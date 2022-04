Freisinger Asamgebäude: Stadtmuseum wird vergrößert

Freising: Restauration am Asamgebäude - Noch bedarf es vieler Fantasie

Teilen

Brigitte Schneider vom Freisinger Hochbauamt mit dem Soll-Zustand. Ihr Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher steht derweil noch in der Gegenwart. © Hörpel

Gestern konnten sich Vertreter der Medien bei einem Presserundgang von den Arbeiten an der Großbaustelle Asamgebäude in der Freisinger Innenstadt überzeugen.

„Am Asam ist immer was los“, stellte Freisings Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher zu Beginn des Rundgangs über das Asamgelände fest, und er betonte nochmals die geschichtliche Bedeutung des markanten Gebäudes für Freising.

Freisinger Asamgebäude: Rohbau ist bereits fertig

Vor allem im südlichen Bereich ist deutlich zu sehen, wie weit dort die Bauarbeiten bereits vorangeschritten sind. So ist der Rohbau des Aufzugs- und Bühnengebäudes bereits fertiggestellt. „Das wird einmal super“, schwärmte Hochbauamtsleiter Robert Naujokat, doch wer das nackte Betongebäude heute sieht, kann sich dieses noch nicht so sehr vorstellen.

Seine Kollegin Brigitte Schneider erklärte jedoch an Hand von Grafiken, wie dieses Gebäude, wenn es dann mit Aluminiumleisten verkleidet ist, einmal aussehen wird. In die Verkleidung wird dann eine grafische Darstellung des Freisinger Mohrs, der mit einem Zeigefinger in Richtung des Dombergs weist und damit eine Verbindung herstellen soll, integriert.

Freisinger Asamgebäude: Markt oder Freiluftkonzerte

Der Vorplatz selbst soll dann einmal mehrfach genützt werden, erklärt Schneider weiter, und nennt unter anderem die Möglichkeit, dort einen Markt abzuhalten oder auch Freiluftkonzerte für bis zu 400 Besuchern abzuhalten. Ulrich Setzwein, der zusammen mit Brigitte Schneider die städtische Bauleitung innehat, wies besonders auch auf die neuen Fenster hin, die bereits eingebaut und farblich auf die zukünftige Fassadengestaltung abgestimmt sind. „In Zukunft wird es beim Asamgebäude keine Rückseite, sondern eine zweite Fassade geben“, betont er.

Weiter geht es im Gebäude durch den Bereich der zukünftigen Gastronomie mit Plätze für bis zu 80 Personen in mehreren Räumen. Zusätzliche Plätze wird es in den Sommermonaten auch in einer Außengastronomie südlich des Asamgebäudes geben. Das ebenfalls im Erdgeschoss liegende Foyer wird laut Kulturamtsleiter Ingo Bartha in Zukunft durch die Touristinfo und die Verkaufsstelle für Veranstaltungen belegt.



Freisinger Asamgebäude: Stadtmuseum wird vergrößert

Im gesamten ersten Stock wird zukünftig das Stadtmuseum untergebracht sein. Darauf freut sich besonders die Leiterin Ulrike Götz, denn damit wird das Museum rund viermal so viel Platz haben wie bisher und deshalb nicht nur eine ständige Ausstellung bieten, sondern darüber hinaus auch über genügend Platz für Sonder- und Wechselausstellungen verfügen. Derzeit ist sie und ihre Mitarbeiter bereits mit den entsprechenden Planungen beschäftigt.

Drinnen und draußen wird fieberhaft gearbeitet - in unserem Foto ist Stukkateur Günther Waldner im Einsatz. © Hörpel

Kernstück des Asamgebäudes wird aber wieder der Asamsaal mit seiner historischen Stuckdecke sein. Dort steht im Augenblick noch ein imposantes Gerüst auf dem knapp unterhalb der Decke Restaurator Thomas Salveter mit drei Stukkateuren an der Restaurierung der Decke arbeitet.

Freisinger Asamgebäude: Für die Stuckdecke bedarf es vielen Reparaturen

Ihr Ziel ist es, die Stuckdecke so zu erhalten, wie sie einmal war, auch wenn nach Aussage von Salveter viele Reparaturen notwendig sind. Besonders betont er, dass alle Reparaturmaßnahmen eng mit dem Landesamt für Denkmalschutz abgestimmt werden. Laut Robert Naujokat wird der Asamsaal mit der modernsten Bühnentechnik und einer neuen Bestuhlung ausgestattet und wird in Zukunft bis zu 430 Sitzplätze bieten.



Noch sei man im Zeitplan, auch wenn dieser angespannt sei, so Naujokat weiter. Trotzdem hofft man, dass die Generalsanierung des Asamgebäudes bis Ende 2023 abgeschlossen sein wird. Bezüglich der Kosten will er sich im Augenblick nicht festlegen. Geplant seien Baukosten in Höhe von rund 58 Millionen Euro, im Augenblick läge man mit 59 Millionen knapp darüber. Aber, so Naujokat weiter, müsse man weiterhin mit extremen Baukostensteigerungen rechnen.

Norbert Hörpel