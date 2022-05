Corona-Ticker Freising: Anzahl der Corona-positiven Patienten im Klinikum steigt auf zehn

Von: Lena Hepting

Teilen

Ein positiver Corona-Schnelltest (l) liegt neben einem Schnelltest mit schwachem positiven Streifen. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Um hinsichtlich aller Corona-Maßnahmen und des weiteren Geschehens informiert zu bleiben, halten wir die wichtigsten Infos gesammelt in einem Ticker fest.

Im Folgenden informieren wir über die tagesaktuellen Corona-Inzidenzen im Landkreis Freising.

+++Update vom 12. Mai für den Landkreis Freising+++

Im Landkreis Freising sind insgesamt 64.099 Personen positiv auf das Coronavirus (COVID-19) getestet worden. 220 Menschen sind verstorben. (Wegen regelmäßiger Datenbereinigungen kann es zu Differenzen bei den kumulativen Fallzahlen kommen.) 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner: 586,8. Lage im Klinikum Freising: 10 Corona-positive Patienten, davon 1 auf der Intensivstation.

worden. 220 Menschen sind verstorben. (Wegen regelmäßiger Datenbereinigungen kann es zu Differenzen bei den kumulativen Fallzahlen kommen.) 100.000 Einwohner: davon auf der Corona-Impfungen im Landkreis Freising

Impfzentrum des Landkreises Freising (Stand 22. April 2022):

Erste Impfung: 58.109

Zweite Impfung: 54.066

Auffrischungsimpfungen: 34.420

Arztpraxen (Stand 4. April 2022):

Erste Impfung: 48.710

Zweite Impfung: 52.433

Auffrischungsimpfungen: 49.939

+++Update vom 11. Mai für den Landkreis Freising+++

Im Landkreis Freising sind insgesamt 63.881 Personen positiv auf das Coronavirus (COVID-19) getestet worden. 219 Menschen sind verstorben. (Wegen regelmäßiger Datenbereinigungen kann es zu Differenzen bei den kumulativen Fallzahlen kommen.) 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner: 638,3. Lage im Klinikum Freising: 8 Corona-positive Patienten, davon 1 auf der Intensivstation.

Corona-Impfungen im Landkreis Freising

Impfzentrum des Landkreises Freising (Stand 22. April 2022):

Erste Impfung: 58.109

Zweite Impfung: 54.066

Auffrischungsimpfungen: 34.420

Arztpraxen (Stand 4. April 2022):

Erste Impfung: 48.710

Zweite Impfung: 52.433

Auffrischungsimpfungen: 49.939

+++Update vom 10. Mai für den Landkreis Freising+++

Im Landkreis Freising sind insgesamt 63.588 Personen positiv auf das Coronavirus (COVID-19) getestet worden. 219 Menschen sind verstorben. (Wegen regelmäßiger Datenbereinigungen kann es zu Differenzen bei den kumulativen Fallzahlen kommen.) 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner: 589,0. Lage im Klinikum Freising: 12 Corona-positive Patienten, davon 1 auf der Intensivstation.

worden. 219 Menschen sind verstorben. (Wegen regelmäßiger Datenbereinigungen kann es zu Differenzen bei den kumulativen Fallzahlen kommen.) pro 100.000 Einwohner: davon auf der Corona-Impfungen im Landkreis Freising

Impfzentrum des Landkreises Freising (Stand 22. April 2022):

Erste Impfung: 58.109

Zweite Impfung: 54.066

Auffrischungsimpfungen: 34.420

Arztpraxen (Stand 4. April 2022):

Erste Impfung: 48.710

Zweite Impfung: 52.433

Auffrischungsimpfungen: 49.939

+++Update vom 9. Mai für den Landkreis Freising+++

Im Landkreis Freising sind insgesamt 63.100 Personen (Quelle: RKI; Stand 6. Mai 2022) positiv auf das Coronavirus (COVID-19) getestet worden. 216 Menschen sind verstorben .(Wegen regelmäßiger Datenbereinigungen kann es zu Differenzen bei den kumulativen Fallzahlen kommen.). 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner: 670,5. Lage im Klinikum Freising: 14 Corona-positive Patienten, davon 1 auf der Intensivstation.

