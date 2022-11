Flughafen München: BI Attaching nimmt neueste Flugzahlen in Fokus - besonders ein Trend fällt auf

Von: Andreas Beschorner

Die Flugzahlen am Airport im Erdinger Moos war Thema bei der Jahreshauptversammlung der BI Attaching. © Henning Kaiser/dpa

Die BI Attaching hat die neuesten Flugzahlen am Airport im Erdinger Moos in den Fokus genommen. Ein Trend bei den Inlandszahlen hob der Sprecher hervor.

Attaching – Sie ist eine der festen und beständigen Größen im Abwehrkampf gegen die dritte Startbahn: die BI Attaching. Das galt auch in Zeiten, in denen es um die Runway im Moos ruhiger geworden war, und in denen Corona die Aktivitäten der Startbahngegner eingeschränkt hat. Nach den Jahren der Zwangspause fand wieder eine Hauptversammlung der BI Attaching statt. Die Botschaft: Man bleibt auch weiterhin eine feste und beständige Größe im Abwehrkampf.

Der Blick von Michael Buchberger auf die Veranstaltungen und Aktivitäten der Jahre 2019 bis 2021 fiel kurz aus: Im September 2019 das Drachenfest, im Mai 2021 die UVP-Messung in Attaching, die Beteiligung am Fest zum zehnten Jahrestag des Münchner Bürgerentscheids gegen die Startbahn aus dem Jahr 2012 und die Beteiligung an der Lärmaktionsplanung der Regierung von Oberbayern mit der Beschwerde bei der EU-Kommission, weil beispielsweise die Regierung nicht einmal bereit war, die Nachtflüge, deren Ursache und Genehmigungsbegründung zu dokumentieren. Mehr, so Buchberger, sei Corona-bedingt nicht möglich gewesen.

Aufgemuckt-Sprecher analysiert die Flugzahlen

Nicht viel möglich gewesen war am Flughafen selbst, wie der Bericht von Aufgemuckt-Sprecher Christian Magerl unterstrich: Im Vergleich zum Zeitraum Januar bis Oktober 2019 seien im Vergleichszeitraum 2022 die Flugbewegungen um 32,4 und die Passagierzahlen um 35,3 Prozent zurückgegangen. Bemerkenswert sei, dass der Rückgang bei den Inlandspassagieren sogar bei 51,4 Prozent liege, sich der Inlandsverkehr also nicht erhole. Ob es wegen der Preissteigerungen und der Krisen in der Welt zu Steigerungen gegenüber 2022 kommen werde, sei fraglich, so Magerl.

In ihren Ämtern bestätigt: (v. l.) Franz Spitzenberger und Korbinian Sgoff (1. und 2. Vorsitzender), Anna Brückl und Anton Heislmeier (Beiräte), Michael Buchberger (Kassier) und Brigitte Dötterböck (2. Schriftführerin). © Foto: Lehmann

Zu den UFP-Messungen am Flughafen berichtete Wolfgang Herrmann vom Bürgerverein (BV). Dass die FMG die BV-Messungen zu den Ultrafeinstaubpartikeln in Zweifel ziehe, auf Flughafengelände aber keine Messungen zulasse, sei ein seltsames Gebaren.

Corona-bedingt hat die BI Verluste gemacht

Um Zahlen ging es dann noch beim Kassenbericht: Nachdem die BI 2020 und 2021 wegen Corona keine Beiträge erhoben hatte, schrumpfte das Vermögen von 25 000 Euro am Jahresende 2019 auf 15 150 Euro am Jahresende 2021.

Um Namen ging es dann bei der Wahl des Vorstands: Franz Spitzenberger bleibt 1. Vorsitzender, sein Stellvertreter heißt wieder Korbinian Sgoff, Beiräte sind wieder Anna Brückl und Anton Heislmeier, Kassier bleibt Michael Buchberger, Schriftführer ist weiterhin Christoph Riesch, Stellvertreterin bleibt Brigitte Dötterböck. Die BI Attaching – auch personell eine feste und beständige Größe.