Fahrenzhausens Bürgermeister reagiert gelassen auf Vorwürfe: „Ich habe ein gutes Gewissen“

Nach schweren Vorwürfen aus den Reihen der CSU gab es nun in der jüngsten Gemeinderatssitzung Fahrenzhausen eine Stellungnahme des Bürgermeisters. © Sven Hoppe/dpa (Symbolbild)

Sehr deutlich hat sich Fahrenzhausens Bürgermeister Heinrich Stadlbauer zu den von der CSU erhobenen Vorwürfen gegen seine Amtsführung geäußert: „Wir waren sehr fleißig.“

Fahrenzhausen – Untätigkeit, Planlosigkeit und Hinhaltetaktik – das hatten die Christsozialen Stadlbauer während ihrer Jahreshauptversammlung im März unterstellt. Die geballte Kritik an seiner Amtsführung ging so weit, dass der Ruf nach einer Dienstaufsichtsbeschwerde laut wurde. Jetzt hat der Rathauschef in öffentlicher Sitzung dazu Stellung bezogen.

Ich kann Euch versichern, wir waren sehr fleißig

„Ich kann Euch versichern, wir waren in den letzten Jahren sehr fleißig und haben die anstehenden Aufgaben äußerst planvoll und konstruktiv angegangen. Wir haben einen riesigen Investitionsstau übernommen und haben in den Jahren meiner bisherigen Amtszeit viele Projekte abgeschlossen, die ich von meinen Vorgängern geerbt habe“, machte Stadlbauer deutlich. Als herausragendes Beispiel nannte er sodann die B 13-Sanierung.

Den Schuh, nicht viel getan und erreicht zu haben, wollte sich Stadlbauer jedenfalls nicht anziehen. „Für viele der großen Themen sind wir in den Vorarbeiten und Planungen inzwischen gut vorangekommen: Zusammen mit der Verwaltung sind wir bis heute dabei, die Altlasten meiner Vorgänger abzuarbeiten – macht nicht viel Spaß, muss aber sein“, stellte er klar.

Es folgte eine Reihe von Beispielen, zu denen der Rathauschef an vorderster Stelle die Planungen für den Rathausneubau, von der Grundlagenermittlung bis hin zur Vorentwurfsplanung zählte. Des Weiteren nannte er den „Masterplan“ zur Breitbandversorgung mit Verlegung und allen damit verbundenen Baumaßnahmen. Außerdem habe man die Hochwasserschutzplanung neu aufgerollt. Auch die Digitalisierung und Sanierung des Kanalnetzes schrieb sich Stadlbauer auf die Fahnen.

Über den Rathausneubau wütend zu sein, wie in den Reihen der CSU verlautbart, dafür brachte Stadlbauer kein Verständnis auf. Schließlich sei die CSU maßgeblich für die Verzögerung verantwortlich. Stadlbauer verwies an dieser Stelle auf den Bürgerentscheid. Ihm das allein anzulasten „schlägt dem Fass, den Boden aus“, stellte er mit dem Hinweis klar, dass schließlich fünf von sechs Initiatoren des Bürgerentscheids auf der CSU-Gemeinderatsliste gestanden hätten und im CSU-Vorstand engagiert gewesen seien.

Bis 2019 sei alles nach Plan gelaufen, die Verhandlungen mit der Kirche seien bis auf den Grundstückzuschnitt abgeschlossen gewesen. „Da war nichts unklar!“. Dann sei das Bürgerbegehren initiiert worden. Dass wiederum habe nicht nur zu der zeitlichen Verzögerung von zwei Jahren, sondern auch zu neuen Grundstücksverhandlungen und einer Neubesetzung der zuständigen Gremien geführt. Ganz zu schweigen davon, dass die damit verbundenen Baupreissteigerungen der Gemeinde „noch sehr viel Geld kosten“ würden.

Vor einer Dienstaufsichtsbeschwerde ist Stadlbauer erklärtermaßen nicht bange. „Wenn ihr meint, dass das nötig ist, dann macht das. Ich habe ein gutes Gewissen und keine Angst davor“, sagte er in seiner Erklärung. Was dabei herauskomme, werde die Bestätigung seiner Arbeit sein.

Am Ende rief der Rathauschef zu Fairness und einem sachorientierten Umgang miteinander auf. Er schloss mit den Worten: „Wäre es nicht besser, eigene Vorschläge einzubringen und konstruktiv miteinander an guten Lösungen für unsere Gemeinde zu arbeiten? Das wäre mein Angebot und mein Wunsch an Euch alle.“

