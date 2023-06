Ein Schlag gegen die Rauschgiftkriminalität: Zollinger Drogenhändler geht der Freisinger Polizei ins Netz

Von: Lena Hepting

Teilen

In Zolling wurde Anfang der Woche ein 41-Jähriger in seinem Firmenfahrzeug festgenommen. Er hat nachweislich mit Arzneimitteln und Rauschgift gehandelt. © David Inderlied/dpa/Illustration

In Zolling wurde Anfang der Woche ein 41-Jähriger in seinem Firmenfahrzeug festgenommen. Er hat nachweislich mit Arzneimitteln und Rauschgift gehandelt.

Am Pfingstmontag, 29. Mai, wurde ein 41-jähriger aus Zolling mit 135 Gramm Kokain festgenommen. Es besteht der Verdacht, dass er das Rauschgift gewinnbringend im Raum Freising verkaufen wollte. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen aufgenommen.

Festnahme ohne Widerstand

Bereits im Januar 2023 geriet der Unternehmer ins Visier der Erdinger Kriminalpolizei. Ein an ihn adressiertes Päckchen mit rund 200 Gramm Methamphetamin sowie 165 Gramm Amphetamin konnte durch die Polizei beschlagnahmt werden. Ein weiteres Päckchen mit rund 180 Stück Viagra wurde im März beschlagnahmt. Aufgrund der Mengen steht illegaler Handel mit Rauschgift und Arzneimitteln im Raum.

Am Pfingstmontag konnte der Tatverdächtige unter Federführung der Kriminalpolizei Erding gegen 21.45 Uhr durch Kräfte des Mobilen Einsatzkommandos des Bayerischen Landeskriminalamtes in seinem Firmenfahrzeug festgenommen werden. In einem mitgeführten Werkzeugkasten wurden rund 135 Gramm Kokain sichergestellt. Der 41-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen.

Bei der Durchsuchung weitere belastende Beweise gefunden

Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung in Zolling wurden weitere szenetypische Gegenstände, wie sie beim Rauschgifthandel Verwendung finden, aufgefunden.

Die Ermittlungen ergaben zudem den Verdacht, dass der Zollinger das Fahrzeug steuerte, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Er wurde am Dienstag dem zuständigen Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Landshut vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.

Unbekannte greift eine Freisingerin an - Zeugen gesucht

Durch eine bisher unbekannte Frau wurde eine 18jährige Freisingerin gestern unvermittelt angegriffen. Die junge Frau befand sich zum Tatzeitpunkt am Haupteingang des Bahnhofs Freising als plötzlich eine ihr unbekannte, etwa 50jährige Frau auf sie zukam und mit den Händen in Richtung ihres Halses griff. Die 18-Jährige wehrte sich sofort und es kam zu einem Handgemenge zwischen den beiden Frauen, in deren Verlauf die Halskette der Geschädigten zerrissen wurde.

Die Angreiferin lies ebenso unvermittelt wieder von der Geschädigten ab und entfernte sich in unbekannte Richtung. Durch die verständigte Streife der Polizei Freising wurde sofort eine Fahndung nach der Unbekannten eingeleitet, welche aber leider negativ verlief. Durch den Angriff wurde die 18-Jährige leicht verletzt. Wer im Zusammenhang mit der Körperverletzung Beobachtungen gemacht hat und sachdienliche Angaben hierzu machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Freising unter der Telefon 08161/5305-0 in Verbindung zu setzen.

Radfahrer von Passant bepöbelt - Zeugen gesucht

Mit seinem Fahrrad war ein 65-jähriger Freisinger von der Unteren Hauptstraße in die Obere Hauptstraße am Mittwoch unterwegs. Im Bereich der Baustelle wurde er von einem bisher unbekannten Mann angehalten und aufgefordert, sofort von seinem Fahrrad abzusteigen. Um dem Ganzen Nachdruck zu verleihen, schubste der Unbekannte den Radfahrer, sodass dieser fast zu Sturz kam. Da der Unbekannte sehr aggressiv auftrat, wurde eine Passantin auf den Vorfall aufmerksam und versuchte beruhigend auf ihn einzureden.

Weiters wurde der Vorfall von einer Personengruppe bemerkt welche ebenfalls in das Geschehen eingriff. Dies nutzte der 66-Jährige um sich von dem Aggressor zu entfernen und die Situation beruhigte sich wieder. Der Geschädigte, welcher unverletzt blieb, meldete den Vorfall erst am Nachmittag des nächsten Tages der Polizei. Die Zeugen des Vorfalls, welche dem Geschädigten zu Hilfe kamen, werden gebeten, sich mit der Polizei Freising unter der Telefon 08161/5305-0 in Verbindung zu setzen.