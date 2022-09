Freising: Balkonverglasung mit Äpfeln eingeworfen - Polizei sucht unbekannte Jugendliche

Von: Lena Hepting

Teilen

Mehrere Jugendliche haben in der Freisinger Asamstraße eine Hausfassade mit Äpfeln beworfen. Dabei wurde die Verglasung erheblich beschädigt. © Symbolbild: PantherMedia/Heiko Küverling

Mehrere Jugendliche haben in der Freisinger Asamstraße eine Hausfassade mit Äpfeln beworfen. Dabei wurde die Verglasung erheblich beschädigt.

Mit Äpfeln bewarfen mehrere bisher unbekannte Jugendliche am Samstag gegen 22 Uhr eine Hausfassade in der Asamstraße 54. Von den Bewohnern wurde der Bewurf auch der Polizei gemeldet, jedoch konnte die eingesetzte Streife weder vor Ort noch in der weiteren Umgebung die Jugendlichen feststellen.

Jugendliche bewerfen Hausfassade: Wer hat etwas gesehen?

Zu diesem Zeitpunkt waren durch die Würfe noch keine Beschädigungen entstanden. Ungefähr eine dreiviertel Stunde nach diesem ersten Vorfall kehrten die Jugendlichen wieder zu dem Anwesen zurück und fingen erneut an, die Hausfassade mit Äpfeln zu bewerfen und verschwanden nach kurzer Zeit wieder.

Da der Vorfall von den Bewohnern an die Hausverwalterin herangetragen worden war, begab sich diese am Sonntagmittag zu dem betroffenen Haus um sich ein Bild vor Ort zu machen. Hierbei stellte sie einen Schaden an einer Glasverkleidung eines Balkons fest. Durch die Treffer mit den Äpfeln entstand ein Sachschaden an der Glasverkleidung in Höhe von etwa 1500 Euro.

Wer Beobachtungen im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung gemacht hat und sachdienliche Angaben hierzu machen kann, wird gebeten, sich mit der PI Freising unter der Telefon 08161/5305-0 in Verbindung zu setzen.