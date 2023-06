Einschussloch im Fenster und Welpenverkauf auf der Straße - Polizei Freising hatte am Wochenende viel zu tun

Am vergangenen Wochenende war der Polizei Freising nicht langweilig. Denn es galt ein Einschlussloch zu beanstanden sowie einen Welpenhandel zu verhindern.

Vorfälle im Landkreis

Von Lena Hepting schließen

Eine 46-jährige aus dem Landkreis Moosburg befuhr am vergangenen Freitag mit ihrem Pkw die St 2084 von Freising Richtung Allershausen. Sie wollte nach links Richtung Kranzberg abbiegen, war durch die Verkehrsschilder für die Bauarbeiten abgelenkt, übersah den Pkw der vorfahrtberechtigten 30-jährigen, welche von Allershausen Richtung Freising fuhr und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Ein Fahrzeug wurde vom Abschleppdienst Trostl abgeschleppt.

Einschussloch im Fensterglas

Interessanter wurde es in Allershausen: Im Tatzeitraum ( 21. Juni, 18 Uhr bis 23. Juni, 13 Uhr )wurde auf der Baustelle in einem Fensterglas ein Einschussloch entdeckt. Auf der Baustelle wird ein freistehendes Einfamilienhaus saniert. Der Eigentümer des Hauses stellte im Tatzeitraum den Schaden fest.

Der Schaden beläuft sich auf circa 300 Euro. Aufgrund des Einschussloches wird von einem Luftgewehr ausgegangen. Zeugen die sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt geben können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Freising unter der Telefonnummer: 08161/5305-0 zu melden.

Notruf missbraucht

Eine unbekannte Person tätigte vergangenen Freitag um vier Uhr zum oben genannten Tatzeit den Notrufknopf in einer Diskothek in Freising. Hierdurch wurde der Feueralarm ausgelöst. Mehrere Einsatzfahrzeuge fuhren zur Örtlichkeit, da davon ausgegangen wurde, dass es sich um einen echten Alarm handelt.

Vor Ort wurde festgestellt, dass kein Feuer ausgebrochen war, sondern das die unbekannte Person ohne triftigen Grund den Knopf gedrückt hatte, und so einen Missbrauch von Notrufen durchgeführt hat. Zeugen die sachdienliche Hinweise auf die unbekannte Person geben können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Freising unter der Telefonnummer 08161/5305-0 zu melden.

Welpen vor Straßenverkauf gerettet

Eine Passantin entdeckte am Samstagnachmittag in der Unteren Hauptstraße drei Dalmatiner-Hundewelpen welche vor einem Geschäft in der Freisinger Innenstadt zum Verkauf angeboten wurden. Da die Welpen noch recht jung waren verständigte sie daraufhin die Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass Ordnungswidrigkeiten gegen das Tierschutzgesetz vorlagen.

Alle drei Welpen wurden vor Ort beschlagnahmt und anschließend zur Versorgung ins Tierheim verbracht. Dort werden die Welpen aufgepäppelt und können dann in ein paar Monaten in ihr neues Zuhause vermittelt werden. Gegen den ehemaligen Besitzer wird eine Anzeige wegen Ordnungswidrigkeiten nach dem Tierschutzgesetz erstattet.

Fahrerflucht nach Sachbeschädigung

Ein 48-jähriger aus dem Landkreis Freising kehrte nach seiner Einkaufstour in der Falkenstraße zu seinem geparkten Fahrzeug zurück und stellte fest, dass sein Fahrzeug durch ein anderes, unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden war. Ein bislang unbekannter Zeuge konnte die Unfallflucht beobachten und hängte einen Zettel mit dem Kennzeichen des vermeintlich unfallursächlichen Fahrzeuges an die Windschutzscheibe des beschädigten Fahrzeuges.

Aufgrund eines Ablesefehlers konnte bislang dass unbekannte Fahrzeug nicht ermittelt werden. Zeugen und vor allem der unbekannte Zeuge werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Freising unter der Telefonnummer: 08161/5305-0 zu melden.