Corona-Ticker Freising: Inzidenz nähert sich der 600 - 15 Corona-positive Patienten im Klinikum

Von: Lena Hepting

Um hinsichtlich aller Corona-Maßnahmen und des weiteren Geschehens informiert zu bleiben, halten wir die wichtigsten Infos gesammelt in einem Ticker fest. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Um hinsichtlich aller Corona-Maßnahmen und des weiteren Geschehens informiert zu bleiben, halten wir die wichtigsten Infos gesammelt in einem Ticker fest.

Im Folgenden informieren wir über die tagesaktuellen Corona-Inzidenzen im Landkreis Freising.

+++Update vom 22. April für den Landkreis Freising+++

Im Landkreis Freising sind insgesamt 60.116 Personen positiv auf das Coronavirus (COVID-19) getestet worden. 213 Menschen sind verstorben. (Wegen regelmäßiger Datenbereinigungen kann es zu Differenzen bei den kumulativen Fallzahlen kommen.) 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner: 722,08. Lage im Klinikum Freising: 15 Corona-positive Patienten, davon 1 auf der Intensivstation.

Impfzentrum des Landkreises Freising (Stand 8. April 2022):

Erste Impfung: 58.087

Zweite Impfung: 54.023

Auffrischungsimpfungen: 33.969

Arztpraxen (Stand 4. April 2022):

Erste Impfung: 48.710

Zweite Impfung: 52.433

Auffrischungsimpfungen: 49.939

+++Update vom 21. April für den Landkreis Freising+++

Im Landkreis Freising sind insgesamt 59.784 Personen positiv auf das Coronavirus (COVID-19) getestet worden. 213 Menschen sind verstorben.(Wegen regelmäßiger Datenbereinigungen kann es zu Differenzen bei den kumulativen Fallzahlen kommen.) 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner: 726,5. Lage im Klinikum Freising: 15 Corona-positive Patienten, davon 1 auf der Intensivstation.

Impfzentrum des Landkreises Freising (Stand 8. April 2022):

Erste Impfung: 58.087

Zweite Impfung: 54.023

Auffrischungsimpfungen: 33.969

Arztpraxen (Stand 4. April 2022):

Erste Impfung: 48.710

Zweite Impfung: 52.433

Auffrischungsimpfungen: 49.939

+++Update vom 20. April für den Landkreis Freising+++

Im Landkreis Freising sind insgesamt 59.536 Personen positiv auf das Coronavirus (COVID-19) getestet worden. 213 Menschen sind verstorben. (Wegen regelmäßiger Datenbereinigungen kann es zu Differenzen bei den kumulativen Fallzahlen kommen.) 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner: 735,4. Lage im Klinikum Freising: 14 Corona-positive Patienten, davon 1 auf der Intensivstation .

Impfzentrum des Landkreises Freising (Stand 8. April 2022):

Erste Impfung: 58.087

Zweite Impfung: 54.023

Auffrischungsimpfungen: 33.969

Arztpraxen (Stand 4. April 2022):

Erste Impfung: 48.710

Zweite Impfung: 52.433

Auffrischungsimpfungen: 49.939

+++Vorrübergehende Schließung des Impfzentrums Freising+++

Aus organisatorischen Gründen schließt das Impfzentrum des Landkreises Freising vorübergehend seine Pforten. Der vorerst letzte Impftag ist der kommende Samstag, 23. April. Die Wiedereröffnung findet voraussichtlich am Montag, den 2. Mai, statt. Hierüber wird das Landratsamt in einer gesonderten Pressemitteilung informieren. Alle Personen, die in der Zwischenzeit eine Impfung wünschen, können diese auch weiterhin über die niedergelassenen Ärzte beziehen.

+++Update vom 19. April für den Landkreis Freising+++

Im Landkreis Freising sind insgesamt 59.241 Personen positiv auf das Coronavirus (COVID-19) getestet worden. 213 Menschen sind verstorben. (Wegen regelmäßiger Datenbereinigungen kann es zu Differenzen bei den kumulativen Fallzahlen kommen.) 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner: 767,6. Lage im Klinikum Freising: 12 Corona-positive Patienten, davon 1 auf der Intensivstation (Stand: 19. April 2022).

