Allershausen: Exhibitionist belästigt zwei 14-Jährige - Polizei kann ihn rechtzeitig schnappen

Von: Lena Hepting

Am Samstag belästigte ein 62-Jähriger zwei 14-jährigen Mädchen in einer Grünanlage in Allershausen. Die Polizei konnte den Mann kurz nach der Tat festnehmen. © Symbolbild: PantherMedia/sharpner

Am Samstag belästigte ein 62-Jähriger zwei 14-jährigen Mädchen in einer Grünanlage in Allershausen. Die Polizei konnte den Mann kurz nach der Tat festnehmen.

Am Samstag trat ein 62-Jähriger zwei 14-jährigen Mädchen in Allershausen als Exhibitionist gegenüber. Die Polizei konnte den Mann kurz nach der Tat festnehmen. Gegen 16.50 Uhr trafen zwei Mädchen in einer Grünanlage nahe der Mühlenstraße in Allershausen auf einen 62-jährigen Mann, der vor ihnen seine Hose herunterließ und dabei an seinem Glied manipulierte.

Der Vater einer der Jugendlichen verständigte umgehend die Polizei. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte eine Streife der PI Freising den Exhibitionisten in Tatortnähe festnehmen. Bei dem Mann handelt es sich um einen in Allershausen wohnhaften Polen.

Nach den erfolgten polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Gegen ihn wird nun ein Verfahren wegen Exhibitionistischer Handlungen eingeleitet.