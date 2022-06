Attenkirchen: Hallertauer Bierfestival startet heute - Kulturprogramm so umfangreich wie nie

Von: Lena Hepting

Ziehen alle an einer Fahne: Die Vertreter der Vereine in Attenkirchen freuen sich auf die sechste Auflage des beliebten Hallertauer Bierfestivals. Im Bild oben (zweiter von rechts): Attenkirchens Bürgermeister Mathias Kern. © Herzog

Vom 24. bis 26. Juni findet in Attenkirchen das sechste Hallertauer Bierfestival statt. Das Kulturprogramm ist dieses Jahr so vielfältig und hochwertig wie nie.

Dass dieses große Event im Dorfzentrum am Brauermarktplatz in der kleinen oberbayerischen Gemeinde stattfinden kann, verdankt die Gemeinde zum einen den vielen Sponsoren, allen voran Gold-Partner HVG – Hopfenverwertungsgenossenschaft e.G., sowie zum anderen dem ehrenamtlichen Engagement der Mitglieder der Lenkungsgruppe und der örtlichen Vereine.

Hallertauer Bierfestival: Die meisten Hotels sind schon ausgebucht

„Alle unsere Vereine sind wieder mit großem Eifer dabei“, freut sich Attenkirchens Bürgermeister Mathias Kern, „mehr als 400 freiwillige Helfer werden dazu beitragen, dass die Besucher ein gut organisiertes Bierfestival genießen können.“ Alle zwei Jahre ist der gesamte Ort Im Festivalfieber. Dies zeigte sich auch bei einem Treffen aller Vereine in der örtlichen Kletterhalle, als Bürgermeister Kern nochmals abfragte, ob wieder alle mitwirken wollten. Sogar Vereine aus Nachbargemeinden hätten inzwischen ihre Mithilfe angeboten.

23 Musikgruppen unterschiedlicher Genres unterhalten auf drei Bühnen, darunter auch die Band King Cojones. © Privat

Attenkirchen erwartet an den drei Festivaltagen wieder tausende Besucher aus Nah und Fern. Viele Bürger beherbergen in der Zeit auswärtige Freunde und Verwandte, denn die wenigen Hotels und Pensionen der näheren Umgebung sind bereits weitgehend ausgebucht. Wer in Freising, Mainburg oder Moosburg ein Hotelzimmer bucht, kann mit dem beliebten Festival-Shuttle-Bus zum Hallertauer Bierfestival (und zurück) fahren. Erstmals gibt es in diesem Jahr auch einen Stellplatz für Wohnmobile.

Hallertauer Bierfestival: Programm so vielfältig wie nie

Alles gute Argumente, lange auf dem Hallertauer Bierfestival zu verweilen, große Biere in kleinen Gläser zu verkosten und das spektakuläre Kulturprogramm zu genießen, das noch nie so vielfältig und hochwertig beschaffen war wie in diesem Jahr: 23 Musikgruppen unterschiedlicher Genres unterhalten auf drei Bühnen, darunter weithin populäre Stimmungs-Kanonen wie Luis Trinkers Höhenrausch (Abensberg/Regensburg) am Samstag oder die Münchner Kult-Band „Oansno“ (Freitag).

Dazu kommen Walk-Acts, die beliebte Hunde-Show von Heidi Deml oder erstmals der Allgäuer Kleintier-Zirkus „Liberta“. Außerdem gibt es eine Vielzahl von Marktbuden mit regionalem Kunsthandwerk, ein betreutes Kinderprogramm und selbstverständlich ein breites Angebot an Speisen. Neben den örtlichen Wirten konnten weitere Anbieter gewonnen werden, die mit Finger-Food dafür sorgen, dass für Hungrige keine langen Wartezeiten anfallen.

Hallertauer Bierfestival: Bayerns größtes Blasorchester gesucht

Darunter „Fleischies Hopfengriller“, spezielle Bratwürste, eigenhändig gegrillt von dem bekannten Radio-Moderator und Entertainer Bernd Fleischmann, oder die vegetarischen Angebote des Naturgarten Schönegge. Eine große Resonanz versprechen sich die Veranstalter auch von der Idee, am Sonntag-Mittag „Bayerns größtes Blasorchester“ zu bilden: Jeder, der ein Blasinstrument spielt, soll nach Attenkirchen kommen und gemeinsam ein Stück spielen, das eigens von dem Attenkirchener Musiker Willi Abele („PituPati“) für das Festival komponiert wurde. Freibier für die Musiker inklusive!

Insgesamt ist also schon das meiste für diese Veranstaltung organisiert, die längst weit über die Hallertau hinaus ausstrahlt und für die Freisings Landrat Helmut Petz die Schirmherrschaft übernommen hat. Das ganze Dorf ist in freudiger Erwartung. „Wenn das Wetter passt, werden wir wieder einen großen Zuspruch sehen“, erwartet Alexander Herzog, Sprecher der Lenkungsgruppe Hallertauer Bierfestival, „die Menschen haben nach mehr als zwei Jahren Pandemie einen stark ausgeprägten Nachholbedarf an Begegnungen und Kultur – und Spaß.“ Das komplette Programm ist einsehbar unter dieser Website.