Impfzentrum des Landkreises Freising (Stand 8. April 2022):

Erste Impfung: 58.087

Zweite Impfung: 54.023

Auffrischungsimpfungen: 33.969

Arztpraxen (Stand 4. April 2022):

Erste Impfung: 48.710

Zweite Impfung: 52.433

Auffrischungsimpfungen: 49.939

+++Update vom 14. April für den Landkreis Freising+++

Im Landkreis Freising sind insgesamt 58.329 Personen positiv auf das Coronavirus (COVID-19) getestet worden. 212 Menschen sind verstorben. (Wegen regelmäßiger Datenbereinigungen kann es zu Differenzen bei den kumulativen Fallzahlen kommen.) 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner: 1022,1. Lage im Klinikum Freising: 17 Corona-positive Patienten, davon 2 auf der Intensivstation.

Impfzentrum des Landkreises Freising (Stand 8. April 2022):

Erste Impfung: 58.087

Zweite Impfung: 54.023

Auffrischungsimpfungen: 33.969

Arztpraxen (Stand 4. April 2022):

Erste Impfung: 48.710

Zweite Impfung: 52.433

Auffrischungsimpfungen: 49.939

+++Update vom 13. April für den Landkreis Freising+++

Im Landkreis Freising sind insgesamt 58.004 Personen positiv auf das Coronavirus (COVID-19) getestet worden. 212 Menschen sind verstorben. (Wegen regelmäßiger Datenbereinigungen kann es zu Differenzen bei den kumulativen Fallzahlen kommen.) 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner: 1037,6. Lage im Klinikum Freising: 23 Corona-positive Patienten, davon 3 auf der Intensivstation.

Impfzentrum des Landkreises Freising (Stand 8. April 2022):

Erste Impfung: 58.087

Zweite Impfung: 54.023

Auffrischungsimpfungen: 33.969

Arztpraxen (Stand 4. April 2022):

Erste Impfung: 48.710

Zweite Impfung: 52.433

Auffrischungsimpfungen: 49.939

+++Update vom 12. April für den Landkreis Freising+++

Im Landkreis Freising sind insgesamt 57.635 Personen positiv auf das Coronavirus (COVID-19) getestet worden. 212 Menschen sind verstorben. (Wegen regelmäßiger Datenbereinigungen kann es zu Differenzen bei den kumulativen Fallzahlen kommen.) 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner: 1159,7. Lage im Klinikum Freising: 25 Corona-positive Patienten, davon 3 auf der Intensivstation.

Impfzentrum des Landkreises Freising (Stand 8. April 2022):

Erste Impfung: 58.087

Zweite Impfung: 54.023

Auffrischungsimpfungen: 33.969

Arztpraxen (Stand 4. April 2022):

Erste Impfung: 48.710

Zweite Impfung: 52.433

Auffrischungsimpfungen: 49.939

+++Update vom 11. April für den Landkreis Freising+++

Im Landkreis Freising sind insgesamt 57.386 Personen positiv auf das Coronavirus (COVID-19) getestet worden. 211 Menschen sind verstorben. (Wegen regelmäßiger Datenbereinigungen kann es zu Differenzen bei den kumulativen Fallzahlen kommen.) 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner: 1236,2. Lage im Klinikum Freising: 26 Corona-positive Patienten, davon 4 auf der Intensivstation.

Impfzentrum des Landkreises Freising (Stand 8. April 2022):

Erste Impfung: 58.087

Zweite Impfung: 54.023

Auffrischungsimpfungen: 33.969

Arztpraxen (Stand 4. April 2022):

Erste Impfung: 48.710

Zweite Impfung: 52.433

Auffrischungsimpfungen: 49.939

+++Update vom 11. April für den Landkreis München Nord+++

Fälle seit letzter Veröffentlichung: 512, Streichungen seit letzter Veröffentlichung: 1, Gemeldete Fälle insgesamt: 101.882. Aktuell infiziert: 6.314. Statistisch genesen (Quarantänebeginn liegt mindestens 14 Tage zurück): 95.206. Todesfälle gesamt: 362. 7-Tage-Inzidenz laut Robert Koch-Institut (RKI): 1.125,6.

