Freising: Neugestaltung in der Innenstadt macht Fortschritte - Moosach wurde teilweise geöffnet

Von: Lena Hepting

Die Moosach ist in weiten Teilen bereits geöffnet. © Felix Matthey

Die Bauarbeiten in der Oberen Hauptstraße schreiten weiter voran. Die Moosach ist bereits geöffnet und die passenden Sitzmöglichkeiten gibt es ebenfalls.

Die Baumaßnahmen in der Oberen Hauptstraße machen schließlich gute Fortschritte, wie Michael Schulze, Koordinator des Innenstadt-Umbaus im Amt für Stadtplanung und Umwelt, erläutert: Während im Einmündungsbereich der Bahnhofstraße aktuell noch das Ingenieurbauwerk der Moosach freiliegt und diverse Leitungen verlegt werden, werden im hinteren Bereich in Höhe der Kochbäckergasse die Pflasterarbeiten vorbereitet.

Moosach-Öffnung in der Innenstadt: Sitzmöglichkeiten gibt es bereits

Die Bürger haben bereits die (gern genutzte) Möglichkeit, auf den Treppenstufen entlang der geöffneten Moosach zu verweilen und so einen ersten Eindruck von der neugestalteten Oberen Altstadt zu erhalten. Das Ingenieurbauwerk ist bis zum Einmündungsbereich der Bahnhofstraße fertig gestellt, die Moosach fließt hier bereits durch ihr neues Flussbett.

Um die Stieglbräugasse sind die Pflasterarbeiten schon abgeschlossen, hier an der Kochbäckergasse starten sie demnächst. © Stadt Freising

Die Baugrube an der Bahnhofstraße ermöglicht einen freien Blick auf die großen Restwasserrohre, durch die das Moosach-Wasser aktuell noch geleitet wird. Entlang dieser Rohre befinden sich bewährte Bohrpfähle, die künftig die Außenwände der Moosach tragen werden. Durch so genannte Düker werden momentan Strom-, Fernwärme- sowie Telekommunikationsleitungen unter dem Fundament verlegt. Die Fertigstellung des Ingenieurbauwerks in diesem Bereich ist für Mitte Juli geplant.



Moosach-Öffnung in der Innenstadt: Pflasterarbeiten sind teilweise abgeschlossen

In Richtung Karlwirtkreuzung nimmt die Neugestaltung der Oberen Hauptstraße weiter Gestalt an. Die erwähnten Treppen entlang der Moosach laden bereits zum Verweilen ein, in Höhe Jägerwirtsgasse und Stieglbräugasse sind die Pflasterarbeiten bereits abgeschlossen. Hier wurden zudem die Standorte für mehrere Bäume und Sträucher geschaffen, die künftig für ein besseres Stadtklima sorgen sollen. Zwischen Stieglbräugasse und Kochbäckergasse werden momentan die in Kürze beginnenden Pflasterarbeiten vorbereitet.