Ein Jahr nach dem Tod von Heinrich Stadlbauer wurde sein Wegkreuz in Großnöbach eingeweiht

Teilen

Offiziell geweiht wurde das Marterl an der Römerstraße am Donnerstagabend von Pfarrer Josip Cabraja – im Beisein vieler Bürger. © Fischer

Das Marterl in Großnöbach wieder herzurichten, war dem 2022 verstorbenen Bürgermeister Heinrich Stadlbauer eine Herzensangelegenheit. Jetzt wurde sie Realität.

Fahrenzhausen - Noch zu Lebzeiten hat Heinrich Stadlbauer, Gemeindechef von Fahrenzhausen, die Restaurierung in Auftrag gegeben. Jetzt, genau ein Jahr nach seinem Tod, hat man es wieder an der Römerstraße aufgestellt und im Rahmen einer feierlichen Andacht eingeweiht. An der Zeremonie im Garten der Baufirma Bichler nahmen weit über 100 Leute teil – sehr zur Freude der Familie Stadlbauer, die das Instandsetzen und Wiederaufstellen des Wegekreuzes im Sinne von Heinrich Stadlbauer nun vollendet hat.

Das Wegkreuz der Familie war im Zuge der B 13-Sanierung abgebaut worden

Wie der Sohn von Heinrich Stadlbauer, Heinrich Josef Stadlbauer, jetzt bei der Andacht zur Weihe erklärte, wurde das Wegkreuz der Familie Stadlbauer, das bis dahin über 50 Jahre stand, im Zuge der B 13-Sanierung abgebaut. Gleich danach habe sein Vater die Restauration in die Wege geleitet und Kontakt mit entsprechenden Fachleuten aufgenommen.

„Das neue Holz hat er gute fünf Jahre im Keller gelagert und getrocknet. Der Heiland und die Mutter Gottes wurden von einem Kirchenmaler restauriert, und das Dach aus Kupfer wurde erneuert“, beschrieb Stadlbauer jun. die Bemühungen seines Vaters. Wie wichtig es ihm dabei gewesen sei, alles originalgetreu wiederherzustellen, das machte sein Sohn mit den Worten deutlich: „Im Jahr 2017 habe ich recherchiert, dass Papa die Dekorblumen des alten Kreuzes abgezeichnet hat, und ich habe sie damals digitalisiert.“

„Nun soll es auch ein sichtbares Zeichen für all das Positive sein, was er in seinem Leben bewirkt hat“

„Es ist leider nicht mehr üblich, dass heutzutage ein Wegkreuz eingeweiht wird, aber es war mir und allen in der Familie ein Herzensanliegen, dass es im Sinne meines Vaters errichtet wird. Nun soll es auch ein sichtbares Zeichen für all das Positive sein, was er in seinem Leben bewirkt hat“, so Stadlbauer.

In der Werkstatt am Werk: (v. l.) Spengler Michael Geigel mit Sohn Valentin, Heinrich Josef Stadlbauer und Schreinermeister Simon Berger. © privat

Ein Aspekt, auf den auch Pfarrer Josip Cabraja anspielte, indem er daran erinnerte dass das Kreuz im christlichen Glauben sinnbildlich für das Leben stehe und Wegkreuze in Bayern traditionell auch und gerade dafür stehen. Die Botschaft des Kreuzes besagt nach den von Cabraja zitierten Worten: „Liebe ist stärker als Hass und Rache, Geben ist stärker als Nehmen, sich selbst einsetzen, bewirkt mehr als bloß Fordern.“

Im Anschluss an die feierliche Andacht machte sich die Gesellschaft dann auf den Weg über die Straße zum angestammten Standort des Marterls, wo Pfarrer Cabraja die Weihe vornahm. Eine Zeremonie, die dem gläubigen und praktizierenden Christen Heinrich Stadlbauer sicher gefallen hätte.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Genau so wie die musikalische Gestaltung der Andacht im Garten der Familie Bichler. Intoniert von seiner Tochter Birgit Stadlbauer, die Leiterin des örtlichen Musikvereins ist, und begleitet von einem Chor, in dem auch eine Schwester, eine Schwägerin und Kinder von ihm mitsangen. Heinrich Stadlbauer war bekanntermaßen selbst sehr musikaffin und spielte für sein Leben gerne Klavier.

Alexander Fischer