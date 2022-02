Auer Ortsdurchfahrt: Vorfreude auf den Fastenmarkt

Au: Dauerbaustelle an der Ortsdurchfahrt zerrt an den Nerven - Bürger ignorieren Sperrungen

Von: Lena Hepting

Die Idylle trügt: In Au regiert seit zehn Monaten das Durchfahrverbot. © Hausler

„Anwohner bis Baustelle frei“ steht auf einem Schild bei der Auer Ortsdurchfahrt, die immer noch eine riesige Baustelle ist. Die Bürger interessiert es nicht.

„Anwohner bis Baustelle frei“ informiert das Verkehrsschild auf der Auer Ortsdurchfahrt, die noch immer und noch lange eine riesige Baustelle sein wird. Nicht so schlimm für die Gemeindebürger oder? Doch Beatrix Sebald, Dritte Bürgermeisterin, bekräftigt hier: „Das Durchfahrtsverbot ist den anderen Schildern übergeordnet und gilt somit für alle Kraftfahrer, außer jene mit Sondererlaubnis.“

Eine Sondererlaubnis haben neben Rettungsdienst und Feuerwehr, die Anwohner und die Müllentsorger. Ein Nutzer einer Online-Plattform schlug vor, die Straße mit Hindernissen wie Palettenstapel oder Betonpfeilern zu sperren, so dass die Anfahrt für die Anwohner nur von einer Seite möglich wäre. Laut Beatrix Sebald habe man schon im Vorfeld über diese Möglichkeit nachgedacht.

Auer Ortsdurchfahrt: Rücksicht für Anwohner und Geschäfte

Allerdings könnten hier wertvolle Minuten für Rettungsdienst oder Feuerwehr verloren gehen, falls diese bei einem Einsatz umfahren müssten. Ebenso benötigt die Müllabfuhr die Durchfahrtsmöglichkeit, ansonsten hätten die Anwohner auch in den vergangenen sechs Wochen ihren Müll an die Sammelstellen bringen müssen. Plausibel klingen die Gründe der dritten Bürgermeisterin, die im Gespräch auch immer wieder betont, dass hier an die Anwohner gedacht werden muss, die seit mittlerweile zehn Monaten diese Einschränkungen hinnehmen müssen.



Bewundern kann man hier den Fleiß und das Durchhaltevermögen von Familie Lechner, deren Laden sich direkt im Baustellengebiet befindet. Nicht nur Corona sorgte bei der Familie für Umsatzeinbußen, auch die Dauerbaustelle direkt vor der Haustür erschwerte bis zuletzt das Geschäft. Dazu kamen Strom- und Internetausfälle, welche unangekündigt den Verkauf lahmlegten. Ende August folgte das verheerende Hochwasser, dass den gesamten Markt überraschte. Die Baustelle ein Matschgebiet, der Zugang zum Laden nur durch Verwüstung erreichbar.

Die Beschilderung zur Baustellenzufahrt wurde von vielen Autofahrern ignoriert. © Hausler

Austretendes Gas, durch Arbeiten an der Baustelle, und ein damit verbundener Alarm, hielt die Familie Anfang November in Atem. „Auch da mussten wir spontan schließen und verweilten den Vormittag an der Brauerei, ohne zu wissen, was passiert“, erzählt Karl-Heinz jun. Aber dennoch, und vor allem für das neue Jahr will die Familie nach vorne blicken: „Es ist unsere Motivation, weiterzumachen, auch wenn wir nicht nur finanziell oft am Ende waren.“



Auer Ortsdurchfahrt: Vorfreude auf den Fastenmarkt

Im Dezember vergangenen Jahres gab es an der Baustelle die erste Teilstrecke der Teerdecke und damit Zufahrtmöglichkeit, die für große Erleichterung sorgte. Lechner freut sich nun auf die Durchführung des bevorstehenden Fastenmarkts am Sonntag, 20. März, der in der jüngsten Mitgliederversammlung des Gewerbevereins festgelegt worden ist. Dann könne er auch seine Ware zum Ausverkauf anbieten, welche für den coronabedingten Sortimentswechsel eingelagert wurde.



Laut Gewerbeverein entschied man sich nach langen Abwägungen für die Organisation des Marktes, auch wenn dieser bei schlechter Witterung doch wieder ausfallen könnte. Dennoch möchte man damit die Geschäftswelt in Au unterstützen und eben auch die Markthändler, welche ihre Waren an den Ständen anbieten.



Auer Ortsdurchfahrt: Baufirma derzeit noch in Winterpause

Ziemlich sicher wird dieser nicht in Aus neuer Fußgängerzone stattfinden. Bis dahin ist geplant, dass die Bauarbeiten an der Unteren Hauptstraße weitergehen. Nachdem die Winterpause der Baufirma aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse weiter ausgedehnt wurde, warte man aktuell auf geeignetes Wetter für die Wiederaufnahme der Baumaßnahmen, so Yvonne Kaindl vom Bauamt. Warten würde man außerdem auf weitere Lieferungen der Pflastersteine, die aus Portugal importiert werden.





Auer Ortsdurchfahrt: Bauabschnitt 1.2 folgt in Sommerferien

Im Sommer wird dann mit dem Beginn der Bauphase 1.2 Kreuzung an der Rennbahnstraße geplant. „Aufgrund er fünf passierenden Busse wird dieser Bauabschnitt zeitlich auf die Ferien gelegt“, erklärt Kaindl. Da an dem Bauabschnitt auch keine Strom-, Wasser- oder Gasleitungen freigelegt werden müssen, gehe man davon aus, dass dem nichts im Weg steht, „außer es kämen weitere archäologische Funde zu Tage“. Ziel der Fertigstellung des gesamten Bauabschnitts 1 sei nach wie vor Ende Oktober diesen Jahres.



Dann kann man hoffen, dass die Kraftfahrer den Anordnungen der Behörden folge leisten. Dass man da einfach auch auf das Wohl der Bauarbeiter achten und diesen nicht „unter der Baggerschaufel“ durchfahren soll, bittet Sebald. Zudem sollte man aber an die Anwohner denken, die eben auch immer konstruktiv waren. Immerhin hat der öffentliche Aufruf etwas bewirkt, leider könnte man aber nach wie vor viele auswärtige Kraftfahrer durch den Baustellenabschnitt „Untere Hauptstraße“ fahren sehen, schildert Beatrix Sebald.

