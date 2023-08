Das Lokalduell der vergebenen Chancen: Kammerberg und Eching mit Punkteteilung

Und alle jagen dem Leder hinterher: Am Einsatz mangelte es beim Derby zwischen Kammerberg und Eching nicht. © Lehmann

Ein Sieger wurde vergeblich gesucht im Bezirksliga-Derby zwischen der SpVgg Kammerberg und dem TSV Eching. Das 2:2 ging letztlich auch in Ordnung.

Kammerberg/Eching - Es wäre ein Highlight-Tor gewesen. Echings Florian Bittner nahm den Kopf hoch und versuchte es fast von der Mittellinie. Der Ball segelte und segelte, doch die Latte verhinderte den Führungstreffer für die Gäste aus Eching. So ist es beim 2:2-Unentschieden zwischen der SpVgg Kammerberg und dem TSV Eching geblieben. Und das Ergebnis war leistungsgerecht.. Beide Seiten konnten damit leben – und dennoch trauerten sie vergebenen Chancen nach.

Die Kammerberger wollten nach ihrem Coup in Freising nachlegen und zum dritten Mal in Folge jubeln. Dafür machten die Gastgeber allerdings zu wenig. Viel zu wenig. „Wir hatten zu viele Totalausfälle und die ersten 30 Minuten komplett verpennt“, sagte Spielertrainer Matthias Koston. Dies rächte sich, weil die Echinger hellwach waren. Der Aufsteiger war zunächst das bessere Team und nutzte seine Möglichkeiten. Florian Bittner beförderte einen Eckball auf den zweiten Pfosten per Volley in die Maschen (12.) und staunte nicht schlecht, was Daniel Amannsberger acht Minuten später veranstaltete. Der Zebras-Außenverteidiger stoppte den Ball und zog aus 30 Metern knallhart ab. Der Ball rauschte in den Winkel. Ein Traumtor!

Für die SpVgg war das 0:2 der Wachmacher. Die Heimelf steigerte sich – musste sie auch. Weil Patrick Sturm in der 25. Minute den Anschlusstreffer erzielte, schöpften die Kammerberger wieder Mut, bis zur Halbzeit fiel aber kein weiterer Treffer.

In der zweiten Hälfte ging den Echingern langsam die Kraft aus

Nach dem Seitenwechsel nahm der Druck der Heimelf zu. „Der Kräfteverschleiß war sichtbar“, sagte TSV-Trainer Alexander Günther. Sein Team war nun in der Defensive gefordert und verteidigte aufopferungsvoll, Kammerberg kam aber dennoch zu Chancen. Der eingewechselte Damjan Knetemann kam nach seiner Einwechslung allein dreimal frei zum Abschluss, seine Schüsse von der Strafraumgrenze landeten aber nicht im Tor. „Im Training macht er die blind“, sagte Trainer Koston, der bei seiner Elf die „Konsequenz“ im Abschluss vermisste.

Kammerbergs „Edeljoker“ setzte den Schlusspunkt

Einer war dann aber doch erfolgreich: Jonas Grundmann erzielte in der 71. Minute das 2:2. Der Offensivmann entwickelt sich zum Edeljoker. An den vergangenen drei Spieltagen kam er von der Bank und erzielte dabei drei Tore – in nur 81 Spielminuten. Vieles deutete nun auf einen Kammerberger Erfolg hin, doch Eching kämpfte. In der Schlussphase hätte Bittner mit seinem Kunstschuss dann um ein Haar für eine unerwartete Wendung gesorgt. Und einen hatten die Gäste noch, doch Chris Trautmann verfehlte das Tor des herausgeeilten SpVgg-Keepers Stefan Fängewisch knapp. Da war mehr drin.

Ein Sieg der Gäste wäre aufgrund der Kammerberger Überlegenheit nach der Pause allerdings auch nicht verdient gewesen. Mit dem Unentschieden konnten daher die Teams und auch die Trainer leben – obwohl der Punkt momentan weder der SpVgg noch den Echinger Zebras so wirklich entscheiden weiterhilft.