Finale an der Mittelschule Haimhausen: Viel Lob für die tollen Leistungen der Absolventen

Die Mittelschule Haimhausen ist stolz auf ihre Neuntklässler: 91 Prozent der Abschlussschüler haben den Quali in der Tasche. Nun gab‘s die Zeugnisse.

Haimhausen/Fahrenzhausen – Allen Grund zum Feiern hatte die Mittelschule Haimhausen: 22 junge Erwachsene verließen das Haus – 91 Prozent mit dem Quali-Abschluss in der Tasche. Entsprechend bekamen die Schüler aus den Gemeinden Haimhausen und Fahrenzhausen zum Abschied Lob von allen Seiten.

Mit Blick auf die 91 Prozent bestandener Qualis sagte Rektorin Cornelia Stock stolz, „dass diese hohe Prozentzahl von erneut fast 100 Prozent an die Erfolgsserie unserer Schule in den vergangenen Jahren anknüpft“. Sieben der 22 Schüler haben eine Eins vor dem Komma und die Beste wurde zusätzlich vom Landkreis Dachau ausgezeichnet. Acht weitere Schüler erhielten das Zeugnis mit der Gesamtnote gut. Die Rektorin betonte, dass diese Leistung angesichts der Pandemie mit Lockdowns und Distanzunterricht umso bemerkenswerter sei.

+ Die Zeit an der Mittelschule Haimhausen ist für 22 junge Erwachsene vorbei – Sie bekamen ihre Abschlusszeugnisse überreicht. Viele haben den Quali in der Tasche – zur Freude von Rektorin Cornelia Stock (hinten, l.) und Lehrer Florian Lugauer (hinten, r.). © Bauer

Nach dem Abschluss an der Mittelschule trennen sich die Wege der Schüler. Der eine Teil wird die Schule für einen weiteren Abschluss wechseln, während andere bereits Ausbildungsplätze klargemacht haben. Die Fahrenzhausener Bürgermeisterin Susanne Hartmann sprach für den Schulzweckverband und zeigte an ihrer Vita auf, dass man auch Kurswechsel vornehmen kann. Sie hatte sich Ausbildungen und Herausforderungen in verschiedenen Branchen gesucht, bevor sie nun als Chefin im Fahrenzhausener Rathaus gelandet ist. „Man kann auch nach zehn Jahren noch wechseln“, sagte sie, „und ich habe immer dazugelernt. Mein Weg war nicht gerade, aber erfüllend.“

Hohen Unterhaltungswert bot der junge Lehrer Florian Lugauer, der erstmals eine neunte Klasse zum Abschluss brachte. Er erinnerte sich an Blicke und Fragen der Schüler bei seinem Start („Hat der schon einen Führerschein?“), über Vermutungen („Der ist jung und bestimmt streng“) und das Vorurteil gegenüber dem Fremden: „Ja, die Oberpfalz gehört auch zu Bayern.“ Er erinnerte sich witzig an den Distanzunterricht und seine Vorteile, „weil ein junger Lehrer das Geräusch vom Anschalten der Playstation kennt“. Und er fragte, warum nach dem markanten Ton meistens im Distanzunterricht die Internetverbindungen abbrachen. Und er dankte besonders der guten Seele der Schule, Anita Demmler. Die Sekretärin war für ihn „zwischenzeitlich meine persönliche Therapeutin“.

Im Rahmen des Festaktes wurden die besten Schüler geehrt. Dies waren heuer Florian Hagn (Schnitt 1,5), Matthias Lautenbacher (1,7), Daria Romanova (1,7), Debora Csulak (1,7) und Kilian Sedlmeier (1,7).

