Feuerwehr Inkofen: Nachwuchs, bitte melden!

Das Führungsteam der FFW mit (hinten, v. l.) Christian Spanfelner, Julian Westermeier, Jakob Rott, Christoph Maier, Andreas Ziegler, Anton Geier, Christian Reinhardt sowie (vorne v. l.) Johann Neumair, Bettina Lohmeier, Christina Reinhardt und Robert Gutwirth © Majewski

Die Motivation und der Fleiß sind ebenso da, wie der Zusammenhalt. Das einzige, was bei der FFW Inkofen fehlt, ist der Nachwuchs.

Inkofen – Die Freiwillige Feuerwehr Inkofen startete mit ihrer Jahreshauptversammlung ins neue Jahr, 42 Mitglieder kamen dazu ins Schützenheim. Das Interesse wurde von der Führungsmannschaft gebührend gelobt, und spiegle auch den Fleiß der Feuerwehrleute in Inkofen wider, hieß es. Erster Kommandant Christian Reinhardt berichtet über 1252 geleistete Gesamtstunden, die die Mitglieder im Jahr 2022 leisteten. Davon waren 435 Stunden für Einsätze nötig. Über die Kuriosität eines Brands in einer Tiefgarage in Langenbach werden immer noch die Köpfe geschüttelt. Ein Mann habe sich auf den Balkon seiner brennenden Wohnung zurückgezogen, um den Feuerwehrleuten nicht im Weg zu stehen. Letztendlich wurde er entdeckt, vom Balkon geholt und in Sicherheit gebracht.

Jung und schon ausgezeichnet: Christina Reinhardt von der FFW Inkofen wurde für fünf Jahre im Dienst geehrt, Robert Gutwirth ist 15 Jahre im aktiven Dienst und bekam dafür eine entsprechende Würdigung. © Majewski

Alle sind sich einig: Die Zusammenarbeit unter den Feuerwehrleuten hat super funktioniert. Mit 523 Stunden wurden Lehrgänge und Übungen absolviert. Dazu zählt die erfolgreiche Gemeinschaftsübung mit der Feuerwehr Langenbach, in der ein Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person geprobt wurde. Die restlichen 294 Stunden wurden unter anderem für Pflege- und Wartungsarbeiten, Geburtstage und Versammlungen sowie Sitzungen genutzt.

Für fünf Jahre aktiven Dienst wurde Christina Reinhardt geehrt. Auch Robert Gutwirth hat eine Ehrung erhalten. Er wurde für 15 Jahre aktiven Dienst ausgezeichnet. Für das kommende Jahr sind bereits einige Übungen geplant. Auch die Stärkung des Teamgeists steht auf dem Programm, allerdings nicht nur im Rahmen des aktiven Diensts, sondern auch beim Kegelausflug, dem Dorffest, Ferienprogramm und anderen etwaigen Veranstaltungen. Ein Appell steht allerdings zentral im Raum, denn es fehlt an Nachwuchs. Wer innerhalb Inkofens an einer Ausbildung interessiert ist, die etwas Nützliches bietet und mit einer tollen Gemeinschaft einhergeht, sollte sich so bald wie möglich bei der Freiwilligen Feuerwehr in Inkofen melden.

Alice Majewski

