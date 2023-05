Neue Chefin beim Vhs-Förderverein in Fahrenzhausen

Teilen

Wachablösung beim Förderverein der Vhs in Fahrenzhausen: (v. l.) Vize-Vorsitzender Anton Schubert, die neue Vorsitzende Marlen Ebert und die scheidende Vorsitzende Claudia Stang. © privat

Führungswechsel beim Förderverein Vhs Fahrenzhausen e. V.. Claudia Stang (51) hat nach über sieben Jahren den Vorsitz des Fördervereins abgegeben.

Fahrenzhausen - Claudia Stang war 2010 Gründungsmitglied und seither treibende Kraft beim Förderverein. Die Idee in Fahrenzhausen für ein Volkshochschul-Angebot zu sorgen, geht auf den verstorbenen Altbürgermeister Rudi Jengkofer zurück. Da es keine eigene Vhs-Geschäftstelle im Ort gibt, firmiert die Vhs in Fahrenzhausen bis heute als „Förderverein“.

Stang war von Anfang an mit Eifer dabei, aber jetzt schied sie sehr zum Leidwesen ihres Stellvertreters Anton Schubert und ihrem gesamten Team aus dem Amt. Ihr Rücktritt kam nicht überraschend und er erfolgte auch nicht ohne Grund. Stang zieht es mit ihrer Familie in die Oberpfalz, wie Schubert bei der offiziellen Verabschiedung von Stang erklärte. „In all den Jahren habe ich Claudia als kompetente und sehr angenehme Chefin kennengelernt“, sagte Schubert im Beisein von 13 Mitgliedern und von Andrea Muth, die Leiterin der Geschäftsstelle Allershausen und stellvertretende Leiterin der Geschäftsstelle der Vhs-Eching ist. Auch Muth brachte ihr Bedauern über den Verzicht von Stang auf eine weitere Kandidatur zum Ausdruck.

An die Stelle von Stang wählte die Versammlung einstimmig Marlen Ebert (45) aus Großnöbach. Die neue Vorsitzende ist seit einem Jahr beim Förderverein der Vhs in Fahrenzhausen tätig. Sie nahm die Wahl an und bedankte sich für das ihr entgegengebrachte Vertrauen. Sie hoffe weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit, erklärte die neue Vorsitzende. Auch und gerade was die Kooperation mit der Vhs in Allershausen und Eching anbetrifft. Nach einer Umstrukturierung ist die Kooperation mit den Geschäftsstellen der Vhs in Eching und Allershausen noch enger geworden.

In ihrem „Abschiedsbericht“ verwies Stang, die Mitglied im Verein bleibt, etwa darauf, dass den größten Anteil am Angebot der Vhs in Fahrenzhausen immer noch der Gesundheitsbereich darstellt. Die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehen folglich zu Kursen wie Zumba, Pilates, „Rücken fit“ oder zu „Bauch-Beine-Po“. Bewährt hat sich laut Stang eine Neuregelung, wonach es keine Semester mehr gebe, sondern alle vier Monate ein neues Programm.

Angetan zeigte sich die scheidende Vorsitzende auch von der Facebook-Seite der Vhs, die mittlerweile 114 Follower habe. Im vergangenen Jahr seien es noch 110 gewesen. Unter anderem sei auf Facebook sowohl über die vorvergangene Jahreshauptversammlung als auch über den Adventsmarkt berichtet worden. Auch im „Gmoablattl“ von Fahrenzhausen möchte die Vhs künftig wieder mehr präsent sein. Zuletzt sei es etwas umständlich gewesen, diesbezügliche Beiträge von der Homepage herunter zu kopieren. Aktuell funktioniere es aber besser und es würden wieder öfter Beiträge der Vhs erscheinen, so Stang. Zum Abschied bedankte sie sich bei allen Anwesenden. Ihr spezieller Dank galt der Gemeinde für die Bereitstellung der finanziellen Mittel und für die zur Verfügungsstellung der Räumlichkeiten und natürlich der Vorstandschaft. Hier hob sie ihren Stellvertreter Anton Schubert für dessen Unterstützung und Gertraut Mößmer für deren Protokollführung besonders hervor.