Flughafen: Fundsachen-Versteigerung auf dem Hallbergmooser Volksfest - Überraschungskoffer gibt es ebenfalls

Von: Lena Hepting

Ideal für Schnäppchenjäger: Die Flughafen München GmbH versteigert am Samstag, 23. April, in Hallbergmoos Fundstücke, die am Airport vergessen wurden. © Christoph Schmidt/dpa

Ideal für Schnäppchenjäger: Die Flughafen München GmbH versteigert am Samstag, 23. April, in Hallbergmoos Fundstücke, die am Airport vergessen wurden.

Schnäppchenjäger aufgepasst: Die Flughafen München GmbH versteigert am Samstag, 23. April 2022 in Hallbergmoos Fundstücke, die am Airport vergessen oder verloren und nicht wieder abgeholt wurden. Die Versteigerung erfolgt im Rahmen des Hallbergmooser Volksfestes im Festzelt (Eck Am Söldnermoos/Predazzoallee). Zwischen 10.30 und 12.30 Uhr können die Fundstücke bereits vorbesichtigt werden. Ab 13 Uhr schwingt der Auktionator Alfred Mittermeier seinen Hammer für die höchsten Gebote.

Hallbergmooser Wiesn: Es gibt wieder „Überraschungskoffer“

Die Auswahl an Fundstücken ist wie immer sehr vielfältig und reicht von Modeschmuck bis hin zu Elektroartikeln. Auch dieses Jahr sind wieder „Überraschungskoffer“ dabei. Den Inhalt dieser Koffer dürfen die neuen Besitzer erst nach der Versteigerung erkunden. Spezielle „Themenkoffer“ die beispielsweise ausschließlich Kinderspielzeug oder Kosmetik beinhalten, werden ebenfalls angeboten. Im Bereich Elektronik können Notebooks und Kameras ersteigert werden.

Auch Schmuck kommt dieses Jahr wieder unter den Hammer. Wer etwas Ausgefallenes erwerben möchte, kann für einen Rasentrimmer, eine Strandmuschel oder einen Auto-Feuerlöscher bieten. Die Fundsachen gehen an den Höchstbietenden und müssen anschließend bar bezahlt werden. Ein Teil der Erlöse kommt sozialen Projekten zu Gute.