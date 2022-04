Au hilft den Ukrainern: WhatsApp Gruppe für Geflüchtete

Au: Paten-Programm für Ukraine-Flüchtlinge - Markt-Bürger packen kräftig mit an

Von: Lena Hepting

Eine warmherzige Begrüßung gab es von Sprecher Heiner Barth (links) für alle Anwesenden. Gemeinsam mit Franz Asbeck führte er durch den Abend. © Hausler

Die Auer Bürger unterstützen die Ukraine-Flüchtlinge mit einem Paten-Programm. Mittlerweile wird jeder Familie bei ihren alltäglichen Aufgaben geholfen.

Herzlich willkommen in Au! Nach dem Ankommen in der Unterkunft gibt es für die Ukrainer einiges zu erledigen, aber auch zu lernen. Dabei werden sie tatkräftig von ihren Paten unterstützt. Denn für jede Familie hat sich bereits ein Auer gemeldet, um bei diversen Tätigkeiten zu helfen.

Au hilft den Ukrainern: Fußballtraining für die Kinder

Dazu gehört auch Andreas Römer. Durch einen Freund aus Zolling hat er von einer Familie aus der Ukraine erfahren und diese gleich selbst an der Auffangstation am Münchner Schlachthof abgeholt. Die Mutter mit zwei Kindern, im Alter von elf und 15 Jahren, wohnt nun in einer privaten Unterkunft der Verwandtschaft. Zu seinen ersten Hauptaufgaben gehörte es, die Fam

Die Kommunikation mit der Familie klappt sowohl mit etwas englisch, als auch mit „Händen und Füßen“ oder eben einem Übersetzer auf dem Smartphone. „Irgendwie kommt man da schon zusammen“, erzählt Andreas Römer, der selbst Vater von den zwei Söhnen Jakob und Xaver ist. Als Fußballtrainer hat er zudem die Möglichkeit den elfjährigen Daniel nun mit zum Training zu nehmen. „Das macht den Bub total happy, zumal er dort einen anderen Flüchtlingsbuben kennengelernt hat“, so der Familienvater.

Au hilft den Ukrainern: Unterstützung für die Jugendlichen

Nur für die 15-jährige Alisa ist noch nicht das Passende gefunden worden, damit sie Kontakte zu Gleichaltrigen knüpfen könnte. Am Fastenmarkt hat Römer die ukrainische Familienmama mit in den Biergarten genommen. „Dort hat sie zum ersten Mal ein bayrisches Bier probiert und durch Zufall sogar ein Bewerbungsgespräch für einen Job ausmachen können“ erzählt der 45-jährige, über die aufgeschlossene Familie aus Odessa. Und der siebenjährige Xaver meint ergänzend „I find de scho ganz nett“.

Wie Andreas Römer erzählt, gehört es zu den ersten Aufgaben der Ukrainer sich sowohl in der Heimatgemeinde als auch im Landratsamt anzumelden, wie es am Informationsabend ebenfalls erklärt wurde. Weiter ist aber auch die Einrichtung eines Bankkontos sinnvoll oder die Beantragung eines Quartalscheines für den Besuch beim Hausarzt. Neben diesen Formalitäten wurde aber auch über die regionale Mülltrennung, die Pfandrückgabe oder den Sirenenalarm der Feuerwehr aufgeklärt.

Au hilft den Ukrainern: Spielgruppe für Kleinkinder geplant

Um mobil sein zu können, dürfen alle ukrainisch Geflüchteten derzeit kostenlos in Bus und Bahn fahren. Ebenfalls werden unentgeltlich SIM-Karten der Telekom bereitgestellt oder bei bestimmten Banken kostenlose Konten eröffnet. Würden die Ukrainer Kleidung benötigen, könnten diese günstig für Kinder im Second-Hand-Shop in Au oder in der Kleiderkammer der Nachbarschaftshilfe in Zolling günstig oder teilweise kostenlos gekauft werden.



In Au werden die Kinder zudem zeitnah das Fußball oder Zumba besuchen können. Für die Kleinkinder von zwei bis vier Jahren ist eine Art Spielgruppe angedacht. Die Einführung der älteren Kinder in die Kindergärten und Schulen sei derzeit ebenfalls in der Vorbereitung seitens der Ämter. Dazu seien bereits sehr viele, sehr gut erhaltene Schulranzen gespendet worden, sodass alle Schüler damit ausgestattet werden können.

Au hilft den Ukrainern: WhatsApp Gruppe für Geflüchtete

Nach der Ankunft in Deutschland wäre es enorm wichtig, bald Deutschkenntnisse in Sprache und Schrift zu erlernen. „Versuchen Sie sich so schnell es geht, an die Gegebenheiten in Deutschland zu gewöhnen“, bat Heiner Barth die Anwesenden. Dazu stellt die Bürgerinitiative allen ein Arbeitsheft nach dem Thannhauser Modell zur Verfügung. Alle Sachbotschaften des Abends wurden von den beiden Dolmetscherinnen Elena Tyukavkina und Natalia Leopold auf Ukrainisch, oder Russisch (die Sprachen „ähneln“ sich sehr) übersetzt. Insgesamt haben sich für Au bereits fünf Personen als Dolmetscher gemeldet, worüber Heiner Barth „heilfroh“ ist.



Neben diesen wichtigen Informationen war es aber nach der einstündigen Einführung in die deutsche Kultur maßgebliches Ziel, dass sich die Ukrainer untereinander kennen lernen, um sich dann zukünftig gegenseitig unterstützen zu können. Hier lockerte sich die Stimmung auf und erste Gespräche kamen zustande. „Genau das wollten wir“, freute sich Beatrix Sebald, dritte Bürgermeisterin und Initiatorin der WhatsApp Gruppe „Au hilft“. Um Kontakte untereinander aufnehmen zu können, konnten sich die Ukrainer zudem für eine eigene WhatsApp Gruppe anmelden

Victoria Hausler