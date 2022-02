Freising: Kirchdorferin rammt entgegenkommendes Fahrzeug - Die glatte Fahrbahn ist der Grund

Von: Lena Hepting

Teilen

Zusammenstoß auf der Kreisstraße FS 8: Eine 50-jährige Kirchdorferin stieß gegen einen entgegenkommenden PKW. Grund dafür war die glatte Fahrbahn. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Zusammenstoß auf der Kreisstraße FS 8: Eine 50-jährige Kirchdorferin stieß gegen einen entgegenkommenden PKW. Grund dafür war die glatte Fahrbahn.

Eine 50-jährige aus Kirchdorf an der Amper versuchte gestern gegen 7.50 Uhr ihren Pkw Ford auf der Kreisstraße FS8 im Wippenhauser Forst noch unter Kontrolle zu bekommen, doch stellte sich das Fahrzeug auf matschig-glatter Fahrbahn quer.



Ein entgegenkommender Pkw VW, besetzt mit einer 49-jährigen Dame ebenfalls aus Kirchdorf a.d.Amper, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in die rechte Seite des gegnerischen Pkw. Beide Fahrzeuglenkerinnen blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden wurde auf 18000 Euro beziffert.

Allershausen: Unfallverursacher flüchtet - Zeugen gesucht

Gestern zwischen 8.30 Uhr und 18 Uhr parkte ein 44-jähriger aus Garching a.d.Alz seinen Pkw Audi in der Kesselbodenstraße. Bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug bemerkte er Kratzer an seinem linken Kotflügel und Außenspiegel. Der unbekannte Verursacher des Schadens meldete den Unfall nicht bei der Polizei und sorgte auch nicht für den Austausch der Daten. Der Schaden wird auf circa 3000 Euro geschätzt. Zeugen die Hinweise zum Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, sollen sich bitte unter der Telefon 08161/5305-0 bei der Polizei in Freising melden.

Freising: Erneute Versammlung am Marienplatz

Wiederkehrend haben sich am Montagabend Kritiker der Corona-Maßnahmen am Marienplatz in Freising zu einer nicht angezeigten Versammlung getroffen. In der Spitze fanden sich dort circa. 125 Personen ein. Die Versammlung lief ohne besondere Vorkommnisse und war gegen 20.15 Uhr beendet.