Termin für Nachwahl zur Fahrenzhausener Bürgermeisterwahl fix - Es gibt nur eine Kandidatin

Die Bürgermeisterwahl von Fahrenzhausen muss wiederholt werden. (Symbolbild) © picture-alliance/ dpa

Die Nachwahl zur Bürgermeisterwahl in Fahrenzhausen ist fix. Das Landratsamt hat nun den Termin festgelegt. Einzig verbliebene Kandidatin ist Susanne Hartmann.

Fahrenzhausen – Die Voraussetzungen für die „Bürgermeisterwahl mit Nachwahl 2023“ sind geschaffen: Der Gemeinderat Fahrenzhausen hat am Montag beschlossen, dass Geschäftsstellenleiter Franz Hermann die Wahlleitung bei der Nachwahl übernimmt. Zur Stellvertreterin hat das Gremium die Leiterin des Ordnungsamts, Birgit Reile, berufen. Die Wahl der beiden Verwaltungsangestellten im Rathaus erfolgte einstimmig und in öffentlicher Sitzung. Nach Auskunft von Hermann wurde gleichzeitig festgestellt, dass mit Alexandra Karl (Grüne) und Günter Fuchs (CSU) zwei Bewerber für das Amt der Bürgermeisterin, respektive des Bürgermeisters „zurückgetreten sind“. Ebenso festgestellt wurde, dass Susanne Hartmann (FWE/FDP) als einzige Kandidatin „übrig bleibt und wählbar ist“.

Das hat die Pressestelle im Landratsamt Freising inzwischen so bestätigt. Die Nachwahl ist demnach unabhängig davon, dass Hartmann einzige Kandidatin ist, „unverzichtbar und notwendig“ – weil die ursprüngliche Wahl ja für ungültig erklärt worden ist, wie es in der Begründung heißt. Auch wenn es offiziell nur noch eine Kandidatin gibt, können auch andere Personen gewählt werden. In Paragraf 77 Absatz 2 der Wahlordnung für die Gemeinde- und die Landkreiswahlen (GLKrWO) heißt es dazu: „Liegt nur ein Wahlvorschlag vor, kann die stimmberechtigte Person die vorgedruckte sich bewerbende Person dadurch wählen, dass sie diese eindeutig bezeichnender Weise kennzeichnet. Eine andere wählbare Person kann sie dadurch wählen, dass sie diese in eindeutig bezeichnender Weise auf dem Stimmzettel handschriftlich einträgt.“

Für mein demokratisches Verständnis wäre ein Wettbewerb für die Bürgerinnen und Bürger wichtig gewesen.

Hartmann selbst hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie bei der von der Kommunalaufsicht wegen eines Wahlrechtsverstoßes für ungültig erklärten Nachwahl wieder antreten wird. Auf eine Klage gegen die Ungültigkeit der Bürgermeisterwahl in Fahrenzhausen hat sie jüngst verzichtet und sich für die aus ihrer Sicht sauberste Lösung „Nachwahl“ ausgesprochen. Zur Situation und dazu, dass sie jetzt einzige Kandidatin ist, sagt Hartmann: „Für mein demokratisches Verständnis wäre ein Wettbewerb für die Bürgerinnen und Bürger wichtig gewesen. Ich nehme es aber jetzt so, wie es kommt.“ Sie hoffe auf eine gute Wahlbeteiligung und darauf, die aus ihrer Sicht fruchtbare Arbeit seit Oktober 2022 fortsetzen zu können.

Alexander Fischer

