Freising: Ehrliche Finderin übergibt vergessene 400 Euro an die Polizei - Besitzer spricht Dank aus

Von: Lena Hepting

Ehrliche Finder gibt es Freising durchaus! Eine 54-jährige Moosburgerin fand knapp 400 Euro in einem Geldautomaten. Diesen Betrag übergab sie sofort der Polizei

Die Chancen, verlorenes Geld wieder zu finden, stehen bekanntlich schlecht. Nicht so in Freising. Ein zunächst unbekannter Geschädigter hob gestern gegen 16.30 Uhr einen dreistelligen Betrag bei einer Bank in der Unteren Hauptstraße ab. Dieser vergaß mehrere Geldscheine jedoch im Ausgabefach des dortigen Geldautomaten.

Freising: Dank an die ehrliche Finderin

Eine Zeugin, die den Raum nach dem Abhebevorgang betrat, entdeckte das Bargeld und versuchte den Geschädigten noch hinter her zu laufen. Dieser hatte sich aber schon in unbekannte Richtung entfernt. So brachte die Finderin, eine 54 jährige Moosburgerin, die knapp 400 Euro direkt zur Polizei in Freising. Über die Bank konnte zwischenzeitlich der Berechtigte ermittelt werden, dieser freut sich über die ehrliche Finderin und sprach ihr seinen Dank aus.

Nicht ganz so ehrlich war der Fund der Freisinger Polizei am Dienstag auf der A9. Dort haben die Beamten drei geschmuggelte Hundewelpen in einem Kleintransporter entdeckt.

Zolling: Geparkter PKW durch Sattelzug touchiert

Gestern gegen 09:05 Uhr befuhr ein polnischer Sattelzug die Ortsdurchfahrt Zolling/OT Flitzing. Bei einem Abbiegevorgang in der Hofmarkstraße touchierte er mit dem Sattelanhänger ein dort am Straßenrand abgestelltes Wohnmobil und drückte dessen Front ein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 4200 Euro. Verletzt wurde niemand. Eine aufmerksame Nachbarin konnte den Unfall beobachten und das geschilderte Geschehen bestätigen.