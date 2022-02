Corona-Ticker: Freising, München Nord und die Hallertau: Inzidenzen sinken unter 2000

Von: Lena Hepting

Um hinsichtlich aller Corona-Maßnahmen und des weiteren Geschehens informiert zu bleiben, halten wir die wichtigsten Infos gesammelt in einem Ticker fest.

Im Folgenden informieren wir über die tagesaktuellen Corona-Inzidenzen im Landkreis Freising, Kelheim und München Nord.

+++Update vom 11. Februar für den Landkreis Freising+++

Im Landkreis Freising sind insgesamt 30.848 Personen positiv auf das Coronavirus (COVID-19) getestet worden. 181 Menschen sind verstorben. (Wegen regelmäßiger Datenbereinigungen kann es zu Differenzen bei den kumulativen Fallzahlen kommen.) 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner: 1887,8. Lage im Klinikum Freising: 22 Corona-positive Patienten, davon 2 auf der Intensivstation

Corona-Impfungen im Landkreis Freising

Impfzentrum des Landkreises Freising (Stand 4. Februar 2022):

Erste Impfung: 57.582

Zweite Impfung: 53.115

Auffrischungsimpfungen: 29.898

Arztpraxen (Stand 3. Februar 2022):

Erste Impfung: 48.355

Zweite Impfung: 51.299

Auffrischungsimpfungen: 44.408

+++Update vom 10. Februar für den Landkreis München Nord+++

Fälle seit letzter Veröffentlichung: 997, Streichungen seit letzter Veröffentlichung: 24, Gemeldete Fälle insgesamt: 56.938, Aktuell infiziert: 9.121. Statistisch genesen (Quarantänebeginn liegt mindestens 14 Tage zurück): 47.471. Todesfälle gesamt: 346. 7-Tage-Inzidenz laut Robert Koch-Institut (RKI):1.589,4

Inzidenzwerte der vergangenen 7 Tage: 09.02.:1.820,2, 08.02.:1.944,0, 07.02.:1.914,0, 06.02.:1.938,0, 05.02.:1.936,6, 04.02.:2.011,2, 03.02.:2.036,7

+++Update vom 10. Februar für den Landkreis Kelheim+++

Die Zahl der seit Beginn der Pandemie insgesamt positiv ermittelten Personen liegt im Landkreis Kelheim bei 19.314. Die I nzidenz steigt auf 1.895,6.

+++Update vom 10. Februar für den Landkreis Freising+++

Im Landkreis Freising sind insgesamt 30.333 Personen positiv auf das Coronavirus (COVID-19) getestet worden. 181 Menschen sind verstorben. (Wegen regelmäßiger Datenbereinigungen kann es zu Differenzen bei den kumulativen Fallzahlen kommen.) 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner: 2047,0. Lage im Klinikum Freising: 23 Corona-positive Patienten, davon 1 auf der Intensivstation.

+++Update von 9. Februar für den Landkreis München Nord+++

Fälle seit letzter Veröffentlichung: 1.178, Streichungen seit letzter Veröffentlichung: 20, Gemeldete Fälle insgesamt: 55.965, Aktuell infiziert: 9.031. Statistisch genesen(Quarantänebeginn liegt mindestens 14 Tage zurück): 46.588. Todesfälle gesamt: 346. 7-Tage-Inzidenz laut Robert Koch-Institut (RKI):1.616,6

Inzidenzwerte der vergangenen 7 Tage: 08.02.:1.893,4, 07.02.:1.912,0, 06.02.:1.936,6, 05.02.:1.936,6, 04.02.:2.012,7, 03.02.:2.038,1, 02.02.:1.943,7

+++Update vom 10. Februar für den Landkreis Kelheim+++

Die Zahl der seit Beginn der Pandemie insgesamt positiv ermittelten Personen liegt im Landkreis Kelheim bei 19.314. Die I nzidenz steigt auf 1.895,6.

+++Update vom 9. Februar für den Landkreis Freising+++

Im Landkreis Freising sind insgesamt 29.580 Personen positiv auf das Coronavirus ( COVID-19) getestet worden. 180 Menschen sind verstorben. (Wegen regelmäßiger Datenbereinigungen kann es zu Differenzen bei den kumulativen Fallzahlen kommen.) 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner: 2055,9. Lage im Klinikum Freising: 25 Corona-positive Patienten, davon 2 auf der Intensivstation.