(Quelle: RKI; Stand 6. Mai 2022) worden. 216 Menschen sind verstorben .(Wegen regelmäßiger Datenbereinigungen kann es zu Differenzen bei den kumulativen Fallzahlen kommen.). davon auf der Corona-Impfungen im Landkreis Freising

Impfzentrum des Landkreises Freising (Stand 22. April 2022):

Erste Impfung: 58.109

Zweite Impfung: 54.066

Auffrischungsimpfungen: 34.420

Arztpraxen (Stand 4. April 2022):

Erste Impfung: 48.710

Zweite Impfung: 52.433

Auffrischungsimpfungen: 49.939

+++Update vom 6. Mai für den Landkreis Freising+++

Im Landkreis Freising sind insgesamt 63.100 Personen positiv auf das Coronavirus (COVID-19) getestet worden. 216 Menschen sind verstorben. (Wegen regelmäßiger Datenbereinigungen kann es zu Differenzen bei den kumulativen Fallzahlen kommen.) 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner: 670,5. Lage im Klinikum Freising: 16 Corona-positive Patienten, davon 1 auf der Intensivstation.

worden. 216 Menschen sind verstorben. (Wegen regelmäßiger Datenbereinigungen kann es zu Differenzen bei den kumulativen Fallzahlen kommen.) pro 100.000 Einwohner: Lage im Klinikum Freising: davon auf der Corona-Impfungen im Landkreis Freising

Impfzentrum des Landkreises Freising (Stand 22. April 2022):

Erste Impfung: 58.109

Zweite Impfung: 54.066

Auffrischungsimpfungen: 34.420

Arztpraxen (Stand 4. April 2022):

Erste Impfung: 48.710

Zweite Impfung: 52.433

Auffrischungsimpfungen: 49.939

+++Update vom 5. Mai, 15 Uhr, für den Landkreis Freising+++

Das Impfzentrum Freising bietet ab 12. Mai wieder spezielle Zeiten an, in denen Kinder zwischen fünf und elf Jahren gegen Corona geimpft werden können. Ab diesem Tag können Eltern mit ihren Kindern jeweils donnerstags und freitags zwischen 14 und 16.30 Uhr kommen. Termine können ab Dienstag, 10. Mai, im System BayImCo gebucht werden.

+++Update vom 5. Mai für den Landkreis Freising+++

Im Landkreis Freising sind insgesamt 62.898 Personen positiv auf das Coronavirus (COVID-19) getestet worden. 216 Menschen sind verstorben. (Wegen regelmäßiger Datenbereinigungen kann es zu Differenzen bei den kumulativen Fallzahlen kommen.) 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner: 696,0. Lage im Klinikum Freising: 16 Corona-positive Patienten, davon 1 auf der Intensivstation.

Corona-Impfungen im Landkreis Freising

Impfzentrum des Landkreises Freising (Stand 22. April 2022):

Erste Impfung: 58.109

Zweite Impfung: 54.066

Auffrischungsimpfungen: 34.420

Arztpraxen (Stand 4. April 2022):

Erste Impfung: 48.710

Zweite Impfung: 52.433

Auffrischungsimpfungen: 49.939

+++Update vom 4. Mai für den Landkreis Freising+++

Im Landkreis Freising sind insgesamt 62.457 Personen positiv auf das Coronavirus (COVID-19) getestet worden. 214 Menschen sind verstorben. (Wegen regelmäßiger Datenbereinigungen kann es zu Differenzen bei den kumulativen Fallzahlen kommen.) 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner: 690,5. Lage im Klinikum Freising: 16 Corona-positive Patienten, davon 1 auf der Intensivstation.

