hoch: Robert Villand (blau, r.) bei einer Ecke der SpVgg Kammerberg im Heimspiel gegen Waldeck-Obermenzing. © lehmann

Mit einem 2:0 hat Bezirksligist SpVgg Kammerberg gegen Obermenzing den erhofften Dreier geholt. Eine starke Phase kurz nach der Pause gab den Ausschlag.

Kammerberg - Von Dominanz über die volle Spielzeit waren die Kammerberger Bezirksliga-Kicker ein gutes Stück entfernt. „Phasenweise war es zu schläfrig“, sagte Matthias Koston. Dann fügte der Spielertrainer der SpVgg an: „Wir hatten aber auch gute Phasen.“ Und in einer dieser „guten Phasen“ hat sein Team den Grundstein für den 2:0 (0:0)-Heimerfolg gegen Aufsteiger SV Waldeck-Obermenzing gelegt. Das war keine Selbstverständlichkeit.

Gegen auf dem Papier schwächere Gegner haben sich die Kammerberger in der Vergangenheit häufig schwergetan. Der SV Waldeck-Obermenzing steht als Aufsteiger auf dieser Liste. Koston versuchte daher, die Sinne seiner Spieler zu schärfen. Er warnte vor dem „technisch starken Gegner“ und dessen „Stärken in der Offensive und im Umschaltspiel“. Seine Akteure hatten bei der Ansprache ihres Coaches offensichtlich aufgepasst, denn sie hielten die Gäste fast über die gesamte Spielzeit vom eigenen Tor fern. In Ballbesitz blieb die SpVgg zunächst allerdings hinter ihren Möglichkeiten zurück. „Wir waren zu behäbig und haben zu viel aus dem Stand gespielt“, bemängelte Koston.

Innerhalb von drei Minuten sorgte die SpVgg für klare Verhältnisse

Die Kammerberger hatten durch Alexander Nefzger und Jonas Grundmann gute Möglichkeiten, ein Treffer sollte vor der Halbzeit allerdings nicht fallen. Dies änderte sich früh in der zweiten Hälfte. „Die ersten zehn Minuten nach dem Seitenwechsel waren sensationell“, freute sich Koston. Für die Gäste ging es nun etwas zu schnell – und die Kammerberger belohnten sich. Patrick Sturm erzielte nach einem Angriff über die linke Seite das 1:0 (50.). Nur drei Minuten später legte Alexander Nefzger nach dem gleichen Muster das 2:0 nach.

Martin Schneider mit starker Liga-Premiere im Kammerberger Tor

Die SpVgg war auf Kurs, musste im Anschluss an den Doppelschlag allerdings mehr nach hinten arbeiten, als ihr lieb war. Die Gäste hätten in dieser Phase verkürzen können, Martin Schneider erhielt bei seiner Liga-Premiere im Kammerberger Tor allerdings seinen Kasten sauber. Danach waren wieder die Platzherren am Zug und hatten Möglichkeiten auf den dritten Treffer, doch der blieb aus. Der dritte Saisonsieg geriet dennoch nicht mehr in Gefahr. „Wir waren heute phasenweise zu inkonsequent, weil wir gewusst haben, was reicht“, so Koston. Nur so hoch zu springen, wie man muss, ist die Eigenschaft von Spitzenteams. Der Tabellenplatzierung nach sind die Kammerberger aktuell ein Spitzenteam.