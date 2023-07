Personalmangel im Kindergarten: Erzdiözese baut Mauer des Schweigens

Eine Kita- und eine Krippengruppen mussten bereits geschlossen werden in Fahrenzhausen. Die Eltern hängen in der Luft. Die Erzdiözese hält sich bedeckt.

Von Andreas Beschorner schließen

Im kirchlichen Kindergarten in Fahrenzhausen schlagen Eltern Alarm: Nach einer Kündigungswelle mussten Betreuungsgruppen geschlossen werden. Die Erzdiözese hält sich bedeckt.

Fahrenzhausen – Die Eltern erfahren nichts. Die Gemeinde bekommt keine verwertbaren Informationen. Die Presse erhält nur denkbar allgemeine Aussagen. Kurz: Das Erzbischöfliche Ordinariat baut, wenn man nach der Situation im Fahrenzhausener Kindergarten St. Christophorus fragt, eine Mauer des Schweigens auf.

Mutter aus Fahrenzhausen schildert prekäre Lage

Alarmstufe Rot im kirchlichen Kindergarten St. Christophorus in Fahrenzhausen. Hilferufe von Eltern schildern eine besorgniserregende Situation. Seit Januar 2023, so berichtet es eine Mutter (Name der Redaktion bekannt), hätten dort bereits fünf Mitarbeiterinnen gekündigt – drei Erzieherinnen im Krippenbereich, die stellvertretende Leiterin und eine Kita-Erzieherin. Die Folge: Eine Krippen- und eine Kita-Gruppe seien geschlossen worden. Zudem hängen alle Eltern, die ihre Kinder für das kommende Kita-Jahr angemeldet haben, in der Luft, denn sie wissen nicht, ob ihre Sprösslinge dort auch wirklich unterkommen. Und das zwei Wochen vor Beginn der Ferien.

Alexandra Braun, die Leiterin von St. Christophorus, verweist für eine Auskunft an Christine Muschalla. Diese ist die Verwaltungsleiterin des Kita-Verbunds FEHN, der für fünf Kindertagesstätten in Fahrenzhausen, Eching, Haimhausen und Neufahrn zuständig ist. Doch auch Muschalla darf nichts zu der Situation in Fahrenzhausen sagen und verweist auf das Erzbischöfliche Ordinariat.

Erzdiözese: Einrichtung wirbt auf allen Kanälen um Mitarbeiter

Fragen nach der Zahl der Mitarbeiterinnen, die in jüngster Zeit in St. Christophorus gekündigt hätten, welche Gründe es dafür gab, wie man gedenke, dem Personalmangel zu begegnen und wie und wann man die Eltern über die Entwicklung informieren möchte, werden aus München so allgemein wie möglich beantwortet: „Das Kinderhaus St. Christophorus in Fahrenzhausen ist von einem akuten Personalmangel betroffen, konnte aber eine Lösung finden, durch die alle Kinder, die bisher die Einrichtung besucht haben, ihren Platz behalten. Hierüber hat das Kinderhaus die Eltern zeitnah informiert. Trotz der angespannten Lage am Arbeitsmarkt konnte die Einrichtung bereits neues Personal gewinnen und wirbt weiterhin intensiv und aktiv auf allen Kanälen um neue Mitarbeiter.“ Genauere Angaben könne man nicht machen, da sich die Erzdiözese als Träger der Einrichtung hierzu noch „im Austausch mit der Kommune befindet“, heißt es in der Antwort-Mail.

Selbst die Gemeinde Fahrenzhausen erhält keine klare Antwort

So ganz stimmt das nicht, wie eine Nachfrage bei Fahrenzhausens Bürgermeisterin Susanne Hartmann zeigt: Zwar habe die Gemeinde beim Träger um Aufklärung gebeten, aber keine klare Antwort erhalten. „Die hüllen sich auch gegenüber der Gemeinde in Schweigen“, so Hartmann. In dieser Woche soll es ein Gespräch geben, in dem eine Lösung bekannt gegeben werden soll. Wie diese aussieht, davon habe sie keinerlei Kenntnis. So hängen die Eltern, deren Kinder bei St. Christophorus angemeldet sind und auf der Warteliste stehen, weiter in der Luft.