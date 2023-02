Spektakuläres Faschingsfinale in Fahrenzhausen

Die Laune und das Wetter hätten besser nicht sein können beim Umzug am Faschingsdienstag in Fahrenzhausen. © Oestereich

Fasching in Fahrenzhausen - und gefühlt alle waren dabei. Beim finalen Spektakel zwischen Fahrenzhausen und Kammerberg war vor allem eines geboten: eine Fetzengaudi.

Fahrenzhausen – Der Boandlkramer scharrte schon mit den Hufen, der Totengräber mit dem Spaten: „Noch elf Stunden, 18 Minuten und vier Sekunden“, sehnte er mit rauher Stimme das Ende des Faschings herbei. Doch ehe die düsteren Gesellen dem närrischen Treiben ein Ende setzen konnten, trieben es die Narren noch einmal so richtig bunt: Mit dem buntesten, lautesten und längsten Faschingszug weit und breit.

Ein Riesenspektakel: 35 motorisierte Motivwagen – einer länger, größer und lauter als der andere – bahnten sich am Faschingsdienstag ihren Weg von Fahrenzhausen nach Kammerberg – begleitet von Fußvolk und Hunderten von Menschen im Publikum. Da musste so manche Dachrinne zurechtgebogen werden, damit die Wagen die Kurve kriegten. Gut 1000 Menschen waren allein in, auf sowie als Begleitung an den Wagen mit dabei.

Ein großes Thema blieb außen vor

Die karnevalistische Tonlage war nicht unpolitisch, das kommunalpolitische Top-Thema – die verpatzte Bürgermeisterwahl – spielte allerdings keine Rolle.

Aufs Korn genommen wurden die „Letzte Generation“ und Klimakleber, denen man gerne ein „Freibier for Future“ entgegensetzte. Oder die „große“ Politik, die beispielsweise den Burschenverein Pasenbach an ein „Affenparlament“ erinnert.

„Auch Dummheit erzeugt Strahlung“, grüßten die Oberilmtaler Faschingsfreunde von der „Reaktorbar“. Viele Film- und Fernsehformate wurden thematisiert: „Babylon Günding“ brachte eine ganze Häuserzeile aus den 1920’er Jahren – wohl der größte Motivwagen in der langen Reihe – mit, die Prittlbacher Cowboys ihren Saloon, die Hebertshausener Narren ein Märchenschloss und die „Top Gun“-Piloten aus Paunzhausen den Flugzeugträger „U.S.S. Dangerzone“. Natürlich durfte auch der Partyhit Leyla nicht fehlen: Der Burschenverein Eching nahm sich ihrer an. Ob Harry Potters fantastische Bierwesen, Bewohner der Puderrosa Ranch und das Zwergenhaus aus Giggenhausen: Jeder Motivwagen war für sich schon ein Hingucker – zumal ihn die Besatzungen ganz schön in Schwingung versetzten.

Die Kindergarde Fahrenzhausen durfte freilich beim großen Faschingsumzug nicht fehlen. Sie präsentierten ihr Können auf der gesamten Strecke. © ev

Im „Kamelle“-Regen besonders glücklich: die vielen maskierten Kinder, die mit großen Tüten voller Süßigkeit den Heimweg antraten. Es dürfte bis zur nächsten Faschingssaison reichen.

Eva Oestereich