+++Update vom 8. April für den Landkreis Freising+++

Im Landkreis Freising sind insgesamt 56.671 Personen positiv auf das Coronavirus (COVID-19) getestet worden. 211 Menschen sind verstorben. (Wegen regelmäßiger Datenbereinigungen kann es zu Differenzen bei den kumulativen Fallzahlen kommen.) 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner: 1296,6. Lage im Klinikum Freising: 20 Corona-positive Patienten, davon 4 auf der Intensivstation .

Impfzentrum des Landkreises Freising (Stand 8. April 2022):

Erste Impfung: 58.087

Zweite Impfung: 54.023

Auffrischungsimpfungen: 33.969

Arztpraxen (Stand 4. April 2022):

Erste Impfung: 48.710

Zweite Impfung: 52.433

Auffrischungsimpfungen: 49.939

+++Update vom 8. April für den Landkreis München Nord+++

Fälle seit letzter Veröffentlichung: 740, Streichungen seit letzter Veröffentlichung: 23, Gemeldete Fälle insgesamt: 101.371. Aktuell infiziert: 7.177. Statistisch genesen (Quarantänebeginn liegt mindestens 14 Tage zurück): 93.832. Todesfälle gesamt: 362. 7-Tage-Inzidenz laut Robert Koch-Institut (RKI): 1.133,0.

+++Update vom 7. April für den Landkreis Freising+++

Im Landkreis Freising sind insgesamt 56.252 Personen positiv auf das Coronavirus (COVID-19) getestet worden. 211 Menschen sind verstorben. (Wegen regelmäßiger Datenbereinigungen kann es zu Differenzen bei den kumulativen Fallzahlen kommen.) 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner: 1377,0. Lage im Klinikum Freising: 22 Corona-positive Patienten, davon 4 auf der Intensivstation .

Impfzentrum des Landkreises Freising (Stand 1. April 2022):

Erste Impfung: 58.062

Zweite Impfung: 53.994

Auffrischungsimpfungen: 33.564

Arztpraxen (Stand 4. April 2022):

Erste Impfung: 48.710

Zweite Impfung: 52.433

Auffrischungsimpfungen: 49.939

+++Update vom 7. April für den Landkreis München Nord+++

Fälle seit letzter Veröffentlichung: 973, Streichungen seit letzter Veröffentlichung: 31, Gemeldete Fälle insgesamt: 100.654. Aktuell infiziert: 7.579. Statistisch genesen (Quarantänebeginn liegt mindestens 14 Tage zurück): 92.713. Todesfälle gesamt: 362. 7-Tage-Inzidenz laut Robert Koch-Institut (RKI): 1.147,9.

Die Rückstände bei der Bearbeitung neu eingehender Fallmeldungen im Gesundheitsamt konnten inzwischen vollständig abgearbeitet werden. Alle neu eingehenden Meldungen werden ab sofort wieder tagesaktuell bearbeitet.

Die 7-Tage-Inzidenzen für einzelne Tage ändern sich jedoch auch bei tagesaktueller Fallbearbeitung naturgemäß rückwirkend für die vergangenen Tage. Zum Beispiel werden Meldungen, die nach dem Übermittlungszeitpunkt an das RKI (i.d.R. 14 Uhr) noch im Gesundheitsamt eingehen, vom RKI immer rückwirkend dem Meldetag zugeschlagen.

Die 7-Tage-Inzidenzen für einzelne Tage ändern sich jedoch auch bei tagesaktueller Fallbearbeitung naturgemäß rückwirkend für die vergangenen Tage. Zum Beispiel werden Meldungen, die nach dem Übermittlungszeitpunkt an das RKI (i.d.R. 14 Uhr) noch im Gesundheitsamt eingehen, vom RKI immer rückwirkend dem Meldetag zugeschlagen. Es kommt daher grundsätzlich zu Abweichungen zwischen den tagesaktuellen Zahlen und der bereinigten Betrachtung. In Zeiten mit wenigen Fällen sind diese Abweichungen kaum merklich, in Zeiten mit hohem Fallaufkommen, wie es aktuell der Fall ist, werden auch die Abweichungen naturgemäß größer. Dies führt dazu, dass sich bundesweit die Inzidenzen immer rückwirkend noch verändern können.

