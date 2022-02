Freising: Mehrere Autos in der Domstadt beschädigt - Polizei sucht nach Zeugen

Von: Lena Hepting

In der Domstadt wurden mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt. So auch der Volkswagen eines 18-jährigen Zollingers. Der Schaden beläuft sich auf 2500 Euro.

In Freising kam es vermehrt zu Sachbeschädigungen an geparkten Autos. Hierbei kam es nicht nur zu Schäden im tausender Bereich, sondern auch zu leichten Verletzungen.

Freising - geparktes Fahrzeug in Luitpoldstraße beschädigt

Seinen Pkw Volkswagen stellte ein 18 jähriger Schüler aus Zolling am 31. Januar im Bereich der Berufsschule Freising in der Luitpoldstraße ab. Zwischen 7.30 Uhr und 17 Uhr touchierte ein Unbekannter den Pkw an der vorderen linken Seite und beschädigte Stoßstange und Kotflügel. Der Schaden wird auf circa 2500 Euro geschätzt. Da sich bisweilen kein Verursacher gemeldet hat, bittet die Polizei Freising etwaige Zeugen sich unter der 08161/5305-0 zu melden.

Freising: Täter beschädigt parkenden PKW

Über 2000 Euro Schaden verursachte ein unbekannter Täter, welcher den Pkw Hyundai eines 34-jährigen Freisingers mutwillig beschädigte. Dieser hatte den Pkw vom 26. Januar, 17 Uhr, auf 27. Januar, sieben Uhr, in der Königsfeldstraße abgestellt und bemerkte am Folgetag, dass alle vier Türen zerkratzt wurden und die Motorhaube nun eine Delle trägt. Die Polizei Freising erbittet nun Hinweise aus der Bevölkerung und nimmt diese unter 08161/5305-0 entgegen.

Freising: Vom Bremspedal aufs Gas gerutscht

In der Tuchinger Straße wollte eine 59-jährige Freisingerin ihren Pkw Opel abstellen und befuhr eine dort befindliche Parkfläche. Beim Abbremsen rutschte sie mit ihrem Fuß jedoch vom Bremspedal und gab stattdessen Gas. Der Pkw sprang gestern gegen 13.10 Uhr nach vorne über die Parkfläche und landete in der Wand einer Scheune. Die Fahrerin verletzte sich hierbei leicht. An Fahrzeug und Scheunenwand entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro.