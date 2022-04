Event-Arena am Flughafen: Emotionale Sitzung für den Stadtrat

Freising: Mehrheit des Freisinger Stadtrat stimmt für die Arena - Grüne und ödp sind dagegen

Von: Lena Hepting

Nicht alle sind begeistert und befürchten „Gigantismus“: Demonstranten machten vor dem Sitzungsgebäude Luitpoldhalle gegen die geplante Arena mobil. © Hörpel

Der Freisinger Stadtrat stimmt der Entwicklung eines Multifunktionalen Konzert- und Kongresszentrums (MUCcc) am Flughafen zu. Doch es gab auch kritische Stimmen

Wird das vieldiskutierte Kongress- und Konzert-Zentrum am Flughafen im Erdinger Moos kommen? Der Freisinger Stadtrat musste durch eine Mammut-Sitzung, die eine grundsätzliche Zustimmung als Ergebnis hatte: Gut zwei Stunden dauerten die Fachvorträge von Stadtbaumeisterin Barbara Schelle und Stadtdirektor Gerhard Koch sowie den Vertretern der Fachbüros.

Event-Arena am Flughafen: Hotel und Parkhaus sind auch angedacht

Wie inzwischen allgemein bekannt sein dürfte, plant die SWMUNICH Real Estate mit Sitz in Freising auf dem Areal westlich der Agip-Tankstelle am Flughafen die Errichtung und den späteren Betrieb des MUCcc mit einer Kapazität von 20000 Besuchern. Zusätzlich soll ein Hotel mit rund 200 Zimmern und ein Parkhaus für 1200 Autos entstehen. Wie Stadtbaumeisterin Barbara Schelle vortrug, hat der Bauwerber im Vorfeld einen privaten Planungswettbewerb mit erfahrenen nationalen und internationalen Architekturbüros durchgeführt, dessen Ergebnis in der Sitzung vorgestellt wurde.

Als Planungsziele waren dabei Multifunktionalität, Nachhaltigkeit, Innovation und Regionalität vorgegeben. Architekt und Juryvorsitzender Markus Allmann und Landschaftsarchitekt Tilmann Latz stellten das Ergebnis des Wettbewerbs, bei dem das Architekturbüro POPULOUS Architekten aus London als Sieger hervorging, bei der Sitzung vor. Stadtbaudirektor Gerhard Koch wiederum ging auf die rechtlichen Aspekte und das notwendig werdende Raumordnungsverfahren näher ein und betonte, dass die Veräußerung des entsprechenden Grundstückes durch die Flughafengesellschaft schon kurz vor dem Abschluss stehe.

Event-Arena am Flughafen: Kritische Stimmen von den GRÜNEN

Er sei von den vorgestellten Planungen begeistert und finde diese sehr interessant, erklärte Reinhard Fiedler (Freisinger Mitte), der die Aussprache eröffnete. Und er warnte gleich davor, nicht mit der Stadt München in Konkurrenz um die Arena zu treten. Da auch bereits andere Gemeinden wie Hallbergmoos oder Erding ihre Bereitschaft zum Bau der Arena auf ihrem Gemeindegebiet geäußert hätten, hätte eine Ablehnung des Vorhabens für Freising die Folgen, dass die negativen Auswirkungen wie beispielsweise ein erhöhtes Verkehrsaufkommen sich für Freising nicht ändern würden, die Stadt aber Steuerausfälle zu tragen hätte und beim Bau nicht mitreden könne.

Manfred Drobny (Bündnis 90/Die Grünen) bemängelte, dass noch viele Pläne und Unterlagen fehlen würde. Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit klängen zwar sehr schön, aber das Projekt würde nicht nur von Musikvorstellungen leben, sondern auch von Kongressen, Aktionärsversammlungen und ähnlichen Aktionen, die wiederum einen ganztägigen Reiseverkehr nach sich ziehen würden. „Was überwiegt? Die Vorteile oder die Nachteile“, so seine Frage, die er auch gleich selbst beantwortete: „Viele Nachteile und weniger Vorteile“.

Event-Arena am Flughafen: ödp kritisiert den geplanten Standort

Im Übrigen gehöre solch eine Arena in eine Großstadt, so sein Fazit. Sie und ihre Fraktion sei entschieden gegen das Projekt, verkündete Emilia Kirner (ödp), das ihrer Meinung nach keinen Nutzen, sondern nur Kosten für Freising bringen würde. Auch der geplante Standort sei falsch gewählt, da der Flughafen kein schöner Ort sei, wo man sich gerne aufhalten würde. Durch die hohe Verkehrsbelastung würde ein weiterer Ausbau von Straßen notwendig.



Als grundsätzlich positiv sieht Peter Warlimont (SPD) die Arena, der den Standort im Gegensatz zu seiner Vorrednerin als günstig einstufte, weil dieser weg von Wohnbebauung und nah an der vorhandenen Infrastruktur gelegen sei. Auch sieht er keine Hinweise auf ein höheres Flugaufkommen und begründet dies mit Zahlen von anderen vergleichbaren Arenen. Sein Kollege Andreas Mehltretter ergänzt, dass die Arena ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für die Region sei und nicht nur Übernachtungen im Umfeld, sondern auch eine Stärkung der Gastronomie und des Handels in Freising bringen würde.



Event-Arena am Flughafen: Emotionale Sitzung für den Stadtrat

Susanne Günther (Bündnis 90/Die Grünen) stellte die Frage, wie wir in Zukunft leben wollen und welchen Wert Beschlüsse in der Vergangenheit noch hätten. Deshalb würde das Projekt weder in den Stadtentwicklungsplan, noch in das Mobilitäts- und Klimaschutzkonzept der Stadt Freising passen. „Braucht es mehr Gründe, um gegen einen solchen Gigantismus zu sein?“, stellte sie die Frage und fügte hinzu, dass die Arena der Grund für eine 3. Start- und Landebahn sein werde.



Je länger die Sitzung dauerte, umso emotionaler und teilweise auch polemischer wurden die Redebeiträge. So ließ sich Hartmut Binner (ödp) dazu hinreißen, die Befürworter zu beschuldigen, seinen langjährigen Kampf gegen die 3. Bahn zu unterlaufen. „Wer für die Arena ist, ist auch für die 3. Bahn“, so sein Vorwurf. Jens Barschdorf (FDP) wiederum beschuldigte die Gegner, Vorwände zu suchen, um das Projekt abzulehnen. Und Uli Vogl (ödp) bezweifelte, dass der von den Planern berechnete Fußweg von der S-Bahnstation Besucherpark mit etwa 1,2 Kilometern wohl die Luftlinie sei.

Kleines Modell und große Emotionen: So soll die Arena aussehen. © Hörpel

Er habe nachgemessen und festgestellt, dass der Fußweg mindestens 400 Meter länger sei. Zusätzlich habe er einen Finanzexperten gebeten, die Wirtschaftlichkeitsberechnungen zu überprüfen. Dieser habe festgestellt, dass bei 20 Musikveranstaltungen im Jahr die Berechnungen nicht stimmen könnten und er deshalb davon überzeugt sei, dass die Arena eher für Kongresse, Messen oder großen Aktionärsversammlungen gebaut werden soll und damit das vorgelegte Verkehrsgutachten nicht stimmen würde. Er musste sich dann allerdings auch belehren lassen, dass man bei den Berechnungen von 20 voll ausgebuchten Musikveranstaltungen und bis zu insgesamt 100 Musikveranstaltungen ausgehen würd