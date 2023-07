In Erinnerung an Elisabeth Miller: Gedenkgottesdienst für die Gründerfrau des Freisinger Frauenhauses

Von: Lena Hepting

Elisabeth Miller, die Gründerfrau des Frauenhauses Freising und deren langjährige Leiterin, ist verstorben. Ihr zu Ehren findet diesen Freitag ein Gedenkgottesdienst statt. © Diakonie Freising

Diesen Freitag findet um neun Uhr in der St. Jakob Kirche ein Gedenkgottesdienst für Elisabeth Miller statt, die Gründerfrau des Frauenhaus Freisings.

Bekannt wurde Elisabeth Miller den Freisingern wegen ihres unermüdlichen gesellschaftspolitischen und kulturellen Engagements. Besonders am Herzen lagen ihr die Interessen von Frauen, für diese trat sie unermüdlich ein. Nun starb Elisabeth Miller am 6. Juli im Alter von 76 Jahren. „Uns wurde anlässlich ihres Todes wieder sehr deutlich bewusst, welche wichtige Rolle sie für uns gespielt hat - ohne sie gebe es das Frauenhaus in Freising nicht“, sagt Veronika Kimmelmann, Leiterin des Frauenhauses, deren Träger die Diakonie Freising ist.

„Eine Frau mit offenem Geist und Herz“

Elisabeth Miller gehörte 1986 zu den Mitbegründerinnen des Arbeitskreises für Fraueninteressen, dessen Satzungsziel die Gründung eines Frauenhauses in Freising war. Schon damals nämlich zeigte sich, wie groß das Thema häusliche Gewalt gegen Frauen auch hier im Landkreis ist. Fünf Jahre lang kämpfte der Arbeitskreis dann für dieses Ziel, bis die Einrichtung Anfang April 1991 endlich eröffnet werden konnte.

Elisabeth Miller leitete diese bis Oktober 2007. Es sei entscheidend ihr Verdienst gewesen, dass das Freisinger Frauenhaus zu einem regional und überregional anerkannten Schutzraum für misshandelte Frauen und deren Kinder wurde, sagte der damalige Landrat Manfred Pointner bei ihrer Verabschiedung.

Ein Herz für die Belangen der Frauen

Unabhängigkeit war Elisabeth Miller immer sehr wichtig: Sie wollte deshalb auch das Frauenhaus konzeptionell als autonome Einrichtung führen, um sich weiterhin politisch positionieren zu können. Sie war eine sehr gut vernetzte und gesellschaftspolitisch engagierte Frau, die sich immer wieder neue Aufgaben suchte. Bei einem der traditionellen Brezen-Frühstücke mit der Freisingerin Stefanie Gölz entstand die Idee zu KULTUR-gut! e.V.

Der Verein, der kostenfreie Eintrittskarten für kulturelle Veranstaltungen aller Art in Freising an Bürger mit geringem Einkommen vermittelt, wurde schließlich im März 2013 gegründet. Daneben war Elisabeth Miller auch Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung Freising. 2003 erhielt sie für ihr großes Engagement das Bundesverdienstkreuz.

Gedenkgottessdienst am 28. Juli

„Elisabeth Miller hinterlässt eine große Lücke. Sie wird uns immer in Erinnerung bleiben“, sagt Veronika Kimmelmann. „Sie war eine Frau mit offenem Geist und Herz und großem Verstand. Eine Frau des klaren Wortes, sie hat Stellung bezogen – war aber immer menschlich geprägt, immer wertschätzend.“

Der Gedenkgottesdienst für Elisabeth Miller findet an diesem Freitag, 28. Juli, um neun Uhr in der St. Jakob Kirche in Vötting statt.