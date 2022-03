Freising: Mehrere Verstöße bei Verkehrsüberwachungen - Handy am Steuer ist sehr beliebt

Von: Lena Hepting

Teilen

Gestern stellten die Beamten der Polizeiinspektion Freising bei einer Verkehrsüberwachung einige Verstöße fest. Vor allem wegen der Smartphone-Nutzung.. © Jens Büttner/zb/dpa/Symbolbild

Gestern stellten die Beamten der Polizeiinspektion Freising bei einer Verkehrsüberwachung einige Verstöße fest. Vor allem wegen der Smartphone-Nutzung..

Beamte der PI Freising führten gestern im Rahmen der Verkehrsüberwachung in der Münchner Straße von 13 bis 16 Uhr stadtauswärts eine stationäre Kontrollstelle durch. Dabei mussten im Ergebnis mehrere Verstöße der widerrechtlichen Nutzung des Mobiltelefons beanstandet werden. Insgesamt 22 Autofahrer nutzten ihr Mobiltelefon während der Fahrt.

Freising: Strafe wegen einem nicht angeschnallten Kind

Darüber hinaus wurde ein ungesichertes Kind in einem Auto festgestellt, zwei Autofahrer legten selber keinen Sicherheitsgurt an. An drei Autos war die Frist für die Anmeldung zur Hauptuntersuchung abgelaufen. Gegen die Autofahrer wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Die widerrechtliche Handybenutzung am Steuer kostet die Betroffenen 100 Euro sowie einen Punkt „in Flensburg“.

Attenkirchen: Zu viel Promille auf dem Heimweg

Ein 33-jähriger aus dem Gemeindebereich Attenkirchen wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Freising mit seinem Kia einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrer konnte während der Kontrolle Alkoholgeruch festgestellt werden, so dass vor Ort ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde.

Dieser ergab einen Wert von ca. 0,8 Promille. Dies bestätigte sich schließlich bei einem bei der Polizeiinspektion Freising durchgeführten gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest. Die Weiterfahrt wurde dem Mann unterbunden .Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss eingeleitet. Er muss zudem mit einem Fahrverbot von einem Monat rechnen.

Nandlstadt: Fahrzeuge stoßen aneinander

Eine 72-jährige aus Nandlstadt war gestern gegen 13. 50Uhr mit ihrem Mazda von Nandlstadt aus kommend in Richtung Attenkirchen unterwegs. Am dortigen Kreisverkehr wollte sie in diesen einfahren, übersah dabei aber den Skoda einer 52-jährigen aus Au i . d. Hallertau, so dass es schließlich im Kreisverkehr zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wurde insgesamt mit circa 4000 Euro angegeben.

Lesen Sie auch Notfallvorrat anlegen – Kaufen Sie nun nach dieser Checkliste ein Stromausfall, Quarantäne, Hochwasser und Co. – es gibt viele Gründe für einen Notvorrat. Die Bundesregierung empfiehlt folgende Lebensmittel für 10 Tage. Notfallvorrat anlegen – Kaufen Sie nun nach dieser Checkliste ein