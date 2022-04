Flughafen: Drei Verletzte nach dem Austritt von Kältemittel in einem Restaurant

Von: Lena Hepting

Teilen

Gestern trat aus einer Kühlanlage in der Nähe eines Restaurants am Munich Airport Center gasförmiges Kühlmittel aus. Drei Personen wurden dabei verletzt. © Sven Hoppe / dpa

Gestern trat aus einer Kühlanlage in der Nähe eines Restaurants am Munich Airport Center gasförmiges Kühlmittel aus. Drei Personen wurden dabei verletzt.

Gestern um 15 Uhr trat aus der Kühlanlage im Bereich einer Gaststätte im Munich Airport Center (MAC) örtlich begrenzt kurzzeitig gasförmiges Kühlmittel aus. Dies löste einen größeren Einsatz von flughafeneigenen Einsatz- und Rettungskräften aus. Drei Beschäftigte wurden leicht bis mittelschwer verletzt.

Kühlmittel-Austritt am Flughafen: Atemwegsbeschwerden bei den Geschädigten

Der Austritt von Kühlmittel aus einer Kühlanlage im Bereich eines Restaurantbetriebs im MAC wurde um 15 Uhr unmittelbar bemerkt und setzte die Rettungskette der flughafeneigenen Einsatzkräfte in Gang. Die Polizeiinspektion Flughafen München sperrte den betroffenen Bereich bis 16:15 Uhr ab, das ausgetretene Kältemittel konnte von der Flughafenfeuerwehr zügig neutralisiert werden.

Verletzt wurden insgesamt drei Angestellte des Restaurants eines dort tätigen Reinigungsdienstes. Ein Angestellter wurde mit Atemwegsbeschwerden vorsorglich zur Behandlung in ein nahegelegenes Klinikum eingeliefert, die beiden weiteren Beschäftigten konnten mit selben Symptomen ambulant vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden und wurden nur leicht verletzt. Restaurantgäste und Personen im Terminal waren von dem Kühlmittelaustritt nicht betroffen. Der Einsatz konnte um 16.26 Uhr beendet werden.

Kühlmittel-Austritt am Flughafen: Atemwegsbeschwerden bei den Geschädigten

Die Polizeiinspektion Flughafen informiert, dass das Kühlmittel in einem benachbarten Kühlraum des Restaurants austrat, von dem aus kein direkter Zugang zum Gaststättenbereich selbst besteht. Die drei leicht und mittelschwer verletzten Personen gehörten einem beauftragten Unternehmen an, das Wartungsarbeiten in dem Kühlraum durchführte. Weiterhin wurden keine anderen und unbeteiligten Personen beeinträchtigt oder durch den Kühlmittelaustritt gefährdet.