Corona-Impfungen im Landkreis Freising

Impfzentrum des Landkreises Freising (Stand 22. April 2022):

Erste Impfung: 58.109

Zweite Impfung: 54.066

Auffrischungsimpfungen: 34.420

Arztpraxen (Stand 4. April 2022):

Erste Impfung: 48.710

Zweite Impfung: 52.433

Auffrischungsimpfungen: 49.939

+++Update vom 3. Mai für den Landkreis Freising+++

Im Landkreis Freising sind insgesamt 62.176 Personen positiv auf das Coronavirus (COVID-19) getestet worden. 213 Menschen sind verstorben. (Wegen regelmäßiger Datenbereinigungen kann es zu Differenzen bei den kumulativen Fallzahlen kommen.) 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner: 691,0. Lage im Klinikum Freising: 16 Corona-positive Patienten, davon 1 auf der Intensivstation.

Corona-Impfungen im Landkreis Freising

Impfzentrum des Landkreises Freising (Stand 22. April 2022):

Erste Impfung: 58.109

Zweite Impfung: 54.066

Auffrischungsimpfungen: 34.420

Arztpraxen (Stand 4. April 2022):

Erste Impfung: 48.710

Zweite Impfung: 52.433

Auffrischungsimpfungen: 49.939

+++Update von 14:50 Uhr+++

Impfzentrum Freising wieder geöffnet

Das Impfzentrum Freising ist nach dem Wechsel des Betreibers und der kurzzeitigen Schließung ab Mittwoch, 4. Mai, wieder geöffnet. Zunächst kann man sich dort montags bis freitags jeweils von 9 bis 16.30 Uhr gegen Corona impfen lassen. Termine sind im Anmeldesystem BayImCo buchbar.

+++Update vom 2. Mai für den Landkreis Freising+++

Im Landkreis Freising sind insgesamt 61.853 Personen positiv auf das Coronavirus (COVID-19) getestet worden. 213 Menschen sind verstorben. (Wegen regelmäßiger Datenbereinigungen kann es zu Differenzen bei den kumulativen Fallzahlen kommen.) 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner: 793,6. Lage im Klinikum Freising: 15 Corona-positive Patienten, davon 2 auf der Intensivstation.

worden. 213 Menschen sind verstorben. (Wegen regelmäßiger Datenbereinigungen kann es zu Differenzen bei den kumulativen Fallzahlen kommen.) pro 100.000 Einwohner: 15 Corona-positive Patienten, davon auf der Corona-Impfungen im Landkreis Freising

Impfzentrum des Landkreises Freising (Stand 22. April 2022):

Erste Impfung: 58.109

Zweite Impfung: 54.066

Auffrischungsimpfungen: 34.420

Arztpraxen (Stand 4. April 2022):

Erste Impfung: 48.710

Zweite Impfung: 52.433

Auffrischungsimpfungen: 49.939

+++Update vom 1. Mai für den Landkreis Freising+++

Der eine oder andere mag sich schon gewundert haben, dass die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Freising und in ganz Bayern in den vergangenen Tagen so stark gesunken ist. Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege teilte mit, die Entwicklung des Infektionsgeschehens lasse es zu, die Übermittlung von SARS-CoV-2-Meldedaten durch die Gesundheitsämter am Wochenende auszusetzen.

Ab sofort sind am Samstag und Sonntag keine Fallmeldungen mehr an das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) als zuständige Landesbehörde erforderlich. Gemäß § 11 Abs. 1 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (IfSG) werden die Daten dann am folgenden Arbeitstag an das LGL weitergegeben. Ebenso übermittelt das LGL die Daten ab sofort nicht mehr am Wochenende an das Robert Koch-Institut (RKI). Das hat Auswirkungen auf die Inzidenzzahl, die dann mit der Meldung jeweils montags berichtigt wird.