Freising: 22- Jähriger fällt durch den Drogentest - Seine Fahrtüchtigkeit war eingeschränkt

Von: Lena Hepting

Teilen

Im Landkreis Freising kam es am Wochenende zu einigen Zwischenfällen. So fiel ein 22-Jähriger durch den Drogentest und eine 32-jährige krachte in ein Fahrzeug. © Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Im Landkreis Freising kam es am Wochenende zu einigen Zwischenfällen. So fiel ein 22-Jähriger durch den Drogentest und eine 32-jährige krachte in ein Fahrzeug.

Eine 32-jährige Schweitenkirchnerin fuhr am Freitag gegen 7. 30 Uhr auf der FS 24 in Richtung Kollbach. Als sie an der Kreuzung die B13 geradeaus überqueren wollte, übersah sie einen von rechts kommenden 41-jährigen BMW-Fahrer aus Hohenkammer.

Zusammenstoß: Nur leichte Verletzungen für die Beteiligten

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, sodass die B13 während der Unfallaufnahme für ungefähr 15 Minuten vollgesperrt werden musste. Beide Beteiligten wurden beim Unfall leicht verletzt, der Sachschaden beläuft sich auf geschätzt 13000 Euro.

Mainburg: 22-jähriger fällt durch den Drogentest

Ein 22-jähriger aus Mainburg wurde am 5. März gegen 1:28 Uhr durch Beamte der Polizeiinspektion Freising einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des Fahrers konnten Anzeichen eines vorangegangenen Drogenkonsums festgestellt werden.



Ein durchgeführter Drogenschnelltest wies bei dem Mercedes-Fahrer zudem ein positives Ergebnis aus, was zur Folge hatte, dass bei dem Fahrer eine Blutentnahme angeordnet wurde. Den Fahrer erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einem Bußgeld von 500 Euro sowie ein Fahrverbot von einem Monat.