Fernwärme für Attaching: „Es wird ausgebaut, wo immer es geht“

Interessiert lauschten rund 35 Attachinger den Ausführungen von OB Tobias Eschenbacher bei der Bürgerversammlung. © Lehmann

Das Thema Fernwärme war eines von vielen Themen bei der Attachinger Bürgerversammlung. OB Tobias Eschenbacher versprach: „Es wird ausgebaut, wo immer es geht.“

Attaching – Der Dauerbrenner Dorfmitte, eine Chronik in den Startlöchern, fehlende Fernwärme und abgebrochen Äste, die auf vorbeifahrende Autos krachen: Das Themenspektrum bei der Attachinger Bürgerversammlung am Freitag war durchaus facettenreich. Rund 35 Attachinger waren dem Ruf vom Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher gefolgt, um sich im Kegelbahn-Nebenzimmer des Sportheims über die Neuigkeiten aus dem Freisinger Rathaus zu informieren.

Dorfmitte in der Warteschleife

Die Anfrage zum Rahmenplan der Attachinger Dorfmitte, und wie es da jetzt eigentlich weitergeht, war schriftlich eingegangen – die Antwort darauf fiel kurz, aber dennoch vielversprechend aus. „Ich weiß“, so Eschenbacher, „das hat sich jetzt ein wenig hingezogen.“ Der Plan: Noch dieses Jahr sollen die Abwägungen bezüglich eingegangener Stellungnahmen in der Causa Dorfmitte Attaching im Planungsausschuss behandelt werden, um nächstes Jahr die Sache „rechtskräftig“ zu machen. Zudem soll laut Eschenbacher der zentrale Mittelpunkt, der jetzt noch eine Privatfläche ist, als Dorfplatz gewonnen und gesichert werden.

Raser sollen künftig geblitzt werden

Weil das Thema Dorfmitte zwar ein brisantes, aber kein neues ist und erstmal erneut gewartet werden muss, widmete man sich rasch anderen Themen – etwa den Rasern in der Raiffeisenstraße, in der ja eigentlich Tempo 30 herrscht. „Wenn die vom Kaufland kommen, dann sind die ausnahmslos alle zu schnell dran“, so die Beobachtungen eines Zuhörers. Der Grund sei, dass die 30er-Schilder zu spät oder gar nicht gesehen werden. Diesbezüglich will der OB unter Umständen auch nochmal nachjustieren und beispielsweise die Schilder versetzen lassen. Aktuell sorgt ein mobiler Geschwindigkeitsmesser mit Display-Anzeige laut einer Zuhörerin dafür, dass die Autofahrer zeitweise früh genug runterbremsen. Auch soll laut Eschenbacher dort „geblitzt“ werden, allerdings nicht mehr wie gewohnt aus dem stadteigenen und überaus bekannten Skoda heraus, sondern aus unterschiedlichsten Fahrzeugen, da sich die Stadt einem Zweckverband zur kommunalen Verkehrsüberwachung angeschlossen habe.

Morscher Ast trifft ein vorbeifahrendes Auto

Was auch zum Thema wurde: Erst kürzlich fiel wohl ein morscher Ast auf ein vorbeifahrendes Auto – verletzt wurde hier allerdings keiner. Die anwesende Anwohnerin bestätigte den Vorfall und erklärte auch die Schwierigkeiten von ihren Bäumen im Hof. „Die gehören nämlich der Stadt – jedenfalls zum Teil“, so die Dame. Hintergrund: Die Eschen stehen wohl zum Teil auf Privat-, zum anderen Teil auf Stadtgrund, was die Sache deshalb kompliziert mache – zudem seien die Bäume krank und werden langsam morsch. Ein ähnliches Problem schilderte ein Attachinger über den Bewuchs in der Dorfstraße, denn auch dort seien zahlreiche morsche Bäume zu finden, ganz im Gegensatz zu einem Verantwortlichen, da das Grundstück einer Erbengemeinschaft gehöre, die sich scheinbar nicht einig werden könne.

Mit der Chronik geht es gut voran

Gute Nachrichten gab es vom Attachinger Ortssprecher Hans Hölzl (FSM), denn die Arbeit an der umfangreichen Chronik über Attaching schreite in großen Schritten voran, weitere News zur Geschichts-Dokumentation mit zahlreichen Fotografien gibt es dann laut Hölzl vermutlich Anfang kommenden Jahres.

Nicht so lange warten wollen viele Bürger hingegen auf einen Anschluss ans Fernwärme-Netz. „Ich weiß, viele Attachinger haben hier Interesse und es wird ausgebaut, wo immer es auch geht“, betonte Eschenbacher, während sich ein Zuschauer überaus ärgerte, dass die Freisinger Stadtwerke vor 25 Jahren einen Attachinger Anschluss strikt abgelehnt hätten.

Event-Arena kommt bei Attachingern nicht gut an

Wie schon auch bei der Bürgerversammlung in Pulling kam auch in Attaching die geplante Event-Arena am Flughafen, die Tobias Eschenbacher vorstellte, gar nicht gut an. Ein Bürger fragte dann sogar laut und deutlich: „Braucht´s des wirklich?“ Die Antwort darauf blieb allerdings aus.

Richard Lorenz

