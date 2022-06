Freising: Reifen zerschlitzt, Kleinkind angefahren und Ladendiebe erwischt - Polizei hatte viel zu tun

Von: Lena Hepting

Am Freitag kam es zu einigen Strafdelikten in Freising. So wurden bei einem PKW die Reifen aufgeschlitzt, ein Kleinkind angefahren und Ladendiebe festgenommen.

Am Freitag in der Zeit von 16 bis 19 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die Schönbichlstraße entlang und beschädigte hierbei einen parkenden Fiat, welcher aufgrund des Zusammenstoßes gegen ein weiteren Citroen gestoßen wurde. Der Unfallflüchtige kamen seinen Pflichten nicht nach. Es entstand Gesamtschaden in Höhe von 1200 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Freising unter Telefon 08161/53 05-0.

Freising: PKW-Reifen aufgeschlitzt

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein Pkw Fiat in der Arndtstraße von einem unbekannten Täter beschädigt. Der Täter zerstach mit einem unbekannten Werkzeug alle vier Reifen und machte sich offenbar die Mühe diese auch von unterhalb des Fahrzeugs zu beschädigen. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Freising ebenfalls unter Telefon 08161/53 05-0.

Zolling: Kleinkind bei Unfall angefahren

Freitagmorgen kurz nach neun Uhr wollte ein Verkehrsteilnehmer mit seinem Ford in die Esso-Tankstelle links abbiegen. Aufgrund eines hochgebauten Fahrzeuges, welches die Esso-Tankstelle verlassen wollte, sah der Fordfahrer nicht die dahinter befindliche Fußgängerin, welche ihren einjährigen Enkel auf einem Bobbycar vor sich herschob.

Es kam zu einem leichten Zusammenstoß, wodurch das Kind von seinem Bobbycar stürzte und sich eine Verletzung am Kopf zuzog. Der einjährige Junge wurde vorsorglich in ein Kinderklinikum verbracht. Auch die Fußgängerin verletzte sich leicht, da die Schubstange des Bobbycars gegen ihre Beine schlug. Das Bobbycar verkeilte sich unter der Frontschürze des Pkw. Am Pkw entstand leichter Sachschaden und das Bobbycar war aufgrund eines Achsbruchs nicht mehr fahrtauglich.

Allershausen: Ladendiebe auf frischer Tat ertappt

Am Freitag kurz nach 13 Uhr wurde in einem Verbrauchermarkt in der Bürgermeister-Neumeyr-Straße ein Ehepaar erwischt, als sie versuchten mehrere Nahrungsmittel hinaus zu schmuggeln. Aufmerksame Mitarbeiter bemerkten den vermeintlichen Diebstahl und gaben an der Kasse Bescheid. An der Kasse angekommen wurde nur die Ware im Einkaufswagen bezahlt. Letztlich konnte noch Waren im Wert von etwa 50 Euro in der Handtasche aufgefunden werden. Das Ehepaar erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahl.