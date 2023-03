Pause beendet: Laienspieler der SpVgg Kammerberg stehen wieder auf der Bühne

Theateraufführungen im April

Die längere Spielpause bei den Laienspielern der SpVgg Kammerberg ist vorbei: Im April wird wieder Theater gespielt.

Kammerberg – Es geht weiter bei den „Theaterern“ der SpVgg Kammerberg: Nach einer mehrjährigen Spielpause gibt es nun gute Nachrichten für die Laienspieler der Spielvereinigung. Nicht nur dem Nachwuchs, sondern auch der Pandemie war es geschuldet, dass es eine Theaterzwangspause in Kammerberg gab.

Nachdem sich jedoch im Herbst 2022 einige Interessierte und ehemals Aktive zusammengefunden haben, stand final fest, dass es weitergehen muss und es schade wäre, die beinahe hundertjährige Tradition des Vereins zu brechen. Beim Umzug der Theaterabteilung vom ursprünglichen Spielort Bachenhausen nach Kammerberg 2015, wurde auch die Bühne komplett für den Saal des dortigen Sportheims neu gebaut. Die Verantwortlichen waren sich in einem absolut einig: Es wäre traurig, das alles aufgeben zu müssen. Zudem gehört das Theater zur nahezu 100-jährigen Theater-Geschichte von Kammerberg.

Und so ließ die Abteilungsleitung nicht locker, verbrachte einige Zeit mit dem Lesen neuer möglicher Stücken, und bald auch schon war ein passendes Stück gefunden. Nach Ostern wird es nun zum langersehnten Neustart kommen, und alle Aktiven, Spieler und Kulissenbauer sind bereits in den Startlöchern.

Von der Führungsriege wurde das Stück „Bodschamperlspuk“ ausgewählt – ein Stück aus der Feder von Ralph Wallner. Das Stück spielt auf dem Dusterhof, einem Bauernhof, der bereits mehrere Jahrzehnte unbewohnt und verlassen zu sein scheint. Es wird gemunkelt, dass es auf dem Hof spukt und zwölf Husaren in den Raunächten ihr Unwesen treiben. Es gäbe also keinen besseren Ort für Mina und Giggi (gespielt von Isabella Kern und Kathrin Ratspieler), um dort mit den Geistern in einer heimlichen Beschwörung Kontakt aufzunehmen.

Was jedoch ein Botschamperl damit zu tun hat, welche Verwirrungen und Wahrheiten das Stück noch an den Tag bringt, wird in den Aufführungen an folgenden Tagen gezeigt:

Termine und Kartenvorverkauf

Senioren- und Familiennachmittag am Samstag, 15. April, um 13.30 Uhr mit Kaffee und Kuchen.

Abendvorstellungen am Samstag, 15. April, 19.30 Uhr, Sonntag, 16. April, 18.30 Uhr, sowie am darauffolgenden Wochenende Samstag, 22. April, 19.30 Uhr, und Sonntag 23. April, um 18.30 Uhr.

Kartenvorverkauf ist am Samstag, 25. März, und Sonntag, 26. März, jeweils von 14 bis 15 Uhr im Sportheim Kammerberg und dann ab Dienstag, 28. März, in der Gärtnerei Czapka, Hauptstraße 20a in Fahrenzhausen (vormals Geisenhofer).