+++Update vom 8. Februar für den Landkreis München Nord+++

Fälle seit letzter Veröffentlichung: 990, Streichungen seit letzter Veröffentlichung: 11, Gemeldete Fälle insgesamt: 54.807, Aktuell infiziert: 8.409. Statistisch genesen (Quarantänebeginn liegt mindestens 14 Tage zurück): 46.052. Todesfälle gesamt: 346. 7-Tage-Inzidenz laut Robert Koch-Institut (RKI):1.699,0

Inzidenzwerte der vergangenen 7 Tage: 07.02.:1.881,4, 06.02.:1.915,7, 05.02.:1.918,3, 04.02.:2.008,7, 03.02.:2.035,3, 02.02.:1.941,7, 01.02.:1.924,3

+++Update vom 9. Februar für den Landkreis Kehlheim+++

Die Zahl der seit Beginn der Pandemie insgesamt positiv ermittelten Personen liegt im Landkreis Kelheim bei 18.774. Die I nzidenz steigt auf 1.875,4.

+++Coronafälle in Seniorenheimen und Asylbewerberunterkünften+++

Mit Wucht rollt die Omikron-Welle seit Wochen über ganz Deutschland hinweg. Auch der Landkreis Freising ist davon nicht verschont geblieben. Schon seit einigen Tagen liegt die 7-Tage-Inzidenz über einem Wert von 2000. Zum Teil wurden dem Gesundheitsamt Freising mehr als 500, einmal sogar 900 Neuinfektionen, pro Tag gemeldet, über 7000 Landkreisbürger sind aktuell nach einem positiven Test in Isolation.

Da bleibt es nicht aus, dass auch Pflegeheime und Asylbewerberunterkünfte betroffen sind. Derzeit gibt es 81 Corona-positive Personen, die in 18 verschiedenen Asylbewerberunterkünften wohnen. Insgesamt sind 218 Bewohner als Kontaktpersonen in Quarantäne (Stand: 7. Februar). Die Senioren- und Behindertenheime im Landkreis melden aktuell (ebenfalls Stand 7. Februar) 71 infizierte Bewohner und 78 infizierte Mitarbeiter.

Sehr erfreulich ist in diesem Zusammenhang allerdings, dass fast alle betroffenen Bewohner ohne oder mit leichten Symptomen durch die Infektion kommen. „Das zeigt, dass unsere Impfstrategie aufgeht“, betonte Landrat Helmut Petz in der letzten Lagebesprechung der Führungsgruppe Katastrophenschutz am Landratsamt Freising mit allen am Kampf gegen die Pandemie beteiligten Organisationen.

+++Update vom 8. Februar für den Landkreis Freising+++

Im Landkreis Freising sind insgesamt 28.881 Personen positiv auf das Coronavirus (COVID-19) getestet worden. 180 Menschen sind verstorben. (Wegen regelmäßiger Datenbereinigungen kann es zu Differenzen bei den kumulativen Fallzahlen kommen.) 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner: 2100,2. Lage im Klinikum Freising: 28 Corona-positive Patienten davon 3 auf der Intensivstation.

+++Update vom 7. Februar für den Landkreis München Nord+++

Fälle seit letzter Veröffentlichung: 2.213, Streichungen seit letzter Veröffentlichung: 3, Gemeldete Fälle insgesamt: 53.828, Aktuell infiziert: 8.214, Statistisch genesen´(Quarantänebeginn liegt mindestens 14 Tage zurück): 45.269. Todesfälle gesamt: 345. 7-Tage-Inzidenz laut Robert Koch-Institut (RKI): 1.701,0

+++Update vom 8. Februar für den Landkreis Kehlheim+++

Die Zahl der seit Beginn der Pandemie insgesamt positiv ermittelten Personen liegt im Landkreis Kelheim bei 17.451. Die Inzidenz steigt auf 1.815,4.

148 Personen aus dem Landkreis Kelheim sind bisher mit oder an Corona verstorben.

Abensberg: 298, Kelheim: 463, Mainburg: 387

+++Update vom 7. Februar für den Landkreis Freising+++

Im Landkreis Freising sind insgesamt 28.278 Personen positiv auf das Coronavirus (COVID-19) getestet worden. 180 Menschen sind verstorben. (Wegen regelmäßiger Datenbereinigungen kann es zu Differenzen bei den kumulativen Fallzahlen kommen.) 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner: 2020,9. Lage im Klinikum Freising: 28 Corona-positive Patienten, davon 3 auf der Intensivstation

+++Update vom 5. Februar für den Landkreis München Nord+++

Fälle seit letzter Veröffentlichung: 901, Streichungen seit letzter Veröffentlichung: 31, Gemeldete Fälle insgesamt: 51.618. Aktuell infiziert: 9.307. Statistisch genesen (Quarantänebeginn liegt mindestens 14 Tage zurück): 41.966. Todesfälle gesamt: 345. 7-Tage-Inzidenz laut Robert Koch-Institut (RKI):1.734,7

Inzidenzwerte der vergangenen 7 Tage: 03.02.:1.969,2, 02.02.:1.894,8, 01.02.:1.888,8, 31.01.:1.893,4, 30.01.:1.899,7, 29.01.:1.920,0, 28.01.:1.830,5

+++Update vom 7. Februar für den Landkreis Kelheim+++

Die Zahl der seit Beginn der Pandemie insgesamt positiv ermittelten Personen liegt im Landkreis Kelheim bei 17.451. Die I nzidenz steigt auf 1793,5.

