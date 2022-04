Freising: Mehrere Sachbeschädigungen in der Domstadt - Polizei sucht Zeugen

Von: Lena Hepting

Im Landkreis Freising kam es am Wochenende zu einigen Sachbeschädigungen. So fuhr ein unbekanntes Fahrzeug in eine Leitplanke. Zeugen werden derzeit gesucht.

Vergangen Samstag zwischen 13.20 Uhr und 16.45 Uhr prallte ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Ausfahrt der AS PAF, Ri. Berlin in die rechte Leitplanke. Ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern flüchtete der unbekannte Fahrzeugführer von der Unfallstelle. Durch den Aufprall entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro.

Die Verkehrspolizei Freising sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum flüchtigen Fahrer bezüglich zum Kennzeichen machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt die VPI Freising unter 08161/952-110 oder jede andere Dienststelle entgegen.

Neufahrn: Angetrunkener beschädigt LKW

Ein 41-jähriger Fahrer eines Klein-Lkws teilte einer zufällig vorbeikommenden Streife der VPI Freising mit, dass soeben der Fahrer eines anderen Klein-Lkw beim Rangieren gegen sein Fahrzeug geprallt war. Während der Unfallaufnahme wurden beim Unfallverursacher, ein 46-jähriger Kraftfahrer, erhebliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen festgestellt.

Der anschließend durchgeführte Alkotest ergab dann einen Wert von knapp über 1,7 Promille. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und auf Weisung der Staatsanwaltschaft Landshut der Führerschein sichergestellt. Der Autoschlüssel wurde zur Unterbindung der Weiterfahrt sichergestellt und später an seinen Chef übergeben. Verletzt wurde niemand, der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.