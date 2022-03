Freising: Migrationsberatung mit gebürtiger Ukrainerin-Nataliia Levchak ist zur Stelle

Von: Lena Hepting

Was sind die ersten Schritte? Nataliia Levchak kann helfen. © Wagner

Ein Glücksfall in der Migrationsberatung: Nataliia Levchak hilft derzeit vielen Flüchtlingen im Landkreis. Sie selbst stammt gebürtig aus der Ukraine.

„Ich bin politisch nicht so wahnsinnig interessiert“, sagt Nataliia Levchak. „Aber ich habe in meinem Leben noch nie so viele Nachrichten gehört wie aktuell. Es ist schrecklich, was in der Ukraine aktuell passiert, und ich habe keine Vorbehalte gegen das russische Volk - das ist Putins Krieg“, sagt sie.

Nataliia Levchak ist in der Migrationsberatung in Freisings Oberer Hauptstraße beschäftigt und erleichtert Menschen mit Migrationshintergrund die ersten Schritte in Deutschland in Freising. Dass ihre Kenntnisse aus ihrer Wahlheimat und ihrem Herkunftsland jetzt so einen hohen Wert bekommen würden, damit hat sie allerdings nicht gerechnet. Nataliia ist Ukrainerin, war als Mädchen Au Pair in Deutschland und hat in Hannover studiert.

Migrationsberatung Freising: Nataliia Levchak kümmert sich drum

Gerade war sie in Moosburg und hat die dort aus dem Boden gestampfte Flüchtlingsunterkunft besichtigt - viele der dort aktuell untergebrachten 150 Menschen wird sie schnell wiedersehen, denn als Migrationsberaterin ist es ihr Job, Menschen die ersten Schritte im fremden Deutschland zu erleichtern.

Die Bürokratie wurde stark herunter geregelt, Aufenthaltsgenehmigungen werden aktuell zügig ausgestellt, Berechtigungsausweise ebenso. auch die Arbeitserlaubnis. Was in der Ukraine passiert, ist so schrecklich, dass die Migranten nur wenig Muße haben, sich strategisch um die Ankunft im neuen Land zu kümmern - Nataliia regelt!

Migrationsberatung Freising: Wer kann die Kinderbetreuung übernehmen?

In der Migrationsberatung werden Sprachkurse angeboten - so flexibel wie möglich: Vormittag, Nachmittag, Wochenende! Beeindruckend, das findet auch Henriette Rademacher von der Migrationsberatung, sei die spontane Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung, viele Mütter mit Kindern sind schon privat untergebracht: „Aber auch die Gastgeberfamilien müssen sich um ihren Lebensunterhalt kümmern und haben tagsüber oft keine Zeit für ihre Gäste“, sagt Nataliia Levchak.

Entsprechend wichtig sei es, dass Besucherinnen der Migrationsberatung ihre Kinder mitbringen können. die werden dann hier bespaßt, nur: Von wem: „Wir suchen sehr dringend Menschen, die hier die Kinderbetreuung übernehmen können“, sagt Henriette Rademacher. Es gibt viel zu tun für die Migrationsberatung in der Oberen Hauptstraße 3, die für den gesamten Landkreis - von Eching bis Au, von Allershausen bis Moosburg - Ansprechpartner ist.

Migrationsberatung Freising: Die meisten Ukrainer wollen wieder zurück

Die Anforderungen an Nataliia Levchak als Muttersprachlerin sind dabei mannigfach, wie sie weiß: „Die Menschen haben Anspruch auf Asylleistungen, aber sie wollen sich ihren Unterhalt selbst verdienen. Und die meisten wollen wider zurück, schon allein, um ihr Land zu unterstützen. Es gibt aber leider so viele, deren Heimat nur noch Asche ist!“

Sie ist vorbereitet auf unterschiedlichste Erfahrungen ihrer ukrainischen Klienten und entsprechend auch darauf, unterschiedlichste Hilfestellungen zu leisten. Sprache, Arbeit - oder auch einfach nur zur Ruhe kommen lassen. Wer Nataliia Levchaks Beratung in Anspruch nehmen will oder als Kinderbetreuung mitarbeiten möchte, meldet sich bei ihr unter Telefon 089/189179862.

Eine große Hilfe sind auch die ehrenamtlichen Helfer von verschiedenen Institutionen. So konnte mit ihrer Hilfe eine zweite Flüchtlingsunterkunft in einer Echinger Turnhalle entstehen.