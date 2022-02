Freising: Ladendiebe erfolgreich geschnappt - Auch Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Von: Lena Hepting

Teilen

Viel zu tun für die Polizeiinspektion Freising: Am Wochenende schnappten sie sowohl drei Ladendiebe, als auch einen Einbrecher im Vöttinger Tunnel. © Boris Roessler/dpa

Viel zu tun für die Polizeiinspektion Freising: Am Wochenende schnappten sie sowohl drei Ladendiebe, als auch einen Einbrecher im Vöttinger Tunnel.

In der Domstadt war am Wochenende einiges los. Eine aufmerksame Mitarbeiterin des Verbrauchermarktes beobachtete am Samstag um halb eins, wie drei Männer mehrere Gegenstände in ihre mitgeführten Rucksäcke steckten. Im Anschluss passierten die Männer im Alter von 25, 24 und 20 Jahren den Kassenbereich, ohne die eingepackten Waren zu bezahlen. Es handelte sich um Kosmetik- und Elektroartikel im Gesamtwert von 450 Euro.

Freising Ladendiebstahl: Anzeige für die drei Diebe

Nach dem Kassenbereich wurden die Drei von Mitarbeitern des Marktes auf die Waren in den Rucksäcken angesprochen. Daraufhin ergriff der 20-jährige die Flucht, wohingegen die beiden anderen Männer bis zum Eintreffen der Polizeistreife festgehalten wurden. Von den Polizeibeamten konnten in den Rucksäcken nicht nur das Diebesgut, sondern auch die Geldbörse mit dem Ausweis des flüchtigen 20jährigen festgestellt werden. Gegen alle drei Männern wurde eine Anzeige wegen Ladendiebstahl erstellt.

Freising: Einbrecher am Vöttinger Tunnel geschnappt

Auf frischer Tat wurde ein 24-jähriger Freisinger am Samstag gegen 19.40 Uhr dabei ertappt, als dieser einen Baucontainer beim Vöttinger Tunnel aufbrechen wollte. Der junge Mann versuchte gerade den Verschlussriegel des Containers mit einem Werkzeug aufzuhebeln, als eine Streife der PI Freising den Täter vor Ort antraf.



Was der 24jährige aus dem Container entwenden wollte und ob er als Täter für weitere Einbrüche in Frage kommt, muss im Verlauf der weiteren Ermittlungen geklärt werden. Bei seinem Einbruchversuch verursachte er einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro an dem Container. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren wegen eines versuchten, besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet.