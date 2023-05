Festwoche in Insmaning

Viele Vereine und Institutionen wie die Feuerwehr nehmen bei der Eröffnung am Umzug teil. © Gemeinde Ismaning

Endlich wieder Volksfest! Ismaning freut sich auf die Festwoche am Eisweiher vom 10. bis 14. Mai 2023

Nach drei Jahren Zwangspause bekommen die Ismaninger ihre Festwoche wieder zurück. Von Mittwoch bis Sonntag, 10. bis 14. Mai wird wieder gefeiert auf dem ausgebauten Festplatz schräg gegenüber des Eisweihers. Die Ismaninger freuen sich auf das legendäre Augustiner, ein buntes Programm und die gewohnten Umzüge.

Auftakt am 10. Mai mit dem Ismaninger Festzug

Bürgermeister Alexander Greulich ist ein Anzapf-Meister seines Fachs. © Gemeinde Ismaning

Der erste Ismaninger Festzug erfolgt zu Fuß, wenn man am Mittwoch, 10. Mai, vom Schloss in der Ortsmitte zum Festzelt marschiert, mit den meisten Vereinen und Institutionen aus dem Ort. Nach einem Standkonzert mit Freibier (17.30 Uhr) marschieren Hunderte Ismaninger Richtung Festzelt (18.15 Uhr), wo dann Bürgermeister Alexander Greulich das erste Augustiner-Holzfass anzapft. Eine Neuheit beim Auftakt der Festwoche ist, dass erstmals das prächtige Augustiner Pferdegespann mit von der Partie ist.

Oldtimer-Korso am Sonntag, 14. Mai. Der zweite Umzug erfolgt dann auf zwei oder vier Rädern mit dem Oldtimer-Korso am Sonntag, 14. Mai. Nach dem traditionellen Oldtimertreffen am Festplatz (ab 9.30 Uhr) startet um 15 Uhr die bunte Ausfahrt aller Fahrzeuge durch den Ort.

Im Festzelt heizen verschiedene Bands richtig ein

Der Oldtimer-Korso durch den Ort war in der Vergangenheit mit der größte Höhepunkt der Festwoche. © Gemeinde Ismaning

Aber auch das Partyprogramm im Festzelt kann sich sehen lassen. Für die bekannte Gruppe Cagey Strings am Donnerstag wird eine extra große Tanzfläche geschaffen. Das Wochenende bestreiten die fetzige Wiesnband Dreisam Live (Freitag) und die Showband Manyana (Samstag). Beim Abschluss mit den Rock’n’Rollern Louis Thomass and the Surfing Cowboys ist die Musik-Legende Günther Sigl (Spider Murphy Gang) der besondere Musikgast der Festwoche.

Der erste Ismaninger Festzug erfolgt zu Fuß. © Gemeinde Ismaning

Nach der Zwangspause wegen Corona hat sich für die Ismaninger Festwoche einiges geändert mit einem neuen Termin und neuen Festwirten. Diesmal bildet die Dauerparty von Ismaning den Anfang der Volksfestsaison im Landkreis München. Mit Robert Zitzelsperger (Wirt des Augustiner Gasthauses Isarthor) und Martin Ringler hat die Gemeinde zwei neue Festwirte gewonnen.

Musikalische Unterhaltung sorgt dafür, dass das Zelt gerne besucht wird. © Gemeinde Ismaning

Es wird auch alles dafür getan, dass die Ismaninger ihre Festwoche in vollen Zügen genießen können. Niemand muss mit dem Auto zum Eisweiher fahren, weil es einen kostenlosen Shuttlebus gibt. Es wird vieles getan, damit die Bürger nach drei Jahren ohne Volksfest endlich wieder richtig Spaß haben können.

Die meisten Vereine und Institutionen aus dem Ort nehmen am Festzug teil. © Gemeinde Ismaning