+++Update vom 6. April für den Landkreis München Nord+++

Fälle seit letzter Veröffentlichung: 1.069, Streichungen seit letzter Veröffentlichung: 10, Gemeldete Fälle insgesamt: 99.712. Aktuell infiziert: 7.136. Statistisch genesen (Quarantänebeginn liegt mindestens 14 Tage zurück): 92.214. Todesfälle gesamt: 362. 7-Tage-Inzidenz laut Robert Koch-Institut (RKI): 1.246,6.

Wegen des Abzugs von Unterstützungskräften (insbesondere von der Bundeswehr) aufgrund der Folgen des Krieges in der Ukraine und einer gleichzeitig anhaltend sehr hohen Anzahl an Infektionen mit dem Corona-Virus kommt es aktuell zu längeren Bearbeitungszeiten bei den Fallmeldungen. Die täglich vermeldete Anzahl an Neuinfektionen auf dieser Seite gibt den Stand der bearbeiteten Fälle der letzten 24 Stunden (montags: der letzten 72 Stunden) wieder. Die Inzidenz für den Landkreis München ist daher höher als vom RKI vermeldet. Sie liegt nach Schätzung des Gesundheitsamts bei 1.270. Selbstverständlich werden weiterhin alle Fälle nach ihrer Bearbeitung an LGL und RKI weitergeleitet.

+++Update vom 6. April für den Landkreis Freising+++

Im Landkreis Freising sind insgesamt 55.709 Personen positiv auf das Coronavirus (COVID-19) getestet worden. 211 Menschen sind verstorben. (Wegen regelmäßiger Datenbereinigungen kann es zu Differenzen bei den kumulativen Fallzahlen kommen.) 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner: 1379,8. Lage im Klinikum Freising: 21 Corona-positive Patienten, davon 2 auf der Intensivstation .

Impfzentrum des Landkreises Freising (Stand 1. April 2022):

Erste Impfung: 58.062

Zweite Impfung: 53.994

Auffrischungsimpfungen: 33.564

Arztpraxen (Stand 4. April 2022):

Erste Impfung: 48.710

Zweite Impfung: 52.433

Auffrischungsimpfungen: 49.939

+++Update vom 5. April für den Landkreis Freising+++

Im Landkreis Freising sind insgesamt 55.143 Personen positiv auf das Coronavirus (COVID-19) getestet worden. 210 Menschen sind verstorben. (Wegen regelmäßiger Datenbereinigungen kann es zu Differenzen bei den kumulativen Fallzahlen kommen.) 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner: 1510,2. Lage im Klinikum Freising: 23 Corona-positive Patienten, davon 3 auf der Intensivstation .

Impfzentrum des Landkreises Freising (Stand 1. April 2022):

Erste Impfung: 58.062

Zweite Impfung: 53.994

Auffrischungsimpfungen: 33.564

Arztpraxen (Stand 27. März 2022):

Erste Impfung: 48.692

Zweite Impfung: 52.401

Auffrischungsimpfungen: 49.413

+++Update vom 5. April für den Landkreis München Nord+++

Fälle seit letzter Veröffentlichung: 2.669. Gemeldete Fälle insgesamt: 98.653. Aktuell infiziert: 6.550. Statistisch genesen (Quarantänebeginn liegt mindestens 14 Tage zurück): 91.741. Todesfälle gesamt: 362. 7-Tage-Inzidenz laut Robert Koch-Institut (RKI): 1.169,3.

Wegen des Abzugs von Unterstützungskräften (insbesondere von der Bundeswehr) aufgrund der Folgen des Krieges in der Ukraine und einer gleichzeitig anhaltend sehr hohen Anzahl an Infektionen mit dem Corona-Virus kommt es aktuell zu längeren Bearbeitungszeiten bei den Fallmeldungen.

Die täglich vermeldete Anzahl an Neuinfektionen auf dieser Seite gibt den Stand der bearbeiteten Fälle der letzten 24 Stunden (montags: der letzten 72 Stunden) wieder. Die Inzidenz für den Landkreis München ist daher höher als vom RKI vermeldet. Sie liegt nach Schätzung des Gesundheitsamts am heutigen Tag bei ca. 1.393. Selbstverständlich werden weiterhin alle Fälle nach ihrer Bearbeitung an LGL und RKI weitergeleitet.

