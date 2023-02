Narrhalla Au: Benefiz–Auftritte zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien

Von: Lena Hepting

Bei der Benefizaktion vom letzten Jahr war der Vorhof noch Baustellengebiet. Dieses Mal ist alles neu gepflastert. © Victoria Hausler

Auch in diesem Jahr gibt die Narrhalla-Au am Faschingssamstag einen Benefizauftritt. Die Einnahmen sollen zu Gunsten der Erdbeben-Opfer gespendet werden.

Ein Jahr nach dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine erschüttert die Welt eine weitere Katastrophe: Das verheerende Erdbeben in der Türkei und in Syrien. Bereits im vergangenen Jahr verwandelte die Narrhalla Au einen spontanen Auftritt in eine gelungene Benefiz-Veranstaltung und wiederholt dies aus gegebenem Anlass.

Benefizauftritt der Narrhalla Au: Für Menschen aus den Erdbeben-Regionen

Eigentlich haben die Narrhallen in dieser Saison wieder einen vollen Terminkalender, oft reichen vier Auftritte an einem Wochenende nicht aus. Viele Faschingsfreunde genießen hier zu Lande das wieder aufblühende Leben zur fünften Jahreszeit nach den vergangenen Jahren der Pandemie, doch die Gedanken sind oft bei den Menschen, für welche die Folgen des Erdbebens noch lange Leid und Schmerz mit sich bringen wird. So verspüren die Menschen hier vermehrt den Wunsch zu helfen.

Daher möchten die Narrhallen Au und Attenkirchen nun einen gemeinsamen Zusatzauftritt als Benefiz am kommenden Faschingssamstag anbieten. Dieser findet wie im vergangenen Jahr in der Unteren Hauptstraße auf Höhe von Sport Lechner, statt.

Benefizauftritt der Narrhalla Au: Treffpunkt am Tanzpflaster vorm Hause Lechner

Das ehemalige Prinzenpaar mit Michaela und Karl-Heinz Lechner unterstützt den Auftritt und sorgt für den organisatorischen Rahmen. Gegen elf Uhr wird sich die Narrhalla Au mit Prinzenpaar auf dem Tanzpflaster vorm Hause Lechner (am verlängerten Vorplatz) verausgaben, eine halbe Stunde später zeigt die Narrhalla Attenkirchen ihr Standardprogramm. Die Präsidenten von Au und Attenkirchen, sowie Karl-Heinz Lechner jun., laden zu dieser Aktion alle Menschen, die helfen wollen, herzlich ein.

Der gesamte Erlös kommt einer Hilfsorganisation zugute. In der Unteren Hauptstraße kommt es kurzzeitig zu Einschränkungen für Kraftfahrer, die Feuerwehr Au regelt den Verkehrsbetrieb. Aufgrund der unklaren Witterungsverhältnisse bitte kurzfristige Informationen auf den Social-Media-Kanälen der Narrhalla Au beachten.