+++Update vom 4. Februar für den Landkreis Freising+++

Im Landkreis Freising sind insgesamt 26.972 Personen positiv auf das Coronavirus (COVID-19) getestet worden. 181 Menschen sind verstorben. (Wegen regelmäßiger Datenbereinigungen kann es zu Differenzen bei den kumulativen Fallzahlen kommen.) 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner: 2045,3. Lage im Klinikum Freising: 20 Coronafälle, davon 4 auf der Intensivstation.

Impfzentrum des Landkreises Freising (Stand 28. Januar 2022):

Erste Impfung: 57.421

Zweite Impfung: 52.840

Auffrischungsimpfungen: 28.923

Arztpraxen (Stand 27. Januar 2022):

Erste Impfung: 48.199

Zweite Impfung: 50.941

Auffrischungsimpfungen: 42.878

! Die Berechnung einer Impfquote für den Landkreis Freising ist nicht sinnvoll: Zwar zeigen die Zahlen an, wie viele Menschen im Impfzentrum, von den mobilen Impfteams oder in den im Landkreis ansässigen Arztpraxen geimpft wurden, nicht aber, wo sie wohnhaft sind. Menschen, die sich hier impfen lassen wollen, müssen nicht im Landkreis Freising wohnen.

+++Update vom 4. Februar für den Landkreis München Nord++++

Fälle seit letzter Veröffentlichung: 1.625, Streichungen seit letzter Veröffentlichung: 28, Gemeldete Fälle insgesamt: 50.748, Aktuell infiziert: 9.659, Statistisch genesen (Quarantänebeginn liegt mindestens 14 Tage zurück): 40.744. Todesfälle gesamt: 345. 7-Tage-Inzidenz laut Robert Koch-Institut (RKI):1.644,3

Inzidenzwerte der vergangenen 7 Tage: 02.02.:1.833,1, 01.02.:1.879,1, 31.01.:1.888,6, 30.01.:1.896,3, 29.01.:1.915,4, 28.01.:1.828,8, 27.01.:1.777,3

+++Update vom 4. Februar für den Landkreis Kehlheim+++

Die Zahl der seit Beginn der Pandemie insgesamt positiv ermittelten Personen liegt im Landkreis Kelheim bei 17.451. Die I nzidenz steigt auf 1.800,8.

+++Update vom 3. Februar für den Landkreis Freising+++

Im Landkreis Freising sind insgesamt 26.055 Personen positiv auf das Coronavirus (COVID-19) getestet worden. 181 Menschen sind verstorben. (Wegen regelmäßiger Datenbereinigungen kann es zu Differenzen bei den kumulativen Fallzahlen kommen.) 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner: 1930,5. Lage im Klinikum Freising: 20 Coronafälle, davon 4 auf der Intensivstation.

Impfzentrum des Landkreises Freising (Stand 28. Januar 2022):

Erste Impfung: 57.421

Zweite Impfung: 52.840

Auffrischungsimpfungen: 28.923

Arztpraxen (Stand 27. Januar 2022):

Erste Impfung: 48.199

Zweite Impfung: 50.941

Auffrischungsimpfungen: 42.878

+++Update vom 3. Februar für den Landkreis München Nord++++

Fälle seit letzter Veröffentlichung: 1.373Streichungen seit letzter Veröffentlichung: 21, Gemeldete Fälle insgesamt: 49.151, Aktuell infiziert :8.874, Statistisch genesen (Quarantänebeginn liegt mindestens 14 Tage zurück): 39.938. Todesfälle gesamt: 339. 7-Tage-Inzidenz laut Robert Koch-Institut (RKI):1.526,5



Inzidenzwerte der vergangenen 7 Tage: 01.02.:1.799,6, 31.01.:1.856,8, 30.01.:1.873,7, 29.01.:1.901,7, 28:01.:1.822,2, 27.01.:1.777,6, 26.01.:1.735,3

+++Update vom 3. Februar für den Landkreis Kehlheim+++

Die Zahl der seit Beginn der Pandemie insgesamt positiv ermittelten Personen liegt im Landkreis Kelheim bei 16.976. Die I nzidenz steigt auf 1684,9.

