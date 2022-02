Freising: Mehrere Unfälle in der Domstadt - Von den Verursachern fehlt jede Spur

Von: Lena Hepting

Teilen

Unfallserie in der Domstadt: Vermehrt wurden der Polizei Beschädigungen an geparkten Fahrzeugen mitgeteilt. Von den Verursachern fehlt jede Spur. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Unfallserie in der Domstadt: Vermehrt wurden der Polizei Beschädigungen an geparkten Fahrzeugen mitgeteilt. Von den Verursachern fehlt jede Spur.

Unfallserie in der Domstadt: Vermehrt wurden der Polizei Beschädigungen an geparkten Fahrzeugen mitgeteilt. Von den Verursachern fehlt jede Spur.

Freising: Mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt

So gab eine 29-jährige Freisingerin an, ihren Pkw VW vom 15.02. auf 16.02. im Rabenweg abgestellt zu haben. In dieser Zeit wurde ihr der linke Außenspiegel abgefahren. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro.

Ein Pkw Renault wurde in der Joseph-Haydn-Straße beschädigt, nachdem dieser von Samstag auf Sonntag dort entgegen der Fahrtrichtung geparkt war. Am Heck der Beifahrerseite wurden Kratzer mit einer Schadenshöhe von circa 700 Euro durch den 58 jährigen Besitzer aus Allershausen festgestellt.

Freising: Zeugen für die Vorfälle werden gesucht

Außerdem zeigt ein 50-jähriger Landshuter einen Schaden in Höhe von 1000 Euro an, nachdem er seinen Pkw VW am Montagmittag begutachtete. Ein Unbekannter touchierte im Laufe des Montagmorgen den Wagen an der Fahrertüre in der Straße Am Königholz in Hohenkammer.

Bisweilen haben sich die Unfallverursacher weder bei den Geschädigten noch bei der Polizei gemeldet. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei Freising unter der Telefon 08161/5305-0 entgegen.

Freising: Corona-Demo in der Domstadt

Gestern Abend fanden sich wieder Corona-Maßnahmen-Kritiker in Freising ein. Nach erfolgter Anmeldung eines Aufzuges wurden circa 280 Teilnehmer durch die Innenstadt begleitet. Es kam zu keinen nennenswerten Störungen. Der Einsatz war für die Polizei gegen 20:30 Uhr beendet.