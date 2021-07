Folgenschwere Unfälle in Enzelhausen: Fatales Überholmanöver und schlimmer Sturz

Zwei Unfälle in kurzer Zeit

Ein schwerverletzter Motorradfahrer und eine schwerverletzte Rollerfahrerin: Das ist die Bilanz von zwei Unfällen, die sich fast zeitgleich in Enzelhausen ereigneten.

Rudelzhausen/Enzelhausen - Ein 19-jähriger Motorradfahrer wollte am Dienstag gegen 15 Uhr eine andere Motorradfahrerin überholen – zwischen den Hopfengärten vor Enzelhausen in einer Linkskurve bei Gegenverkehr. Er kam auf die linke Fahrspur, wo ihm die ersten beiden Pkw noch ausweichen konnten. Den dritten touchierte er. Nach dem Zusammenstoß riss seine Maschine einen Straßenpfosten um, ehe sie zum Stehen kam. Der junge Mann wurde von der Motorradfahrerin erstversorgt und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der dritte überholte Pkw konnte trotz eines Ausweichmanövers in den rechten Straßengraben einen Zusammenstoß mit dem Vordermann nicht verhindern und schob den zweiten Pkw noch auf den ersten. Sachschaden: zirka 19 000 Euro.

Keine 500 Meter entfernt stürzte kurze Zeit später eine 63-Jährige so unglücklich von von ihrem Roller, dass sie sich trotz Helm schwere Kopfverletzungen zuzog. Es war zunächst um ihr Leben zu fürchten, sodass erneut der Rettungshubschrauber angefordert wurde. Noch an der Unfallstelle konnte sie stabilisiert werden und kam ebenfalls ins Krankenhaus. Bei beiden Verkehrsunfällen waren neben der PI Moosburg die Feuerwehren aus Enzelhausen und Au vor Ort.

Freising-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Freising-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Freising – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.