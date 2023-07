Keine Angst vor Windkraft-Gesetz: Fahrenzhausen hat schon gut vorgearbeitet

Wo können Windräder entstehen? Der Windkümmerer wird eine Flächenanalyse vornehmen.

In Fahrenzhausen sieht man dem neuen Windkraft-Gesetz gelassen entgegen. Denn dort ist in puncto erneuerbare Energien schon einiges am Laufen.

Fahrenzhausen – Was Windkraft anbelangt, will sich die Gemeinde Fahrenzhausen das Heft des Handelns nicht aus der Hand nehmen lassen. Das wurde am Montag in der Gemeinderatssitzung bei einem Vortrag von Moritz Strey, dem Energiebeauftragten am Landratsamt Freising, deutlich.

Arbeitsauftrag bis 2027

Anlass für dessen Besuch im Gremium bot das neue „Wind-an-Land“-Gesetz, das die in Bayern geltende sogenannte 10H-Regelung, wonach ein Windrad mindestens das Zehnfache seiner Bauhöhe von der nächst gelegenen Wohnsiedlung entfernt sein muss, praktisch außer Kraft setzt. Nach neuer Gesetzeslage müssen die Kommunen bis 2027 geeignete Flächen für Windkraft ausweisen. „Sonst verliert die Gemeinde das Mitspracherecht“, wie Strey klarstellte.

Große Sorgen muss man sich in Fahrenzhausen aber offenbar nicht machen. Denn, auch das kam in der Sitzung klar zum Ausdruck: Die Kommune steht gut da, was erneuerbare Energien betrifft. Schon jetzt produziere man mehr Strom, als man insgesamt verbrauche. Strey sprach von 192 Prozent. Auf FT-Nachfrage teilte er außerdem mit, dass es allein bei der Windkraft 44 Prozent seien. Das liegt an dem Windrad in Kammerberg, das Strey zufolge 6,5 Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr produziert. Bürgermeisterin Susanne Hartmann verwies zudem darauf, dass man bereits Konzentrationszonen für Windräder ausgewiesen habe. Die Rede war etwa von zwei Prozent der gesamten Gemeindefläche.

„Als Erstes werden die auf die zugehen, die noch gar nichts gemacht haben“

Das könnte aber in der Zukunft nicht mehr reichen. Nach der neuen Privilegierung ist nämlich nur noch ein Abstand von 1000 Meter zur nächstgelegenen Wohnbebauung vonnöten. Auf die Frage von Andreas Karl (FWE), ob der Planungsverband einschreiten werde, wenn man die nötigen Flächen nicht vorweisen könne, antwortete Strey: „Eher nicht. Als Erstes werden die auf die zugehen, die noch gar nichts gemacht haben.“

Unabhängig davon riet der Energiebeauftragte dazu, die Hände nicht in den Schoß zu legen und die Voraussetzungen für weitere Windkraftanlagen zu schaffen. Denn wenn immer mehr Elektroautos fahren und immer mehr Heizungen mit Wärmepumpen eingebaut würden, steige der Stromverbrauch drastisch. Windkraft spiele deshalb eine entscheidende Rolle. Das ist auch Rathauschefin Hartmann klar. „Es ist ganz wichtig, sich nochmal zu informieren“, hatte sie eingangs schon festgestellt. Sie gab dann aber auch zu verstehen, dass es die Möglichkeit geben müsse, selbst zu entscheiden.

Kein Beschluss nötig

Wie aus dem Bauamt zu erfahren war, liegt aktuell kein Antrag für den weiteren Bau einer Windkraftanlage vor. Nach neuer Gesetzeslage sind Bauanträge, unabhängig, ob sie von einem privaten Investor oder einer Genossenschaft kommen, privilegiert. Der Rat des Energiebeauftragten Strey lautete deshalb, die nötigen Voraussetzungen zu schaffen. „Ich bin überzeugt davon, dass Sie besser wissen, wo die geeigneten Standorte sind“, sagte er an die Räte gerichtet – und bekräftigte: „Sonst entscheidet der Bund.“

Bürgermeisterin Hartmann betonte am Ende, dass es aktuell keines Beschlusses bedürfe. „Wir überlegen, wie wir damit umgehen und werden uns mit dem Planungsverband in Verbindung setzen.“

Alexander Fischer

