Keine Klage: Bürgermeisterwahl in Fahrenzhausen wird wiederholt

Hat sich gegen eine Klage entschieden: Susanne Hartmann wird nicht juristisch gegen die Entscheidung der Kommunalaufsicht vorgehen. © privat

Fahrenzhausens Bürgermeisterin wird nicht gegen die Entscheidung der Kommunalaufsicht klagen. Die Wahl zur Bürgermeisterin ist ungültig. Es wird neu gewählt, bis dahin übernimmt Andreas Karl die Geschäfte.

Fahrenzhausen – Es war ein Paukenschlag und der Auslöser, für große Unsicherheit in Fahrenzhausen: Seit die Kommunalaufsicht Anfang Februar die Wahl von Susanne Hartmann (FDP/FWE) zur Bürgermeisterin von Fahrenzhausen für ungültig erklärt hat, herrschte Unklarheit darüber, wie es weitergehen soll. Auslöser war eine Wahlanzeige von Interimsbürgermeister Andreas Karl (FWE), in der er Hartmann seine Unterstützung zugesagt hatte (wir haben mehrfach berichtet). Jetzt hat Hartmann allen Spekulationen um ihre Person und ihr Verbleiben im Amt ein Ende bereitet. In einer am Donnerstag veröffentlichten Pressemitteilung heißt es: „Nach sorgfältiger Abwägung aller Konsequenzen, die sich aus einer Klage gegen die Ungültigerklärung der Bürgermeisterwahl ergaben, verzichtet die 1. Bürgermeisterin Susanne Hartmann auf Rechtsmittel gegen die Ungültigerklärung der staatlichen Kommunalaufsicht.“

Ihre Gründe: „Nach meinem Demokratieverständnis und für meine Legitimation ist es zwingend erforderlich, dass die Bürgermeisterwahl in Fahrenzhausen zweifelsfrei allen Qualitätsmerkmalen unseres Rechtsstaates entspricht. Das Wohl der Gemeinde Fahrenzhausen steht für mich dabei an erster Stelle.“ Die Unsicherheit für die Bürger, die ein langes Gerichtsverfahren mit sich bringen würde, stünde dem entgegen. „Der schnellste und sauberste Weg, diese Unsicherheit zu beseitigen, ist eine zeitnahe Nachwahl, zu der ich wieder als Kandidatin antreten werde.“

Die Entscheidung ist jetzt bestandskräftig

Damit ist die in Abstimmung mit der Regierung von Oberbayern gefällte Entscheidung der Kommunalaufsicht aus juristischer Sicht „bestandskräftig“. In der Pressemitteilung von Hartmann heißt es hierzu: „Das Wahlgesetz gibt vor, dass der Nachwahltermin unmittelbar nach dem 4. März durch das Landratsamt angesetzt wird, und dass die Nachwahl innerhalb von drei Monaten nach Bestandskraft der Ungültigerklärung stattfinden soll. Susanne Hartmann wird am 4. März 2023 aus dem Amt der 1. Bürgermeisterin ausscheiden. Die Amtsgeschäfte werden vorübergehend wieder vom bisherigen 2. Bürgermeister Andreas Karl und dem 3. Bürgermeister Heinrich Kislinger übernommen.

2. Bürgermeister Andreas Karl übernimmt die Leitung der Gemeinde wieder

Andreas Karl erreichte diese Nachricht just an seinem Geburtstag. „Sie werden alle angestoßenen und laufenden Vorhaben zuverlässig fortführen, sodass die Handlungsfähigkeit der Gemeinde Fahrenzhausen jederzeit sichergestellt ist“, schreibt Hartmann. In Bezug auf ihre erneute Kandidatur äußert sie sich optimistisch. „In den knapp fünf Monaten meiner Amtszeit haben wir im Team, bestehend aus den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Gemeinde und den Mitgliedern des Gemeinderats, sehr produktiv und ergebnisorientiert zusammengearbeitet. Darüber hinaus gab es eine Vielzahl positiver Begegnungen mit Gemeindebürgern und Vertretern von Vereinen und Institutionen. Aufgrund des Zuspruchs der letzten Wochen hoffe ich, dass ich dem Vertrauensvorschuss, den mir die Wähler am 9. Oktober gegeben haben, bisher gerecht werden konnte.“

Wie Hartmann auf FT-Nachfrage mitteilte, hält sie ihre jetzt getroffene Entscheidung für die sauberste Lösung. „Das Verwaltungsgericht hätte ja entweder für oder gegen mich entschieden. Ich wäre immer die Bürgermeisterin gewesen, die sich reingeklagt hätte in das Amt“, macht Hartmann deutlich. Und sie ergänzt die Gründe für ihre erneute Kandidatur: „Weil mir die Arbeit unglaublich Spaß macht, ganz viel Vertrauen da ist, und wir gemeinsam eine ganze Menge bewegen können.“

Die Kandidaten Fuchs und Karl überlegen noch

Wer gegen Hartmann antritt, ist noch nicht klar. Die beiden Personen, die als einzige bei dieser Wahlwiederholung in den Ring steigen dürfen, waren gestern nicht zu erreichen oder hielten sich bedeckt. Alexandra Karl (Grüne) war den ganzen Tag über in einem Termin, der Kreisvorsitzende der Grünen, Maximilian Breu, konnte auch nur sagen, dass er nicht wisse, wie sich Alexandra Karl entscheide.

Günter Fuchs von der CSU verwies auf die Jahreshauptversammlung der CSU heute Abend: „Da wird es eine Stellungnahme geben.“ Mehr ließ er sich gestern nicht entlocken. Auch nicht CSU-Gemeinderätin Astrid Wildgruber: „Ich sage heute gar nichts. Ich bin dazu nicht befugt.“ Und Ortsvorsitzender Christian Hermann war gestern nicht zu erreichen.

