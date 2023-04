Theater-Neustart in Kammerberg: Zwischen schreiend komisch und deftig derb

Teilen

Abgeschleppt wird der Brauknecht (Norbert Messner) von der Dorflehrerin (Gerti Zandt). Vorne (v.l.) Mina Sonnhofer (Isabella Kern) und Giggi (Katharina Radspieler). © Fischer

Die Theaterabteilung der SpVgg Kammerberg ist wie Phönix aus der Asche aufgestiegen. Nach mehrjähriger Spielpause hat man mit dem Schwank „Bodschamperlspuk“ einen lustig-derben Neustart hingelegt.

Kammerberg – Volles Haus im Sportheim. Nach der gefeierten Premiere am vergangenen Samstag war auch die Vorstellung am darauf folgenden Sonntagabend restlos ausverkauft. Ein Zeichen dafür, dass die Bemühungen, die Theatergruppe wiederzubeleben, Früchte getragen haben. Und was für welche! Mit „Bodschamperlspuk“ haben die „Kammerberger Theaterer“ einen guten Griff getan. Das Stück aus der Feder von Ralph Wallner bot dem neuformierten Ensemble ideale Voraussetzungen. Mit einer Handlung, die von zündenden Pointen nur so strotzte, und scharf gezeichneten Charakteren, die Spielraum für eigenwillige Interpretationen ließen. Genau das richtige für das frisch ins Werk gesetzte Ensemble unter der Leitung von Klaus Kollmair.

Wenngleich, komische Charaktere wie den Langfinger-Jockl, den Abstauber-Bartl sowie die der schrill-schrägen Freundinnen Mina und Giggi muss man erst mal überzeugend zum Leben erwecken. Hervorragend gelöst haben das Franz Singer, Daniel Stadler sowie Isabella Kern und Katharina Radspieler. Auch Irene Güntner als „Sonnhoferin“, Franz Kern als „Malz-Beppo“ und Norbert Messner als Brauknecht „Tschako“ wussten in ihren Rollen Akzente zu setzen, in diesem schreiend-komisch bis deftig-derben Volksstück. Speziell in Erinnerung bleibt dem durch die Bank begeisterten Publikum wohl auch Gerti Zandt als kopfige Dorflehrerin Adelheid Amsel. Die schlägt im zweiten Aufzug mit einem Anflug von Lüsternheit dem Fass den Boden aus.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Angestachelt von einem Jodler, den der geistig unterbelichtete „Tschako“ nackend im Bach zum Besten gibt, schleppt sie ihn in einer der Schlüsselszenen kurzerhand ab. Tür auf, Tür zu – und weg waren sie. Im Raum stand noch der sinnige Spruch der ziemlich verzückten Adelheid. Mit hochroten Wangen sinnierte sie darüber, dass ein kleines Hirn wohl nicht unbedingt auf die Größe anderer Körperteile schließen lasse. Nicht ohne dabei ein vielsagendes „Huhuhu“ auszustoßen. Irgendwie symptomatisch für einen Plott, in dem es vor Anzüglichkeiten nur so wimmelte. Auch das zweifelsohne eine Herausforderung für die Truppe von Kollmair.

Womit wir wieder bei „Tschako“ wären. Der zog doch glatt den Vergleich, dass Busen doch wie Klopapier wäre. Man könne nie genug davon im Haus haben. Das muss einem erst einmal so staubtrocken und völlig ohne mit der Wimper zu zucken über die Lippen kommen.

Wie auch immer: Auf dem „Dusterhof“ ging es zu wie im sprichwörtlichen Taubenschlag. Schräge Typen und zwielichtige Gestalten gaben sich auf der Bühne die Klinke in die Hand. Das bunte Treiben hielt das Publikum bis zum Schluss in Atem.

Wer noch Lust auf urkomisches Bauernheater hat, der ist bei den noch ausstehenden Vorstellungen am Samstag, 22. April, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 23. April, um 18.30 Uhr sicher gut aufgehoben.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.