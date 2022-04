Freising: Jugendliche attackiert hinterlistig Polizisten am Bahnhof- Dieser wollte nur helfen

Statt die georderte Hilfe anzunehmen, attackierte eine 17-jährige gestern einen Polizisten am Freisinger Bahnhof. Auch Einbrüchen häufen sich in der Domstadt.

Schläge und Beleidigungen für den „Freund und Helfer“

Von Lena Hepting schließen

Gestern gegen 21.30 Uhr wurden zwei Streifen der Polizei Freising zum Freisinger Bahnhof beordert. Dort soll nach einem Streit unter Jugendlichen einer Jugendlichen das Handy weggenommen worden sein. Die Polizeibeamten, welche den Vorgang vor Ort aufnehmen wollten, wurden sofort durch die 16-jährige Geschädigte sowie ihrer 17-jährigen Freundin massiv beleidigt.

Polizei Freising: Schläge gegen Ohr und Oberschenkel

Im Laufe des Einsatzes versuchte die 17-jährige wegzulaufen. Dies wurde durch die Beamten unterbunden. Hierbei schlug die 17-jährige einem Polizisten mit der Faust auf das rechte Ohr. Anschließend trat sie diesem noch gegen den Oberschenkel. Glücklicherweise wurde der Beamte hierbei nicht verletzt.

Es wurden Strafverfahren wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eröffnet. Unbeteiligte Zeugen der Tat werden gebeten sachdienliche Hinweise an die PI Freising zu melden unter Telefon 08161/5305-0.

Polizei Freising: Unbekannter Täter bricht in Vereinsheim in der Luitpoldstraße ein

Im Zeitraum vom 30. März, 16 Uhr, bis 31. März, 18.50 Uhr, wurde in ein Vereinsheim in der Luitpoldstraße in Freising eingebrochen. Ein unbekannter Täter schlug ein Fenster ein und gelangte so ins Gebäude. Entwendet wurde eine Geldkassette mit 40 Euro Inhalt. Der Sachschaden beziffert sich auf 500 Euro. Sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Täter erbittet die Polizeiinspektion Freising unter der 08161/5305-0.

Polizei Freising: Mehre Einbrüche in Gartenhäuser

Im Zeitraum 29. März, 15 Uhr, bis 31. März, 9.45 Uhr, wurden im Dammweg in Freising mehrere Gartenhäuser einer Kleingartenanlage angegangen. Zuerst durchtrennten der oder die Täter den Maschendrahtzaun, um auf die Grundstücke zu gelangen. Anschließend stieg er in die Gartenhäuser ein. Der Beuteschaden liegt aktuell bei insgesamt 90 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 280 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die PI Freising unter 08161/5305-0.

Polizei Freising: KFZ Teile gestohlen

In der Nacht vom 30. März auf 31. März wurde in der Rudolf-Diesel-Straße 12 am Parkplatz eines dortigen Verbrauchermarktes ein PKW angegangen. Ein neuwertiger dort abgestellter BMW wurde hierbei beschädigt. Es wurden die Scheinwerfer ausgebaut und entwendet. Zudem wurde versucht weitere Teile auszubauen.

Durch die Tat entstand ein Sachschaden von 22000 Euro. Der Beuteschaden wird mit circa 8000 Euro festgesetzt. Beamte der PI Freising führten an dem Fahrzeug eine Spurensicherung durch. Wer sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Täter machen kann, wird gebeten sich unter der 08161/5305-0 an die PI Freising zu wenden.