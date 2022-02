Au: Familienbetrieb Lechner erweitert das Sortiment - Grund ist die Pandemie

Lena Hepting

Karl-Heinz Lechner braucht viel Durchhaltevermögen. © Hausler

Der Familienbetrieb von Karl-Heinz und Michaela Lechner im Zentrum von Au ist Kult. Nun erweitert das Unternehmen sein Sortiment - nicht ganz unfreiwillig.

Wenn man in den vergangenen Jahren in Au/Hallertau auf der Suche nach guter Kleidung für den Sport oder nach ausgefallenen und hochwertigen Wohnaccessoires war, kannte man die Adresse vom Familienbetrieb „Sport Lechner & Kunstetage & Lotto“ an der Unteren Hauptstraße im Zentrum von Au.

Familienbetrieb Lechner: Der Lockdown hat ihnen stark zugesetzt

Nun erweitert das Unternehmen um Karl-Heinz und Michaela nicht ganz unfreiwillig das Sortiment um eine weitere Sparte, blickt aber dennoch nach vorne, auch aus Überzeugung. Bewundern kann man den Fleiß und das Durchhaltevermögen der Familie Lechner. Nachdem Karl-Heinz Lechner sen. das Unternehmen 37 Jahre führte, übernahm die jüngere Generation 2011 die Geschäfte. Doch vor allem die vergangenen beiden Jahre hieß es umdenken, nach vorne blicken und neu orientieren, denn nicht nur Corona sorgt für Umsatzeinbußen, auch die Dauerbaustelle direkt vor der Haustür erschwerte das Geschäft.

Nachdem das Geschäft Mitte März 2020 coronabedingt ganz schließen musste, da es kein erlaubtes Warensortiment führte, wurde kurz darauf umgedacht. So führte die Familie einen Lieferservice ihrer Waren ein. Während es im darauf folgenden Sommer durch stufenweise Erleichterung wieder möglich war, bei den Lechners einzukaufen, folgte im Dezember 2020 die Ernüchterung: Der zweite Lockdown. Nach 114 Schließungstagen war es den Unternehmern im April wieder möglich, den Laden zu öffnen.

Familienbetrieb Lechner: Viele Hürden auf dem Weg der Neukonzeption

Doch ausschlaggebend dafür war der Sortimentswechsel: „Wir sind dann auf die Idee gekommen, neben der GLS Annahmestelle, Feinkost-Geschenke und Tabakwaren anzubieten. „Mit diesem breiten Angebot zählten wir mit über 50 Prozent zum anerkannten Sortiment und erhielten die Genehmigung zur Wiedereröffnung“.

Jedoch folgten im März 2021 mit dem Beginn des Umbaus der Unteren Hauptstraße weitere Niederschläge. „Nicht alles wurde immer rechtzeitig und vorab abgesprochen“, erzählt der 42-Jährige. Da auch Kleinigkeiten bei Familie Lechner für aufwändige Umstände sorgten, wie Bauschmutz, der durch die Kunden in den Laden getragen wurde, oder ein fehlender Zugang (auch für den Paketdienst) zum Geschäft, dem eine provisorische Holz-Treppe Hilfe leistete, entschied sich das Ehepaar, die Lottoannahmestelle in einem externen Mobil auf Höhe der Mainburger Straße zu verlagern.

Familienbetrieb Lechner: Strom-und Internetausfälle sowie das Hochwasser erschwerten die Situation

Von Ende Juli bis Ende November fand der Verkauf auf diese Weise statt. Doch fortan gab es weitere Faktoren für starke wirtschaftliche Einbußen. Durch die Baumaßnahmen kam es zu Strom- und Internetausfällen, welche unangekündigt den Verkauf lahmlegten. Am 30. August folgte das verheerende Hochwasser, das den gesamten Markt überraschte. Die Baustelle ein Matschgebiet, der Zugang zum Laden nur durch Verwüstung erreichbar.

Austretendes Gas, durch Arbeiten an der Baustelle, und ein damit verbundener Alarm, hielt die Familie Anfang November in Atem. „Auch da mussten wir spontan schließen und verweilten den Vormittag an der Brauerei, ohne zu wissen, was passiert“, erzählt Karl-Heinz jun. Aber dennoch, und vor allem für das neue Jahr will die Familie nach vorne blicken: „Es ist unsere Motivation, weiterzumachen, auch wenn wir nicht nur finanziell oft am Ende waren.“

Familienbetrieb Lechner: Kaffe, Tee und regionale Spezialitäten im Sortiment

Im Dezember des vergangenen Jahres gab es an der Baustelle die erste Teilstrecke der Teerdecke und damit eine Zufahrtmöglichkeit, die für große Erleichterung sorgte. Zudem hatte der Paketdienst wieder Anfahrtsmöglichkeit. „Auch die Absprachen mit der Gemeinde wurden besser“. Mit der bayrischen Antwort auf Aperol Spritz und Hugo, also dem „Spritzigen Bursch“ und dem „Siaß´n Madl“ im Sortiment soll es nun vorwärts gehen.

Mittlerweile bietet der Laden neben Sportartikeln, Deko, Lotto, dem GLS-Paketshop und den Tabakwaren auch Kaffee, Tee, Gewürze, Marmeladen und eben Sahneliköre an. Dabei achtet die Familie darauf, Familie Herrscher mit ihrem ortsansässigen Wein- und Spirituosenhandel keine Konkurrenz zu machen.

Das ausgefallenen zehnjährige Jubiläum vom vergangenen Jahr wird nachgeholt. Dann wird es Kostproben geben, damit sich die Kunden von der neuen Ware überzeugen können. Nun dürfte auch für jeden etwas dabei sein, ob für einen selbst oder als Mitbringsel. Auch ein Ausverkauf der Sport-Lagerware steht an, immerhin muss diese Platz für das neue Sortiment machen.

