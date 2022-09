Freising: Rentner belästigt Dame - Straftaten am zweiten Volksfestwochenende

Von: Lena Hepting

Teilen

Ein Blaulicht leuchtet am auf dem Dach eines Polizeiwagens. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Auch am zweiten Volksfestwochenende kam es zu einigen Straftaten. So wurde eine Frau im Bierzelt belästigt und es kam zu Sachbeschädigungen.

Am Samstag gegen 21 Uhr belästigte ein 67-jähriger volltrunkener Volksfestbesucher aus Freising im Bierzelt eine Frau. Als deren Freund dazwischen gehen wollte, wurde dieser tätlich angegriffen. Erst das Eingreifen der Security konnte die Situation bereinigen. Der Beschuldigte stürzte dann aufgrund seiner Alkoholisierung und brauchte dann selbst Hilfe. Auf den Rentner warten jetzt mehrere Anzeigen.

Freising: Streit endet mit abgerissenen Knöpfen

Ein 34-jähriger Vilsbiburger sowie ein 31-jähriger Münchner gerieten am Ausgang der Weinhalle in Freising am Sonntag gegen 2.30 Uhr in Streit. Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, welche durch Securitymitarbeiter beendet werden musste. Verletzt wurden die Streithähne zwar nicht, jedoch führte das Handgemenge des 34-jährigen zu abgerissenen Knöpfen an der Weste des 31-jährigen, sodass ihn nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung erwartet.

Freising: Bauzaun und Sonnenschirm beschädigt

In den frühen Morgenstunden am Sonntag meldete ein Securitymitarbeiter zwei in Tracht gekleidete Männer am Eingang des Volksfestplatzes, welche randalieren würden. Beim Eintreffen der Streife waren diese bereits mit einem Taxi weggefahren. Ihre Ausschreitungen führten zu einem beschädigten Sonnenschirm sowie Bauzaun.

Gegen sie wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Wer den Vorfall beobachtet hat und sachdienliche Angaben hierzu machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Freising unter der Telefon 08161/5305-0 in Verbindung zu setzen.