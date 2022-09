Feuerwehr Haag feiert mit großem Fest 150. Bestehen

Die FFW Haag ist bestens aufgestellt zum 150-jährigen Gründungsfest, das am letzten September-Wochenende groß gefeiert wird. © Feuerwehr Haag

Ihr 150-jähriges Bestehen feiert die Freiwillige Feuerwehr Haag am letzten September-Wochenende mit einem großen Festprogramm. Die Gäste können sich freuen.

Haag - Kommandant Balthasar Sellmaier, Vorsitzender Christian Stampfl, und das gesamte FFW-Team haben dafür umfangreiche Vorbereitungen getroffen. Die geschätzten Gäste sollen das Gründungsfest noch lange in guter Erinnerung behalten. Mit Stolz erfülle es die Kameraden, auf eine so lange Geschichte zurückblicken zu können, sagt Stampfl. Als die rund 40 Männer um Korbinian Graßl im Jahr 1872 sich zusammen taten, um eine Wehr zu gründen, sei es vordringlichste Aufgabe gewesen, Brände zu bekämpfen und Feuersbrünste im Vorfeld zu verhindern.

Heute müsse die Wehr viel mehr leisten, als Flammen einzudämmen, betont Landrat Helmut Petz in der Festschrift, die zum Jubiläum erschienen ist. In seinem Grußwort übermittelt er die besten Glückwünsche. Das Einsatzspektrum sei vielfältig: schwere Unfälle, Unwetterkatastrophen, Notstände aller Art. Trotz bester Ausrüstung bleibe die Arbeit bei der Feuerwehr risikoreich und die psychische Belastung sei oft sehr hoch, so der Landrat weiter.

Nur eine gut organisierte und auch entsprechend ausgebildete sowie ausgerüstete Einrichtung sei in der Lage, um wirksam und gezielt Hilfeleistung in Katastrophenfällen anbieten zu können, schreibt Kreisbrandrat Manfred Danner in seinem Grußwort. Wolle man die Zahl der Menschen ermitteln, denen in den zurückliegenden 150 Jahren geholfen werden konnte und diejenigen Sachwerte erfassen, die durch die Tätigkeit der Feuerwehr erhalten werden konnten, so ergäbe sich sicherlich eine beeindruckende Zahl, erläutert Danner.

43 aktive Mitglieder sorgen in Haag ehrenamtlich für Sicherheit

43 aktive Mitglieder stünden den Bürgerinnen und Bürgern von Haag, Tag und Nacht, 24 Stunden und sieben Tage die Woche ehrenamtlich zur Seite. Der Nachwuchs in der Jugendfeuerwehr mit derzeit zwei männlichen und drei weiblichen Kräften könne sich sehen lassen. Fleißig werde auch für die Jugendleistungsabzeichen trainiert. Sämtliche Nachwuchkräfte könnten einen sehr hohen Ausbildungsstand vorweisen, betonen Sellmaier und Stampfl nicht ohne Stolz. Nur wer ständig übe und sich weiterbilde, wisse genau, was im Ernstfall zu tun sei.

Stolz sei man auch auf drei moderne Fahrzeuge: Löschfahrzeug LF 16, Tragkraftspritzenfahrzeug TSF Logistik und ein Mannschaftstransportwagen (MTN). Zwei der modernen Fahrzeuge seien erst in den letzten Jahren für den Fuhrpark der Wehr angeschafft worden. Dank eines einstimmigen Beschlusses des Gemeinderats, loben Vorsitzender und Kommandant. 23 Kräfte könnten damit zur Einsatzstelle fahren. „Topfit“ müssten diejenigen Floriansjünger sein, die unter schwerem Atemschutz Menschen in verrauchten oder brennenden Gebäuden zu retten versuchten. Ausrüstungsgegenstände bis zu 45 Kilogramm müssten dabei getragen werden, betont der Kommandant. Immerhin wiege die „gängige“ persönliche Schutzausrüstung bereits 15 Kilogramm, dazu komme das Atemschutzgerät samt Maske sowie der mit Wasser gefüllte Schlauch, der in betroffene Gebäude getragen werden müsse.

Alle drei Jahre müssten sich die Atemschutzträger deshalb einer Gesundheits- und Atemschutzprüfung unterstützen, so Sellmaier. Bei kritischen Einsätzen, wie beim Großbrand eines Gewerbebetriebes mit Wohnhaus in der Hagenaustraße im Jahr 2004, eines Landwirtschaftsgebäudes in Mittermarchenbach 2016, oder eines Großbrandes in einem Sägewerk in Wang 2018, beim Isarhochwasser 2005, dem Pfingsthochwasser im Jahr 2013 oder der Schneekatastrophe in Traunstein 2019: die Haager Einsatzkräfte hätten sich stets für den Bürger und deren Sachwerte mit voller Kraft eingesetzt.

Die erste Vereinsfahne wurde 1982 angeschafft, im Zuge der Feierlichkeiten zur Einweihung und Segnung des neuen Feuerwehrhauses an der Plörnbacher Straße. Antonie Huber konnte damals als Fahnenmutter gewonnen werden. Das ehrenvolle Amt habe sie gerne übernommen, erinnert sich Huber.

Und gerne werde sie auch beim 150-jährigen Jubiläum mit dabei sein. Den Einsatzkräften wünsche sie Gottes Segen und den Geist der Kameradschaft, der auch die Vorfahren ausgezeichnet habe. Ein großes Festprogramm wurde anlässlich des 150jährigen Gründungsfestes vorbereitet.

Das Festwochenende

■ Freitag, 30. September: „Firenight“ in der Stockschützenhalle, Einlass ab 19 Uhr, mit Joe’s Dinner Foodtrack und DJ Energy, kein Einlass unter 16 Jahren.

■ Sonntag, 2. Oktober: ab 8 Uhr: Empfang der Vereine mit Weißwurstessen an der Stockschützenhalle; 9.30 Uhr: Kirchenzug zur Pfarrkirche St. Laurentius; 10 Uhr: Festgottesdienst mit Festzug zur Stockschützenhalle; ab 12 Uhr: gemeinsames Mittagessen in der Stockschützenhalle, gemütlicher Ausklang mit der Partyband Z’ruck zu dir. Hüpfburg für Kinder; ab 14 Uhr: Barbetrieb, Kaffee und Kuchen, am Nachmittag werden Grillspezialitäten angeboten.

Maria Martin

Maria Martin