+++Update vom 4. April für den Landkreis Freising+++

Im Landkreis Freising sind insgesamt 54.790 Personen positiv auf das Coronavirus (COVID-19) getestet worden. 210 Menschen sind verstorben. (Wegen regelmäßiger Datenbereinigungen kann es zu Differenzen bei den kumulativen Fallzahlen kommen.) 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner: 1546,2. Lage im Klinikum Freising: 28 Corona-positive Patienten, davon 3 auf der Intensivstation

Impfzentrum des Landkreises Freising (Stand 1. April 2022):

Erste Impfung: 58.062

Zweite Impfung: 53.994

Auffrischungsimpfungen: 33.564

Arztpraxen (Stand 27. März 2022):

Erste Impfung: 48.692

Zweite Impfung: 52.401

Auffrischungsimpfungen: 49.413

+++Update vom 4. April für den Landkreis München Nord+++

Fälle seit letzter Veröffentlichung: 1.447, Streichungen seit letzter Veröffentlichung: 8, Gemeldete Fälle insgesamt: 95.984. Aktuell infiziert: 7.432. Statistisch genesen (Quarantänebeginn liegt mindestens 14 Tage zurück): 88.195. Todesfälle gesamt: 357. 7-Tage-Inzidenz laut Robert Koch-Institut (RKI): 985,2.

Wegen des Abzugs von Unterstützungskräften (insbesondere von der Bundeswehr) aufgrund der Folgen des Krieges in der Ukraine und einer gleichzeitig anhaltend sehr hohen Anzahl an Infektionen mit dem Corona-Virus kommt es aktuell zu längeren Bearbeitungszeiten bei den Fallmeldungen. Die täglich vermeldete Anzahl an Neuinfektionen auf dieser Seite gibt den Stand der bearbeiteten Fälle der letzten 24 Stunden (montags: der letzten 72 Stunden) wieder. Die Inzidenz für den Landkreis München ist daher höher als vom RKI vermeldet. Sie liegt nach Schätzung des Gesundheitsamts am heutigen Tag bei ca. 1.652. Selbstverständlich werden weiterhin alle Fälle nach ihrer Bearbeitung an LGL und RKI weitergeleitet.

+++Update vom 1.April für den Landkreis Freising+++

Im Landkreis Freising sind insgesamt 53.884 Personen positiv auf das Coronavirus (COVID-19) getestet worden. 210 Menschen sind verstorben. (Wegen regelmäßiger Datenbereinigungen kann es zu Differenzen bei den kumulativen Fallzahlen kommen.) 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner: 1803,0. Lage im Klinikum Freising: 28 Corona-positive Patienten, davon 3 auf der Intensivstation.

Impfzentrum des Landkreises Freising (Stand 25. März 2022):

Erste Impfung: 58.020

Zweite Impfung: 53.957

Auffrischungsimpfungen: 33.343

Arztpraxen (Stand 27. März 2022):

Erste Impfung: 48.692

Zweite Impfung: 52.401

Auffrischungsimpfungen: 49.413

+++Update vom 1.April für den Landkreis München Nord+++

Fälle seit letzter Veröffentlichung: 1.500, Streichungen seit letzter Veröffentlichung: 44, Gemeldete Fälle insgesamt: 94.545. Aktuell infiziert: 7.422. Statistisch genesen (Quarantänebeginn liegt mindestens 14 Tage zurück): 86.766. Todesfälle gesamt: 357. 7-Tage-Inzidenz laut Robert Koch-Institut (RKI): 937,1**siehe Hinweiskasten unten.

Wegen des Abzugs von Unterstützungskräften (insbesondere von der Bundeswehr) aufgrund der Folgen des Krieges in der Ukraine und einer gleichzeitig anhaltend sehr hohen Anzahl an Infektionen mit dem Corona-Virus kommt es aktuell zu längeren Bearbeitungszeiten bei den Fallmeldungen. Die täglich vermeldete Anzahl an Neuinfektionen auf dieser Seite gibt den Stand der bearbeiteten Fälle der letzten 24 Stunden (montags: der letzten 72 Stunden) wieder. Die Inzidenz für den Landkreis München ist daher höher als vom RKI vermeldet. Sie liegt nach Schätzung des Gesundheitsamts am heutigen Tag bei ca. 1.720. Selbstverständlich werden weiterhin alle Fälle nach ihrer Bearbeitung an LGL und RKI weitergeleitet.

