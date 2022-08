Freising: Jahresspiegel feiert zehntes Jubiläum - Ab Montag gibt es die Lektüre im Rathaus

Von: Lena Hepting

Spannende Themen, verständlich aufbereitet und ansprechend bebildert: Die zehnte Ausgabe des Freisinger Jahresspiegels bietet wieder eine interessante Lektüre. © Sabina Kirchmaier

Es ist ein kleines Jubiläum: Der „Jahresspiegel der Stadt Freising“ erscheint Ende August 2022 bereits zum zehnten Mal. Ab Montag liegt der er im Rathaus aus.

Es ist ein kleines Jubiläum: Der „Jahresspiegel der Stadt Freising“ erscheint Ende August 2022 bereits zum zehnten Mal. Die aktuelle Ausgabe bietet in guter Tradition einen Überblick über bedeutende Projekte und Entwicklungen, für die sich Stadtrat und Verwaltung im vergangenen Jahr stark gemacht haben. Nicht vergessen sind dabei die schönen Dinge des Lebens, die während der Corona-Pandemie fast zum Stillstand kamen.

Jahresspiegel Freising: 26 Themen werden ausführlich aufgegriffen

Inzwischen haben kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen wieder Fahrt aufgenommen und ermöglichen lange vermisste Gemeinschaftserlebnisse. Insgesamt 26 Themen werden in der Informationsbroschüre beleuchtet – und viele stehen unter dem Eindruck der Herausforderungen durch die Pandemie sowie dem schrecklichen Krieg in der Ukraine. Erhebliche Auswirkungen auf Baupreise, Materialengpässe, Zeitpläne und völlig ungewisse Folgen durch die Energiekrise machen sich nicht nur bei laufenden Projekten bemerkbar.

Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher mahnt daher in seinem Vorwort die Bereitschaft an, „dass wir uns wirtschaftlich auf neue Beine stellen, damit wir die finanziellen Folgen bewältigen können“. Zugleich stellt der OB fest, dass sich Freising „glücklich schätzen“ könne, so viel in den vergangenen Jahren vorangebracht zu haben.

Jahresspiegel Freising: Westtangente, Schulen und Wohnprojekte

Das „Jahrhundertprojekt Westtangente“ ist fertiggestellt, im September gehen die Schulen am SteinPark und die Grundschul-Erweiterung St. Lantbert in Betrieb, in Lerchenfeld eröffnet im Herbst eine neue Kindertagesstätte und Ende des Jahres werden die Mehrgenerationenwohnungen als weiterer Baustein für die Bereitstellung bezahlbaren Wohnraums bezogen; in der Innenstadt steht der Umbau der Oberen Altstadt mit Öffnung der Stadtmoosach vor dem Abschluss und mit Hochdruck wird an der Generalsanierung des Asamgebäudes gearbeitet.



Wie gewohnt illustriert das 44 Seiten starke Journal diese und weitere Fortschritte und Neuigkeiten mal in ausführlichen Beiträgen, mal in kompakten Texten – immer aber ansprechend bebildert. Die Informationsbroschüre mit einer Auflage von 25000 Stück wird heute im gesamten Stadtgebiet an alle Haushalte kostenlos verteilt. Weitere Exemplare liegen ab kommendem Montag, 29. August, im Bürgerbüro des Rathauses, in der Touristinformation und in der Stadtbibliothek zum Mitnehmen aus. Ebenfalls steht die Broschüre dann auf der Homepage der Stadt zum Download bereit.